Triumph Trekker GT: первый электробайк мотоциклетного бренда

Triumph — старый-добрый производитель мотоциклов. Но британцы — народ дальновидный: догадались, что будущее за велосипедами. Поэтому и создали свой первый электробайк — Triumph Trekker GT. Что за машина?

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«Triumph Trekker GT — идеальный велосипед для фитнеса и повседневной езды», — говорят менеджеры бренда. В принципе, сложно с ними не согласиться: типичный электробайк с «традиционным» набором характеристик.

Triumph Trekker GT — первый электровелосипед британского мото-бренда Источник: pinterest.com

Характеристики Triumph Trekker GT

Рама — алюминий.

Трансмиссия — Shimano .

. Мощность двигателя — 250 Ватт/ 60 Нм.

Аккумулятор — Shimano E8035 504Wh.

А вот запас хода приятно удивил: 240 км, что не может не радовать. Prime от Nireeka такое и не снилось.

На борту Triumph Trekker GT — электромотор мощностью 250 Ватт Источник: pinterest.com

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Вес электровелосипеда составляет 24 кг, имеется ЖК-дисплей (тоже Shimano’вский), на котором можно увидеть показатели:

скорости;

пройденного расстояния;

времени поездки;

передачу;

общего пройденного расстояния (одометр);

оставшийся заряд батареи.

Triumph Trekker GT оснащается ЖК-дисплеем от Shimano Источник: pinterest.com

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Среди комплектующих электробайка хочется отметить гидравлические тормоза Shimano Deore M6000 и 10-скоростной переключатель Shimano Deore Shadow. Седло — удобное эргономичное Selle Royal Vivo.

В комплекте с байком поставляются:

светодиодное освещение;

матовые брызговики;

багажник;

велосипедный замок типа U -lock ;

; литой алюминиевый значок Triumph.

В комплекте с Triumph Trekker GT — велосипедный замок типа U-lock Источник: pinterest.com