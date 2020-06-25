Triban RC520 Women Disc: шоссейный велосипед из Decathlon для женщин

Triban RC520 Women Disc — серьезное соотношение «цена / качество», а еще байк предлагает комфортную езду по «нашим» дорогам. Сколько стоит?

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Геометрия рамы Triban RC520 Women Disc

В размере M длина верхней трубы составляет 51,5 см, а головная труба — почти 160 мм, что обеспечивает более комфортную вертикальную посадку, и это прекрасно: в итоге имеете шустрый байк, идеально подходящий для поездок на работу, а также endurance-заездов и «гравийных приключений» вдали от асфальта.

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Материал рамы — алюминий, швы — не самые аккуратные (а что вы хотели за такую цену / назовем ее чуть позже), проводка тросов — внешняя. Вилка — карбон, в последней — 28-миллиметровые покрышки. Кстати, ширина вилки позволяет установить велосипедные крылья, что очень даже приятно. А по мнению некоторых экспертов, «погрузить на борт» можно даже покрышки шириной до 36 мм. Глядя, на зазоры, делаем вывод: они очень даже не ошибаются.

Геометрия рамы Triban RC520 Women Disc обеспечивает удобную вертикальную посадку Источник: road.cc

Обвес

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Установлена Shimano 105 R7000, благодаря чему Triban RC520 Women Disc — отличная инвестиция (это круче, чем Specialized's Allez Sport, на котором стоит Shimano Sora). Цепь: несмотря на то, что является не серийной моделью RS510, она не выглядит дешевой заменой и, конечно, не снижает производительности велосипеда.

Расчет — 50/34 + кассета 11-32 зуба, идеально для езды по городу и любительских соревнований.

Групсет Triban RC520 Women Disc — Shimano 105 Источник: road.cc

Тормоза

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Shimano TRP со 160-миллиметровыми суппортами TRP HY / RD и не бюджетными тросами Jagwire, которые якобы ослабляют усилие при нажатии на рычаги (для нежных ручек представительниц прекрасного пола самое «то»).

Тормоза Triban RC520 Women Disc — Shimano TRP Источник: road.cc

Колеса и шины

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Вилсет сродни раме: тяжелый, но надежный. Вес — 2 кг, все благодаря 28-ми стальным скрещенным спицам, алюминиевым ободьям (6063-T6, ширина 24 мм) и герметичным промышленным подшипникам. И да: вилсет tubeless ready.

Покрышки — 28-миллиметровые ResistProtect+, про которые юзеры отзываются неплохо (их, кстати, можно купить в Decathlon).

Колеса Triban RC520 Women Disc — 2-килограммовые алюминиевые Triban Источник: road.cc

Цена Triban RC520 Women Disc

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£800, то есть $992,98 (Google нам любезно подсказал). За свои деньги — вариант очень даже привлекательный (особенно если учитывать тот факт, что один лишь групсет Shimano 105 5800 в среднем стоит от $400).

Подводя итоги, имеем смелость заявить, что Triban RC520 Women Disc — отличный городской / пригородный / туристический «асфальто-гравийник». Осталось лишь разобраться, что в нем кроме надписи на раме женского (видно далее на фото)…

Цена Triban RC520 Women Disc — $992,98 Источник: road.cc