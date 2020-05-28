Pride Rocx 8.2: гравийный «танк» национального масштаба

Ультра-легкие карбоновые рамы, сверх-накатистые высокопрофильные колеса, дорогущий Dura Ace на Di2 — это для профиков. Для нас, простых работяг, — такой же простой рабочий велосипед — Pride Rocx 8.2. Что за байк?

Велосипед для обзора нам предоставил магазин Veliki.com.ua.

Вот вам интересный факт: модель Pride Rocx 8.2 не нова, так как в 2020 презентовали Rocx 8.3. Но это не мешает ей оставаться одной из самых «народных»: активно продается и в текущем году. Что, кстати, неудивительно, ведь Pride’ы предыдущие линейки не забывают, обновляют. И Rocx 8.2 исключением не стал. Так что данная модель — штука очень даже актуальная, особенно в 2020 — году, когда грейвелы на пике популярности. Чем же хорош этот велосипед?

Рама

Сплав алюминия 6061, классика жанра, уже долгие годы не сдающая позиций в своем сегменте. Геометрия — среднее арифметическое между «аэро» и шоссейниками для восхождений, благодаря чему посадка расслабленная (идеальна для длительных endurance-заездов). При этом всегда можно взять быка за рога руль за низ, принять более агрессивную позу и «навалить» (любители скорости будут довольны).

Что касается «косметики», обращаем внимание на швы: не грубые, но и ювелирной работой тоже не назовешь. Правда, погоды это не делает, чего не сказать про проводку кабелей. Последняя — всего рода аккуратный микс:

передний и задний переключатели — внешняя ;

; задний тормоз — внутренняя (в верхней трубе рамы).

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Мудрое решение, при обслуживании облегчающее жизнь механику. При этом байк можно держать за верхнюю трубу, что есть крайне удобно, например, во время ходьбы по болотам, когда велосипед приходится тащить на горбу нести в руках (обычно именно так и проходят соревнования по велокроссу, для которых Pride Rocx 8.2 тоже сойдет).

Вилка — алюминий (6061T), ригид. Так что мягкая и плавная езда ждет вас только в случае почти «спущенных колес». Кстати, колеса.

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Колеса

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Вилсет байка — еще одно доказательство того, что Pride Rocx 8.2 — «велосипед рабочий». Обода — 28”, двойные алюминиевые, принимающие на борт «бескамерные» технологии (от 17 мм), что в 2020-м для грейвела — must have. Покрышки в стоке — полуслик CST Tirent 700 х 40c: идеальный вариант для гравия или пригородного украинского асфальта (что, в общем-то, одно и то же).

Втулки — алюминиевые Quando на 32 спицы, подшипники — «промы» (прощай, средневековая «насыпь»).

Система, кассета и переключатели

Система велосипеда — алюминиевые Prowheel RPL в размере:

170 мм — для рам S / M;

175 мм — для рам L / XL.

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Расчет передних звезд — 34 / 46 зубьев. В паре с кассетой 11-32 (9-скоростная Shimano) этот грейвел идеален для езды по холмистому Киеву. А вот «сборная солянка» шифтеров Pride Rocx 8.2 неприятно удивила:

передний Shimano Claris + задний Shimano Acera, и все это «на дуалах» Shimano Sora.

Вероятно, именно так Pride’ы пытались «сэкономить на цене». Что ж, цели достигли. Помогла им в этом, кстати, еще и тормозная система — дисковая механика Avid BB5 Road. Для своего ценового сегмента — вариант «рабочий».

Руль

Приятно: разработчик позаботился о том, чтобы размер компонентов соответствовал размеру рамы. И ширина руля / длина выноса (оба алюминиевые) — прямое тому доказательство:

для размера S — руль шириной 400 мм / вынос — 60 мм;

— руль шириной 400 мм / вынос — 60 мм; для размера M — руль шириной 420 мм / вынос — 75 мм;

— руль шириной 420 мм / вынос — 75 мм; для размера L / XL — руль шириной 440 мм / вынос — 90 мм.

Седло — Pride с вентиляционным отверстием внутри, держащееся на алюминиевом глаголе длиной 350 мм. Мелочь ведь, а все равно приятно.

Впечатления от езды

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«Хорошо съедает все неровности поверхности. Резина в стоке — вещь универсальная: позволяет чувствовать себя уверенно не только на гравии, но и в легких болотах. Про асфальт говорить вовсе нечего. Поза при сидении довольно расслаблена, что позволяет на этом велосипеде ехать далеко, долго и приятно. Ищете грейвел для расслабленной езды по легкому бездорожью или с работы / на работу — обязательно присмотритесь к данному велосипеду», — редакция Bike&Me.