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DX eBike: первый в мире складной горный mtb, который никогда не разряжается

DX eBike заряжается при спуске и в случае обычного вращения педалей. А еще к нему можно подключить смартфон и «вдохнуть жизнь» в «умирающую» батарею.

DX eBike Dexquisite стал первой уже протестированной «велосипедной площадкой», на которой опробовали применение самозарядного мотора-концентратора и регенеративную технологию, позволяющую пользователям заряжать батарею двумя способами. Аккумулятор заряжается, когда райдер:

  1. едет по склону;
  2. просто вращает педали.

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Учитывая то, что велосипед — штука, при езде на которой практически всегда нужно «давить на педали», имеем все основания полагать, что DX eBike не разряжается никогда. Или по крайней мере искренне хочется в это верить.

DX eBike — электровелосипед, который не разряжается никогда

DX eBike — электровелосипед, который не разряжается никогда

Источник: pinterest.com

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Дополнительные опции: не самая богатая, но все же имеющаяся «цветовая палитра», а также LSD-дисплей, возможность заряжать гаджеты с помощью USB-кабеля, 7-скоростная Shimano, дисковые гидравлические тормоза, режим Pedal Assistant, рама из сплава алюминия 6061, 500-ваттный мотор, максимальная скорость в 32 км/ч, складная конструкция (собирается / разбирается за 7 секунд).

Еще производитель заявляет, что у байка прочная конструкция, на разработку и тестирование потратили 5 лет, таким образом создав чемпиона в своем классе… Но больше всего нас интересует другое — цена.

DX eBike — электробайк, который «спасет жизнь» разряжающемуся гаджету

DX eBike — электробайк, который «спасет жизнь» разряжающемуся гаджету

Источник: pinterest.com

Цена DX eBike

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Проект находится на стадии стартапа, «выложен» на платформе Indiegogo. Сразу привлекает скидка в размере 65% от стоимости аппарата. «Но только для тех, кто поторопится», — пишет разработчик. Цена — $999 (уже со скидкой). Смотрим, что за машина:

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