10 лучших грейвелов 2020 по версии BikeRadar

Ищете толковый велосипед гейвел — попали по адресу. Каждый из ниже показанных байков редакторы BikeRadar лично тестировали и остались довольны. Что за велосипеды?

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Мы уже рассказали о том, как начать ездить на велосипеде грейвел. Пришло время выбрать тот самый велосипед — и, наконец, ездить.

1. Canyon Grail Al 7.0

Цена — $1,899

Вилка — full carbon

Колеса — 700c x 40 мм

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BikeRadar назвали его лучшим грейвелом 2019. Особенности — рама: легированная, имеет сильно гидроформированные трубки, негабаритное рулевое управление и полностью карбоновую вилку. Система — 50 / 34 зубьев + кассета 11-34 = идеальное сочетание для езды по холмам. На тестируемом велосипеде стояли Schwalbe G-Ones: показали хорошие результаты + долговечность.

«Мы были очень удивлены производительностью Canyon Grail Al 7.0, особенно учитывая цену», — редакция BikeRadar.

Canyon Grail Al 7.0 — $1,899 Источник: bikeradar.com

2. Canyon Grail CF SL 7.0

Цена — $2,499

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Быстрый внедорожник, на асфальте ведущий себя внушительно и нагло. Главная отличительная черта — двойной руль, «Hover Bar», а также новенькая Shimano GRX, дисковая «гидравлика» и прочие «плюшки», которые мы ранее уже описывали тут. А на сам велосипед смотрите в следующем ролике:

3. Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX

Цена — $4,200

Колеса — 700c x 40 мм

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Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — гоночный гравийник с прочной шустрой вилкой и продуманной задней подвеской, обеспечивающей ход до 30 мм. Колеса в стоке — карбоновые Hollowgram от Cannondale: можно переоборудовать под «безкамерку» и весят около 1,5 кг, что позволяет снизить общий вес велосипеда до 9 кг в большом размере.

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — $4,200 Источник: bikeradar.com

4. Enigma Escape

Цена — $5,063

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Если ищете универсальность и практичность, и без ума от титановых рам, то Enigma Escape — то что надо. Байк красив, поездка на нем создает приятное ощущение. А еще этот грейвел универсален: годится как для шикарного «пригородного пассажира», так и для любителя велосипедных приключений.

Единственный нюанс — этот экспонат тяжелее, чем его карбоновые собратья.

Enigma Escape — $5,063 Источник: bikeradar.com

5. Genesis Datum 20

Цена — $2,990

Супер-комфортная, но довольно «упругая» езда

Колеса — 700c x 45 мм

Вес — 9,29 кг

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«Едва наступил на педаль — и он уже летит», — восхищаются велосипедом редакторы BikeRadar. Байк немного длиннее и ниже, чем большинство гравийных велосипедов, но растянутая передняя часть, раскосы и угол наклона головы в 72° создают ощущение безопасности и устойчивости, поэтому вы можете уверенно «толкать», когда асфальт под колесами сменяют болота.

Сзади — 27,2-миллиметровая подседельная опора и листовая рессор: комбинация, идеально «съедающая» дорожные вибрации. Но велосипед не лишен «причуд»: 15-миллиметровый передний сквозной болт в вилке и быстросъемный вертел сзади.

Genesis Datum 20 — $2,990 Источник: bikeradar.com

6. GT Grade Carbon Pro

Цена — $3,900

Регулировка флип-чипа на вилке — улучшает управляемость колес разных размеров

Шустрая, супер-комфортная езда

Дорожный просвет — 700с х 42 мм

Grade GT был одним из первых приключенческих / вездеходных / гравийных байков, в свое время он значительно опережал всех по универсальности. Но через четыре года он стал чем-то вроде динозавра. Слава богу, недавно вышло обновление — и теперь Grade превратился в полноценную гравийную «дробилку».

У монстра все еще есть фирменный «тройной треугольник» GT сзади, но подседельный штырь теперь полностью «независим». Также GT добавили заднюю сквозную ось и использовали откидную фишку в вилке — чтобы можно было регулировать ход на 15 мм (для езды на разном покрытии).

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Клиренс также был увеличен до 700 х 42 мм + бренд добавил изобилие креплений, благодаря которым этот гравийник можно обвесить целыми пятью флягами. Положение ездока на байке было снижено и «удлинилось», благодаря чему управление стало уверенным — даже на самом «неблагоприятном» покрытии.

«GT Grade Carbon Pro однозначно лучше, чем его предшественник», — говорят в BikeRadar.

GT Grade Carbon Pro — $3,900 Источник: bikeradar.com

7. Marin Gestalt X11

Цена — $2,100

Геометрия, вдохновленная горным велосипедом

Дорожный просвет — 700с х 42 мм

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Marin имеют богатый опыт в создании mtb, его они и использовали при создании Marin Gestalt X11. Имея заниженную переднюю часть и крутой угол наклона седла, байк ставит в агрессивное положение, но в то же время сохраняет предсказуемое и неожиданное управление на дороге и вне ее. Комбинация изогнутой верхней трубы и гидравлического опускного столба позволяет гравийнику покорять даже самую непокорную местность.

Ровер имеет полностью карбоновую вилку, ряд креплений в стойке, «на борт» принимает шины 42 мм x 700c или шины 47 мм при использовании колес 650b.

Marin Gestalt X11 — $2,100 Источник: bikeradar.com

8. Reilly Gradient

Цена — $4,040

Рама — титан

Быстр и удобен

Титановая рама Reilly Gradient — не только красота, но и удачная поездка, которая позволяет достичь приятного положения между комфортом и скоростью.

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Тщательно продуманная конструкция позволяет установить 1629-граммовые бескамерные легкосплавные колеса Hunt (жаль, не 34 Aero Wide Disc от Hunt). Все это делает поездку на данном байке точной и легко управляемой. Жаль, цена кусается.

Reilly Gradient — $4,040 Источник: bikeradar.com

9. Ribble CGR Ti

Цена — $2,600

Отличное соотношение цены / качества

Дорожный просвет — 700с х 42 мм

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«Ribble CGR Ti — это классическая отделка из матового титана, которая нас приятно взволновала», — пишут в BikeRadar. Тем не менее, рама — не просто «красивое лицо»: весит 1700 граммов, не слишком тяжелая как для не углеродистой, а благодаря щедрым зазорам рядом с опорами брызговиков она делает байк очень универсальным.

Ribble CGR Ti — $2,600 Источник: bikeradar.com

10. Rondo Ruut AL Disc

Цена — $2,200

Умная геометрия

Удобный

Миллион вариантов для сборки: от топового обвеса — и до 1-скоростной SRAM. В стоке колеса tubeless ready, покрышки — Panaracer Gravel King шириной 43 мм.

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Ну и главное — запатентованная овальная вставка на вилке: позволяет переключаться между двумя различными геометриями, слегка изменяя высоту, длину выноса, смещение вилки, углы головы и в целом посадки. Это означает, что вы можете регулировать позу: от гоночной агрессивной — и до расслабленной вертикальной (в зависимости от того, на какой местности находитесь, что крайне приятно для любителей как шоссе, так и бездорожья).

Rondo Ruut AL Disc — $2,200 Источник: bikeradar.com