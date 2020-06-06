Обзоры

Карбоновые рамы для велосипеда: 3 модели класса «люкс»

За эти деньги можно купить рабочий шоссейник и ездить «как бог». Но представьте, с какой скоростью будете летать, если между ваших ног окажется одна из этих карбоновых рам для трековых велосипедов.

Недавно мы рассказывали о том, как выбирать трековый велосипед, рассмотрели лучшие модели «байков для паркета». Сегодня на очереди — карбоновые рамы класса «люкс». Что за рамы?

Fuji Track Elite

  • Цена — $2,150

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Рама разработана и протестирована в аэродинамической трубе. Жесткая, является одной из первых с примененными конической трубой и вилкой. Хоть сегодня это выглядит несколько устаревшим, актуальности данный фрейм все равно не теряет. И стоит добротно. И выглядит шикарно.

Fuji Track Elite — $2,150

Fuji Track Elite — $2,150

Источник: cyclingweekly.com

Cervelo T4

  • Цена — $4,100

Собственная разработка Cervelo, full carbon, исключительно жесткая и аэродинамичная. Даже с не самым крутым обвесом она все равно будет смотреться шикарно.

Cervelo T4 — $4,100

Cervelo T4 — $4,100

Источник: cyclingweekly.com

Look T20 Speed Track

  • Цена — $8,700

Самая свеженькая из здесь представленных рам (разрабатывалась с расчетом «выступать за сборную Франции» на Олимпийских играх 2020). Разработчик утверждает:

  • вес — снизили на 10%;
  • боковая жесткость — снижена на 12,5%;
  • сопротивление — снижено на 11%;
  • колоссальное увеличение передачи мощности — увеличено на 27% по сравнению с предшественником.

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Почти $9 000 за раму — звучит дороговато, но и это — мелочи на фоне с WX-R Vorteq T1 за баснословные $30 тысяч или Festka Spectre Porcelain за $35 000. А про велосипед за $541 тысячу и вовсе молчим.

Look T20 Speed Track — $8,700

Look T20 Speed Track — $8,700

Источник: cyclingweekly.com

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