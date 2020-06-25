«Лаконичный» ESO Bike: стальной велосипед без цепи, проводов, тормозных накладок

Да что там говорить, у ESO Bike нет даже краски на раме. Самый лаконичный велосипед в мире. Зато он никогда не поржавеет + не спустят колеса.

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ESO Bike. А где цепь?

Разработчики отказались от традиционных цепи или ремня. Вместо них — вальный привод, благодаря чему больше не нужно надевать «узкачи», и можно не беспокоиться о том, что их испачкаете.

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Переключателей скоростей, звезд, кассеты, дуалов и через весь байк тянущихся тросов тоже нет. Правда, это благодаря тому, что у велосипеда лишь одна передача (за здравствуют сингл-спиды!). Тормозная проводка тоже отсутствует, ибо у ESO Bike лишь задний «ножной» тормоз.

ESO Bike — велосипед «лаконичный»: без цепи, проводов, тормозных накладок Источник: pinterest.com

Колеса

Тут все тоже лаконично: разработчики установили литые шины Tannus Aither 1.1, на которых не проколоться. Правда, жестковаты: по оценке экспертов, ощущения — словно в них по 6,9 бар (ну, шоссейникам не привыкать). Вероятно, сделано это для того, чтобы улучшить накат по городскому асфальту.

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А еще Tannus Aither 1.1 тяжелее обычных покрышек, но «погоды» это не делает, так как ESO Bike весит 13 кг — в размере рамы 58 см (только один размер, но разработчики заверяют, на велосипеде комфортно будут чувствовать себя все в росте от 168 до 188 см).

ESO Bike: лишь один размер и вес 13 кг Источник: pinterest.com

Ржавчина

Отмывать велосипед от грязи тоже не придется, так как он не окрашен. Покрытие — «голая» нержавеющая сталь, которую в случае загрязнения лишь тряпочкой протирать.

ESO Bike изготовлен из нержавеющей стали Источник: pinterest.com

Kickstarter

В данный момент велосипед находится на этапе сбора средств на Kickstarter’е. Всего $1400 — и он ваш. Но это если средства соберут и байк дойдет до стадии производства.

ESO Bike. Цена — $1400 Источник: pinterest.com