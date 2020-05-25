City W от Strøm: электровелосипед для представительниц прекрасного пола

City W от Strøm имеет «женскую» алюминиевую раму (то есть без верхней трубы), весит немного, ну и самое главное — может оснащаться красивой корзинкой над передним колесом.

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City W от Strøm. Технические характеристики

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Годится для девушек с ростом от 155см до 205 см (то есть, практически для всех). Вариант с 350-ваттным мотором разгоняется до 32 км/ч, вариант с 250-ваттным движком (поставляется на рынок Европы) — 25 км/ч. Обе модели имеют шесть режимов работы (уровни помощи в педалировании).

City W от Strøm. Принимает на борт дам практически любого роста Источник: pinterest.com

Съемный аккумулятор. Спрятан в нижней трубе. Имеет два варианта:

10,4 А/ч — с запасом хода на 60 км;

14 А/ч — с запасом хода на 80 км.

Полная зарядка осуществляется за 3-4 часа.

City W от Strøm. Запас хода — 60-80 км Источник: pinterest.com

Вес — 21 кг.

Имеет встроенные передние и задние фонари.

На руле — компьютер с USB-портом (для зарядки мобильных устройств).

Планетарная 3-скоростная втулка Shimano .

. Дисковые тормоза.

Покрышки Schwalbe с защитой от проколов.

City W от Strøm. Вес — 21 кг Источник: pinterest.com

Цена City W от Strøm

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На рынке Европы стоимость велосипеда составит €949, в США — €1029. Цветовая палитра: черный, красный, белый. Старт продаж и доставка — в августе 2020. Искренне надеемся, пандемия коронавируса не «подвинет» выход байка «на потом».