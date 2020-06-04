Трековые велосипеды: 7 лучших моделей, на которых не стыдно кататься по городу

Ищете красивый и стильный байк, на котором можно быстро передвигаться по вечно простаивающему в пробках городу — присмотритесь к этим трековым велосипедам.
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Недавно мы писали о том, как правильно выбирать трековый велосипед. Сегодня показываем модели, к которым стоит присмотреться.
Vitus Six
- Цена — $880
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Алюминиевые рама и вилка. Производитель заявляет, Vitus Six — сочетание стабильности и способности быстро реагировать в любых дорожных ситуациях. Ширина покрышек — 43 мм, что превращает байк в машину универсальную, «обученную бороться» как с асфальтом, так и гравием. Ездили бы на таком по украинскому асфальту?
Vitus Six — $880 Источник: cyclingweekly.com
Vitus Six — $880
Источник: cyclingweekly.com
Moda Forte
- Цена — $880
Алюминиевый сплав фрейма 7005 «разбавили» карбоновой вилкой, что означает «маневренность + жесткость». Легкий и «веселый» в управлении трековый велосипед, отличный товарищ в «играх дорожных».
Moda Forte — $880 Источник: cyclingweekly.com
Moda Forte — $880
Источник: cyclingweekly.com
Ribble Eliminator
- Цена — $880
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В линейке имеется по две модели: чисто трековые и с тормозами — для езды по улицам города. Как и Moda Forte, Ribble Eliminator состоит из алюминиевой рамы и карбоновой вилки. Но есть и принципиальное отличие — «родные» колеса бренда (то есть Ribble), обутые в Continental Ultra Sport 2.
Ribble Eliminator — $880 Источник: cyclingweekly.com
Ribble Eliminator — $880
Источник: cyclingweekly.com
Cinelli Tipo Pista
- Цена — $1100
Легендарный трековый велосипед от легендарного бренда. Благодаря своему весу (рама «алю» + вилка карбон = 7,8 кг) в своей ценовой категории байк является самым легким экспонатом.
Cinelli Tipo Pista — $1100 Источник: cyclingweekly.com
Cinelli Tipo Pista — $1100
Источник: cyclingweekly.com
Boardman TRK9.2
- Цена — $2100
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«Ровер» носит имя одного из величайших гонщиков Великобритании всех времен — Криса Бордмана. Байк был разработан с учетом всех «аэродинамических особенностей», предлагает отличную передачу мощности, имеет четыре положения седла, что позволяет адаптировать его для езды не только на треке. И да: рама / вилка — «пресвятой карбоний».
Boardman TRK9.2 — $2100 Источник: cyclingweekly.com
Boardman TRK9.2 — $2100
Источник: cyclingweekly.com
BMC Trackmachine TR02
- Цена — $2300
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Младший брат BMC TR01, разработанный для швейцарской сборной — для Олимпийских игр в Рио. Также байк использован для часового рекорда Роана Денниса. TR02 не обладает такими же аэродинамическими характеристиками, как TR01, но делает поездку на трассе чуть более доступной: примерно вдвое дешевле.
Алюминиевая рама и карбоновая вилка — прекрасный дуэт, который в паре с колесами DT Swiss и шинами Continental Grand Sport Race SL превращает сей экспонат в готовую к гонке «торпеду».
BMC Trackmachine TR02 — $2300 Источник: cyclingweekly.com
BMC Trackmachine TR02 — $2300
Источник: cyclingweekly.com
Dolan DF4
- Цена — $2500
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Нынче крайне популярный трековый станок профессионального уровня, регулярно встречающийся на велодромах. В линейке имеется три модели: все — full carbon. Наблюдается разброс цен, и причина тому — разные комплекты колес. С самым бюджетным вилсетом — цена $2500. Самый дорогой — с колесами Mavic, что на рисунке ниже. И стоимость последнего — $8000. А представьте, сколько бы стоил Dolan DF4, если бы вместо Mavic'ов его посадили на Spengle Gold из 24-каратного золота.
Dolan DF4 — $2500 Источник: cyclingweekly.com
Dolan DF4 — $2500
Источник: cyclingweekly.com
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