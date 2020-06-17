Хоть Hugbike — велосипед-тандем для людей с «особенностями», это не мешает кататься на нем любителям езды парами. А что за люди с «особенностями»?
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Hugbike — разработка компании Opera Della Marca Srl при поддержке фонда Oltre il labirinto olnus — одной из ведущих некоммерческих организаций, заботящихся о людях с аутизмом. Кстати, в сборке байка принимают участие в том числе люди с упомянутой болезнью.
Hugbike — велосипед-тандем, в сборке которого принимают участие аутисты Источник: pinterest.com
Hugbike — велосипед-тандем, в сборке которого принимают участие аутисты
Источник: pinterest.com
Hugbike. Как это работает?
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На обычном тандеме рулит впереди сидящий. На Hugbike все наоборот: бал правит едущий сзади. При этом руки последнего частично поддерживают впереди едущего — штука крайне полезная, особенно если спереди — ребенок.
«На борту» тандема Hugbike — планетарная втулка Shimano Nexus Источник: pinterest.com
«На борту» тандема Hugbike — планетарная втулка Shimano Nexus
Источник: pinterest.com
Люди с «особенностями»
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Как вы уже догадались, байк придуман для людей с аутизмом, синдромом Дауна, синдромом Мартина (синдром ломкой X-хромосомы), слепых и персон с прочими заболеваниями. Но также на таком велосипеде могут кататься любящие родители, на переднее седло сажающие свое подрастающее чадо. Или просто влюбленные парочки, если обычного тандема не нашлось.
- Как велосипед выглядит и работает — смотрите в следующем ролике:
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