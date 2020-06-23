Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021: грейвел с «рессорой» и «одноногой» вилкой (ВИДЕО)

Вилка Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021 имеет запас хода 30 мм, а еще байк оснащен задним амортизатором, работающим по принципу рессоры.

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Одним словом, американцы сделали все для того, чтобы грейвел был «мягким», при этом не превращаясь в mtb. Смотрим, как выглядит Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021:

Рама Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021

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Самая примечательная деталь и без того легкой карбоновой рамы грейвела — задняя сверх-легкая подвеска Kingpin (шарнир в верхней точке крепления перьев к раме). Еще технология включает в себя гибкие зоны заднего треугольника, благодаря чему при педалировании байк не раскачивается (ни на асфальте, ни на жестком бездорожье).

Еще одна из сильных сторон Kingpin — не нуждается ни в настройке, ни в регулировке. Просто сел и поехал.

Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021 имеет заднюю подвеску Kingpin Источник: pinterest.com

Вилка Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021

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Одноногая Lefty Oliver, имеет воздушную камеру и запас хода 30 мм. Предлагается два варианта материала: карбон и алюминий. Производитель заявляет, первый весит 1340 граммов, второй — 1610 граммов. Обе имеют одинаковую «начинку» с большим рычагом блокировки в верхней части ножки, которая, будучи закрытой, все еще включает опцию продувки.

В вилке используется суппорт с плоским креплением, но уже с доступной новой функцией быстрого снятия без специального инструмента — штука крайне удобная, когда нужно отвинтить переднее колесо в полевых условиях.

Вилка Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021 — «одноногая» Lefty Oliver (запас хода — 30 мм) Источник: pinterest.com

Компоненты

Колесная база — 103 см, на борт принимаются колеса 650b и резина шириной 47 мм, но можно и 700c x 45 мм. Покрышки:

передняя — WTB Venture TCS Light , 650b x 47 мм;

, 650b x 47 мм; задняя — WTB Byway TCS Light, 650b x 47 мм.

Обе — tubeless ready, опциональные покрышки — WTB Sandero Road Plus 650b x 47 мм.

Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021 принимает покрышки шириной до 47 мм Источник: pinterest.com

Весь байк увешан новенькой Shimano GRX, в том числе тормоза (дисковая гидравлика). Расчет — 40 зубьев + кассета 11-42 (11 скоростей). Опциаонален SRAM Force.

Вес : до 11 кг

: до 11 кг Цена: $3500

Хотели бы иметь такого коня в своем велопарке?

Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021 — от $3500 Источник: pinterest.com