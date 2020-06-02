DX eBike: первый в мире складной горный mtb, который никогда не разряжается

DX eBike заряжается при спуске и в случае обычного вращения педалей. А еще к нему можно подключить смартфон и «вдохнуть жизнь» в «умирающую» батарею.
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DX eBike Dexquisite стал первой уже протестированной «велосипедной площадкой», на которой опробовали применение самозарядного мотора-концентратора и регенеративную технологию, позволяющую пользователям заряжать батарею двумя способами. Аккумулятор заряжается, когда райдер:
- едет по склону;
- просто вращает педали.
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Учитывая то, что велосипед — штука, при езде на которой практически всегда нужно «давить на педали», имеем все основания полагать, что DX eBike не разряжается никогда. Или по крайней мере искренне хочется в это верить.
DX eBike — электровелосипед, который не разряжается никогда Источник: pinterest.com
DX eBike — электровелосипед, который не разряжается никогда
Источник: pinterest.com
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Дополнительные опции: не самая богатая, но все же имеющаяся «цветовая палитра», а также LSD-дисплей, возможность заряжать гаджеты с помощью USB-кабеля, 7-скоростная Shimano, дисковые гидравлические тормоза, режим Pedal Assistant, рама из сплава алюминия 6061, 500-ваттный мотор, максимальная скорость в 32 км/ч, складная конструкция (собирается / разбирается за 7 секунд).
Еще производитель заявляет, что у байка прочная конструкция, на разработку и тестирование потратили 5 лет, таким образом создав чемпиона в своем классе… Но больше всего нас интересует другое — цена.
DX eBike — электробайк, который «спасет жизнь» разряжающемуся гаджету Источник: pinterest.com
DX eBike — электробайк, который «спасет жизнь» разряжающемуся гаджету
Источник: pinterest.com
Цена DX eBike
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Проект находится на стадии стартапа, «выложен» на платформе Indiegogo. Сразу привлекает скидка в размере 65% от стоимости аппарата. «Но только для тех, кто поторопится», — пишет разработчик. Цена — $999 (уже со скидкой). Смотрим, что за машина:
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