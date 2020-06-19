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Triumph Trekker GT: первый электробайк мотоциклетного бренда

Triumph — старый-добрый производитель мотоциклов. Но британцы — народ дальновидный: догадались, что будущее за велосипедами. Поэтому и создали свой первый электробайк — Triumph Trekker GT. Что за машина?

«Triumph Trekker GT — идеальный велосипед для фитнеса и повседневной езды», — говорят менеджеры бренда. В принципе, сложно с ними не согласиться: типичный электробайк с «традиционным» набором характеристик.

Triumph Trekker GT — первый электровелосипед британского мото-бренда

Triumph Trekker GT — первый электровелосипед британского мото-бренда

Источник: pinterest.com

Характеристики Triumph Trekker GT

  • Рама — алюминий.
  • Трансмиссия — Shimano.
  • Мощность двигателя — 250 Ватт/ 60 Нм.
  • Аккумулятор — Shimano E8035 504Wh.

А вот запас хода приятно удивил: 240 км, что не может не радовать. Prime от Nireeka такое и не снилось.

На борту Triumph Trekker GT — электромотор мощностью 250 Ватт

На борту Triumph Trekker GT — электромотор мощностью 250 Ватт

Источник: pinterest.com

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Вес электровелосипеда составляет 24 кг, имеется ЖК-дисплей (тоже Shimano’вский), на котором можно увидеть показатели:

  • скорости;
  • пройденного расстояния;
  • времени поездки;
  • передачу;
  • общего пройденного расстояния (одометр);
  • оставшийся заряд батареи.

Triumph Trekker GT оснащается ЖК-дисплеем от Shimano

Triumph Trekker GT оснащается ЖК-дисплеем от Shimano

Источник: pinterest.com

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Среди комплектующих электробайка хочется отметить гидравлические тормоза Shimano Deore M6000 и 10-скоростной переключатель Shimano Deore Shadow. Седло — удобное эргономичное Selle Royal Vivo.

В комплекте с байком поставляются:

  • светодиодное освещение;
  • матовые брызговики;
  • багажник;
  • велосипедный замок типа U-lock;
  • литой алюминиевый значок Triumph.

В комплекте с Triumph Trekker GT — велосипедный замок типа U-lock

В комплекте с Triumph Trekker GT — велосипедный замок типа U-lock

Источник: pinterest.com

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