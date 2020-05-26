Кто ты, чудовище: надувной электробайк Poimo

В сложенном виде Poimo помещается в рюкзак! Дело рук инженеров Токийского университета.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Сделан электробайк Poimo из термопластичного полиуретана, поэтому и способен складываться в рюкзак. Надувается как ручным, так и электронным насосом. Процесс накачки занимает всего минуту.

Разработчики Poimo — ученые из Токийского университета Источник: pinterest.com

Сборка Poimo

Разложить Надуть Закрепить колесики, аккумулятор, ручки с беспроводным управлением и моторчик.

Смотрите, как собирается и накачивается этот пришелец:

Сам велосипед весит всего 2,3 кг. Остальное (колеса, аккумулятор, ручки да движок) — 5,5 кг. Инженеры обещают, «доведенный до ума» прототип будет весить еще меньше.

Вес Poimo — не более 8 кг Источник: YouTube

Тест-драйв

Читай также: City W от Strøm: электровелосипед для представительниц прекрасного пола

Некоторым японцам уже удалось покататься на электробайк Poimo. Говорят, плотный, удобный и достаточно компактный. Одним словом, довольны. А представьте, как отзывались, если бы эта подушка на колесиках была в виде дивана (именно в такой форме сперва хотели сделать это чудо с моторчиком).