Кто ты, чудовище: надувной электробайк Poimo

В сложенном виде Poimo помещается в рюкзак! Дело рук инженеров Токийского университета.
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Сделан электробайк Poimo из термопластичного полиуретана, поэтому и способен складываться в рюкзак. Надувается как ручным, так и электронным насосом. Процесс накачки занимает всего минуту.
Разработчики Poimo — ученые из Токийского университета Источник: pinterest.com
Разработчики Poimo — ученые из Токийского университета
Источник: pinterest.com
Сборка Poimo
- Разложить
- Надуть
- Закрепить колесики, аккумулятор, ручки с беспроводным управлением и моторчик.
Смотрите, как собирается и накачивается этот пришелец:
Сам велосипед весит всего 2,3 кг. Остальное (колеса, аккумулятор, ручки да движок) — 5,5 кг. Инженеры обещают, «доведенный до ума» прототип будет весить еще меньше.
Вес Poimo — не более 8 кг Источник: YouTube
Вес Poimo — не более 8 кг
Источник: YouTube
Тест-драйв
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Некоторым японцам уже удалось покататься на электробайк Poimo. Говорят, плотный, удобный и достаточно компактный. Одним словом, довольны. А представьте, как отзывались, если бы эта подушка на колесиках была в виде дивана (именно в такой форме сперва хотели сделать это чудо с моторчиком).
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