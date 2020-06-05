Cowboy 3: умный электробайк с карбоновым ремнем и блокировкой мотора

Cowboy 3 — отличный велосипед для тех, кто любит кататься по городу, а не «топить 35 км/ч на Житомирштрассе».

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Cowboy 3 — доказательство того, что бельгийская компания-производитель электробайков Cowboy эволюционирует плавно, но уверенно (радуют мир байками с 2017-го). «Третий ковбой» еще больше стал демонстрировать свою причастность к велосипедам для коммьютинга, то есть езды по городу (на работу / с работы, в магазин, на вечеринку, в бар и т.д.).

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Байк имеет электромотор, автоматически включающийся каждый раз, когда вы начинаете вращать педали. И еще одна особенность Cowboy 3 — карбоновая ременная передача Gates. Бельгийцы заявляют, ее хватит на впечатляющие 30 тысяч километров (обычным цепочкам такое и не снилось).

На предыдущие модели Cowboy ставили цепи из стекловолокна.

Cowboy 3 — велосипед для любителей неспешной езды по городу Источник: pinterest.com

Как это работает

«Коробка передач» велосипеда — автомат, спрятана в задней втулке (все, как в «планетарках»). Она сама решает, когда и на какую звезду переключаться. Удобно.

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А еще в Cowboy 3 оснащен датчиками скорости и крутящего момента, благодаря которым бортовой компьютер следит за силой давления на педали и в нужный момент добавляет мощности двигателю — чтобы с чела велосипедиста не упала ни единая капля пота. На «горочках» эта функция будет как никогда кстати.

Cowboy 3 поможет быстро и легко преодолевать горки Источник: pinterest.com

Cowboy 3. Технические характеристики

Максимальная скорость — 25 км/ч (хотя, на Cowboy 2 разгонялись до 35 км/ч).

— 25 км/ч (хотя, на разгонялись до 35 км/ч). Тормоза — дисковая гидравлика Tektro с суппортами HD -R 290 .

— дисковая гидравлика с суппортами . Батарея — съемная, вес — 2,4 кг.

— съемная, вес — 2,4 кг. Запас хода — до 70 км.

— до 70 км. Полная зарядка — до 3,5 часов (в случае 100-ваттного з/у). Производитель утверждает, после 500 циклов зарядки у аккумулятора останется в районе 70% от изначальной емкости.

— до 3,5 часов (в случае 100-ваттного з/у). Производитель утверждает, после 500 циклов зарядки у аккумулятора останется в районе 70% от изначальной емкости. Размер — один, ML. То есть удобно на нем будет персонам ростом от 170 до 195 см.

— один, ML. То есть удобно на нем будет персонам ростом от 170 до 195 см. Вес «Ковбоя» — 16,9 кг (рама — сплав алюминия 6061 + магний и кремний). Это вес обычного городского велосипеда. А ведь учтите: данный экспонат оснащен мотором и батареей, а еще передней фарой и задним фонарем.

Cowboy 3. Вес — 16,9 кг Источник: pinterest.com

Функционал «Ковбоя»

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«В комплекте» с велосипедом — приложение для смартфона, обученное просчитывать наиболее подходящий маршрут, показывающее загрязненность воздуха, и просчитывающее маршрут по самым не загрязненным районам города. Еще софт показывает, где сейчас находится байк + есть возможность заблокировать мотор (на случай кражи).

Как это выглядит и работает — смотрите:

Цена

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Cowboy 3 поставляется в трех цветах и продается за €2290, за дополнительные €89 можно докупить крылья. В случае покупки доставить «машину» бельгийцы обещают не ранее, чем через 8 недель. Объясняют это тем, что из-за коронавируса популярность велосипедов и количество заказов возросли на 230%, посему в данный момент «они крайне загружены». Ну, ради такого крутого электробайка можно и подождать.

Официальный ролик, выпущенный компанией в честь релиза новинки: