Обзоры

Кто ты, чудовище: надувной электробайк Poimo

В сложенном виде Poimo помещается в рюкзак! Дело рук инженеров Токийского университета.

Сделан электробайк Poimo из термопластичного полиуретана, поэтому и способен складываться в рюкзак. Надувается как ручным, так и электронным насосом. Процесс накачки занимает всего минуту.

Разработчики Poimo — ученые из Токийского университета

Разработчики Poimo — ученые из Токийского университета

Источник: pinterest.com

Сборка Poimo

  1. Разложить
  2. Надуть
  3. Закрепить колесики, аккумулятор, ручки с беспроводным управлением и моторчик.

Смотрите, как собирается и накачивается этот пришелец:

Сам велосипед весит всего 2,3 кг. Остальное (колеса, аккумулятор, ручки да движок) — 5,5 кг. Инженеры обещают, «доведенный до ума» прототип будет весить еще меньше.

Вес Poimo — не более 8 кг

Вес Poimo — не более 8 кг

Источник: YouTube

Тест-драйв

Читай также: City W от Strøm: электровелосипед для представительниц прекрасного пола

Некоторым японцам уже удалось покататься на электробайк Poimo. Говорят, плотный, удобный и достаточно компактный. Одним словом, довольны. А представьте, как отзывались, если бы эта подушка на колесиках была в виде дивана (именно в такой форме сперва хотели сделать это чудо с моторчиком).

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
City W от Strøm: электровелосипед для представительниц прекрасного пола
Велосипедистка дня: «железная леди» Дженнифер Волльманн
Велосипедистка дня: колумбийская фанатка Trek'ов Лаура Отеро
Можно ли угробить сердце велосипедом
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 21 февраля 2020

Prime от Nireeka: 1000-сильный электробайк с запасом хода 80 км
Досуг 19 февраля 2020

Biomega OKO: элегантный электробайк, к которому приложился сам Ньюcон
Досуг 18 февраля 2020

HPC Typhoon Pro: безумный электробайк с системой питания мощностью 6000 Ватт
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK