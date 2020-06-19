Triumph Trekker GT: первый электробайк мотоциклетного бренда

Triumph — старый-добрый производитель мотоциклов. Но британцы — народ дальновидный: догадались, что будущее за велосипедами. Поэтому и создали свой первый электробайк — Triumph Trekker GT. Что за машина?
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«Triumph Trekker GT — идеальный велосипед для фитнеса и повседневной езды», — говорят менеджеры бренда. В принципе, сложно с ними не согласиться: типичный электробайк с «традиционным» набором характеристик.
Triumph Trekker GT — первый электровелосипед британского мото-бренда Источник: pinterest.com
Triumph Trekker GT — первый электровелосипед британского мото-бренда
Источник: pinterest.com
Характеристики Triumph Trekker GT
- Рама — алюминий.
- Трансмиссия — Shimano.
- Мощность двигателя — 250 Ватт/ 60 Нм.
- Аккумулятор — Shimano E8035 504Wh.
А вот запас хода приятно удивил: 240 км, что не может не радовать. Prime от Nireeka такое и не снилось.
На борту Triumph Trekker GT — электромотор мощностью 250 Ватт Источник: pinterest.com
На борту Triumph Trekker GT — электромотор мощностью 250 Ватт
Источник: pinterest.com
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Вес электровелосипеда составляет 24 кг, имеется ЖК-дисплей (тоже Shimano’вский), на котором можно увидеть показатели:
- скорости;
- пройденного расстояния;
- времени поездки;
- передачу;
- общего пройденного расстояния (одометр);
- оставшийся заряд батареи.
Triumph Trekker GT оснащается ЖК-дисплеем от Shimano Источник: pinterest.com
Triumph Trekker GT оснащается ЖК-дисплеем от Shimano
Источник: pinterest.com
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Среди комплектующих электробайка хочется отметить гидравлические тормоза Shimano Deore M6000 и 10-скоростной переключатель Shimano Deore Shadow. Седло — удобное эргономичное Selle Royal Vivo.
В комплекте с байком поставляются:
- светодиодное освещение;
- матовые брызговики;
- багажник;
- велосипедный замок типа U-lock;
- литой алюминиевый значок Triumph.
В комплекте с Triumph Trekker GT — велосипедный замок типа U-lock Источник: pinterest.com
В комплекте с Triumph Trekker GT — велосипедный замок типа U-lock
Источник: pinterest.com
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