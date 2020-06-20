Обновленный Trek Émonda: самый быстрый Trek в истории бренда

Trek обновил свой легкий гоночный байк Émonda — чтобы сделать его самым быстрым велосипедом для восхождения на Альп-д'Юэз.

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Для достижения цели особое внимание уделили улучшению аэродинамики машины и снижению веса.

Впервые Trek Émonda был выпущен в 2014 году, и его целью было создать самый легкий серийный шоссейный велосипед в мире. Но инженеры добавили оговорку: линейка ​​должна была обеспечить качество езды, которое не имело бы ни одной из часто встречающихся характеристик нестабильности и несбалансированности, обычно связанных с супер-легкими байками.

При первом запуске SLR 10 топового уровня байк весил всего 4,6 кг, чего тут же стало достаточно для того, чтобы претендовать на премию «самый легкий серийный шоссейный велосипед в мире» — с рамой размером 56 и весом 690 граммов.

Дальнейшее обновление в 2018 году включило в себя дисковые тормоза, но при этом удалось снизить вес рамы до сумасшедших 665 граммов — благодаря внедрению усовершенствований в области углеродного волокна и новым методам автоматизированного проектирования.

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И недавно Trek Émonda был переосмыслен снова. В третьем издании бренд вернулся к чертежной доске. А все потому, что самый легкий не означает самый быстрый на вершине холма. В Trek’е это учли и сделали все для того, чтобы Émonda поднимался быстрее, чем любой другой легкий гоночный шоссейник из существующих.

В честь велосипеда даже сняли рекламный тизер:

Самый быстрый в мире велосипед для гор

Американцы перед собой поставили еще одну конкретную задачу — построить самый быстрый велосипед для восхождения на Альп-д'Юэз.

Альп-д’Юэз — самый большой горнолыжный курорт во Французских Альпах. Находится на высоте от 1860 дo 3330 м над уровнем моря на территории коммуны Юэз департамента Изер в 60 км от Гренобля.

Достижение поставленной цели — это не только вес, снижение сопротивления также является основным фактором. Поэтому команда, стоящая за Émonda, экспериментировала с добавлением веса к раме в форме фигур, которые уменьшали бы сопротивление, а затем определялся баланс между увеличением веса и уменьшением сопротивления.

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Новый Émonda имеет совершенно новый набор форм труб, большинство из которых неоднократно обдувались в аэро-трубе. И, кстати, Trek изо всех сил старались свести к минимуму сходства и сравнения с гоночным Madone — чтобы не говорили, мол, это просто «Madone Lite». Вместо того, чтобы иметь те же самые удлиненные формы, которые найдете на «аэрокосмической Мадоне», аэродинамическое формирование труб Emonda оказалось намного более тонким и основано на принципе неустойчивой аэродинамики.

В данном случае это больше о том, как на сопротивление влияют порывы ветра и другие факторы на более медленных скоростях, чем «обычные» 45 км / ч, до которых даже профессионалы разгоняются не всегда. Кстати, еще присутствуют характерные усеченные формы аэродинамического профиля, больно уж похожие на «лучшие традиции аэро», но эффект гораздо менее «драматичен» и создает кадр, который все еще имеет традиционный вид.

Эволюция труб рамы Trek Émonda SLR Источник: cyclingweekly.com

Теперь к цифрам. Бренд утверждает, что на «равнинке» в сравнении с конкурентом при мощности 350 Ватт дистанция преодолевается быстрее на целую минуту, а при езде в гору с градиентом 8,1% — на 18 секунд (средний уклон Альп-д'Юэз).

Trek даже не стесняется делать прямые сравнения с конкурентами, утверждая, что новая Emonda будет на 13 секунд быстрее на том же подъеме, что и Specialized S-Works Tarmac.

Но несмотря на тот факт, что аэроформование по своей сути приводит к тому, что трубки становятся тяжелее традиционных круглых трубок, Emonda SLR топового уровня по-прежнему остается верным первоначальному способу достижения веса рамы менее 700 граммов.

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Это удалось благодаря использованию совершенно нового запатентованного карбонового волокна OCLV 800 компании Trek. OCLV 800, по-видимому, на 30% прочнее, чем предыдущий «лучший» OCLV 700, что означает: Trek теперь делает рамы с меньшим количеством углерода без потери прочности и классического качества езды на Émonda.

Для сравнения: если бы Trek попытался сделать новый фрейм из OCLV 700, он оказался бы примерно на 60 граммов тяжелее.

Рама нового Trek Émonda — из запатентованного карбонового волокна OCLV 800 Источник: cyclingweekly.com

Новый каркас также имеет несколько «аэро»-интеграций, что делает его более похожим на Madone. Это прокладка кабеля: аккуратно введена в раму в передней части трубки, благодаря чему профиль переднего конца максимально «скользкий».

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Разделенные распорки делают регулировку высоты выноса намного более простой. На топовых моделях будут установлены новые карбоновые Bontrager Aeolus RSL с одинаковым аэроформованием + аккуратная полуинтегрированная «кабельная трасса» для дальнейшего соединения передней части.

Прокладка кабелей на новом Trek Émonda аккуратно введена в раму Источник: cyclingweekly.com

Другая примечательная особенность новой рамы — полный переход к стандарту нижних кронштейнов T47. Этот стиль сочетает в себе надежность резьбового кожуха с возможностью работы с внутренними подшипниками большего диаметра, что позволяет Trek сохранять свою характерную широкую и эффективную позицию нижнего кронштейна.

Новая серия Émonda также была разработана со средней геометрией Trek H1.5, обеспечивающей набор посадок, находящихся «посредине» между ультра-агрессивным pro H1 и его спокойной и расслабленной, специфичной для выносливости геометрией H2.

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И, наконец, дорожный просвет — инженеры строго выдержали 28°C, сосредоточив внимание байка исключительно на высокой производительности. Также интересно отметить, что Émonda будет доступен только в версии с дисковым тормозом, больше никаких v-brake (даже с учетом того, что ободные тормоза позволят еще больше облегчить велосипед).

«Trek Émonda — байк исключительно высокопроизводительный», — инженеры Trek Источник: cyclingweekly.com

Полный ассортимент Émonda

Trek выпускает 10 полных моделей Émonda, а также два варианта набора фреймов, разделенных на два стандарта —SL и SLR. Линейка SLR отличается самой легкой рамой OCLV 800 весом менее 700 граммов, тогда как SL отличается идентичной конструкцией рамы и воздушными преимуществами, но использует более экономичный (и более тяжелый) материал рамы OCLV 500.

Как выглядят и сколько стоят эти 10 моделей — в следующем материале Bike&Me. Оставайтесь с нами.