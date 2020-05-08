Гид по Zwift: все, что нужно знать программе для домашних турбо-сессий

Не стоит сбрасывать со счетов виртуальные цифровые платформы, такие как Zwift. Заезды в их виртуальных мирах заставят вас попотеть не хуже, чем легендарный французский Турмале.

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За последние годы отрасль тренировок на велотренажерах активно развивалась, а появление разумных тренажеров и программ (таких, как Zwift) стало началом трансформации велоспорта изнутри. Это не только жизнеспособная и довольно реальная альтернатива велосипедной езде, которой пользуются любители и профессионалы. Такие тренировки также доставляют удовольствие. Это идеальный вариант для катания в плохую погоду, при ограниченном количестве времени или при необходимости сфокусироваться на тренировке без мыслей о плохих дорогах. Или же когда «за окном» карантин и приходится находиться в самоизоляции.

В Zwift'е сможете исследовать легендарные маршруты, например, Альп-д’Юэз Источник: pinterest.com

Что такое Zwift?

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Несмотря на то, что существует целый ряд мобильных приложений для виртуальных тренировок, Zwift — самый известный из них. Созданная в 2014 году программа за несколько лет превратилась из онлайн-платформы для тренировок в несколько виртуальных миров (здесь есть как мнимая Ватопия, так и реальные города, например, Лондон), где вы можете принять участие в соревнованиях со велогонщиками со всего мира, проверить, на что вы способны в изнурительных гонках, выбрать сложное тренировки, проехать по самым известным маршрутам или просто немного покататься по виртуальным мирам, и все это — не выходя из уютной квартиры.

Аватар в Zwift'е реагирует на ваше вращение педалей: делает все то же, что и вы Источник: pinterest.com

Как работает Zwift?

Платформа собирает реальные данные с любого подключенного датчика, который используете во время тренировки на тренажере (от базового датчика скорости — и до разумного тренажера), и переводит это в педалирование вашего аватара в онлайн-мире. Если увеличиваете скорость, то же сделает аватар, а если остановитесь, то ваш онлайн-герой также будет оставаться на одном месте.

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Разумная часть начинается, когда используете Zwift вместе с турботренажером. Покоряя холмы Ватопии, вы почувствуете, что на турботренажере автоматически становится труднее педалировать. Сопротивление будет уменьшаться и увеличиваться в зависимости от сложности виртуальной местности, что добавляет реализма в вашу тренировочную рутину на тренажере.

Zwift совместим с большинством современных смартфонов, планшетов, компьютеров Источник: pinterest.com

Как использовать Zwift?

Начать пользоваться Zwift легко, однако есть несколько моментов, которые надо знать еще до того, как начнете исследовать бесчисленные виртуальные миры. Во-первых, нужно загрузить Zwift на совместимое устройство, которым может стать смартфон, планшет, компьютер или смарт-телевизор. Подписка стоит 439 гривен в месяц, но первые пробные 7 дней бесплатные и не требуют предварительной оплаты. Также приложение не выдвигает условия минимального действия контракта, поэтому отписаться можно в любой момент.

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Это все, что касается программного обеспечения. А теперь пришло время для физических предметов, которые вам понадобятся, чтобы начать «звифтить», — это велосипед и турботренажер. Совместимость полностью зависит от турбортренажера, который вы выбрали. Поэтому будьте внимательны при выборе лучшего тренажера для себя: вы ведь не хотите, чтобы пришлось покупать новый велосипед, если уж на то пошло…

Тренируйтесь только в удобной одежде Источник: pinterest.com

Какой лучший турботренажер для Zwift?

Когда речь идет о тренировках на тренажере, вы можете потратить любую сумму: от 3 000 до 10 000 гривен. И то, сколько потратите, зависит исключительно от того, сколько планируете им пользоваться. Серьезные велосипедисты могут оправдать большие затраты, однако любителям подходят и более доступные установки для нерегулярных виртуальных тренировок.

Тренажеры бывают двух видов:

прямого привода (предусматривают снятие заднего колеса с велосипеда и прижатие его рамы к недвижимому тренажеру); тренажер на колесах.

Первый поможет максимально использовать Zwift, поскольку сопротивление динамично меняется в соответствие выбранному вами маршруту. Однако тренажер на колесах более доступен и прекрасно подходит для нерегулярных тренировок.

Знакомьтесь: турботренажер начального уровня Источник: pinterest.com

Самая бюджетная установка для Zwift?

Тренажер на колесах станет хорошим отправным пунктом для новичков, чтобы увидеть и понять, нравится ли вам «звифтить» перед тем, как вложить в это дело большие деньги. Как только приобретете дешевый турботренажер, единственное, что нужно будет сделать, — подключить его с помощью Bluetooth или ANT+ к сенсору скорости / каденса и начать тренировки. Zwift использует вашу скорость и каденс, чтобы подсчитать мощность в ваттах, которые переводятся в педалирование в мире виртуальных дорог.

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Потратите чуть больше на тренажер на колесах с измерителем мощности, — и уровень реализма повысится, ведь Zwift сможет автоматически регулировать ваше сопротивление в зависимости от местности, по которой мчите.

Вариант турботренажера, если бы «деньги не имели значения» Источник: pinterest.com

Какая лучшая установка для Zwift?

Для наиболее реалистичного и полного опыта на Zwift вам нужен смарт-тренажер с прямым приводом. Они «умны», поскольку имеют интегрированные измерительные приборы и используют Bluetooth и ANT+ для подключения к совместимому устройству, что позволяет Zwift контролировать сопротивление вашего тренажера. Когда едете на виртуальный холм в Zwift, ваш тренажер увеличивает сопротивление, чтобы вы чувствовали себя реалистично. Это действительно работает, вы будете поражены тем, насколько это хороший опыт.

Тренажер с прямым приводом обеспечивает более безопасную связь между велосипедом и тренажером, а также гораздо более реалистичное педалирование. Это также уменьшает износ задней шины, потому что ваш привод подключен непосредственно к тренажеру. Но есть минус: каждый раз придется снимать колесо, когда захотите окунуться в виртуальной поездке.

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Если чувствуете себя вдохновленным, можно выбрать разумный тренажер с прямым приводом высшего класса. Он будет стоить столько, сколько новый велосипед, но станет прекрасной инвестицией для человека, желающего максимально увеличить тренировки в помещении. Но важно понимать: конечная установка является специализированным велотренажером (как и те, которые предлагают Wahoo, Stages, SRM, Tacx и WattBike).

Какую бы установку вы не выбрали, стоит также потратить несколько баксов на вентилятор. Во время езды в помещении на месте очень быстро становится жарко, поэтому даже обычный вентилятор на офисном столе убережет вас от перегрева.

Присоединяйтесь к группам и делайте заезды социальными Источник: pinterest.com

Как ездить в Zwift?

Когда имеете новый тренажер и велосипед, остается только установить Zwift и приступить к своей первой виртуальной поездке, присоединившись к тысячам других «звифтеров».

Zwift предлагает широкий спектр вариантов езды: от организованных социальных событий в регулярных гонках — и до индивидуальных time trial. И есть высокая вероятность того, что встретите там известного профессионального гонщика. События предлагают фантастический способ присоединиться к сотням, а иногда и тысячам велосипедистов. Кроме того, они познакомят вас с Ватопией и ее многочисленными мирами.

Сопроводительное приложение, доступное на iOS и Android, является хорошим стартом, поскольку оно предлагает больше событий. Вы можете фильтровать их по уровню и типу, а когда находите нужное, остается просто выбрать его. После этого получаете оповещения, когда придет время присоединиться.

Для более спокойной тренировки можете выбрать катание по маршрутам, отталкиваясь от расстояния или высоты, и ехать в любом темпе. В любое время можно изменить свой маршрут и ознакомиться с виртуальными тренировками, которые здесь предлагают. На каждом из них вы найдете сегменты спринта и KOM / WOM со специальными майками для быстрых велосипедистов. Существуют также источники питания, которые помогут вам подняться быстрее и шустрее.

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Что касается виртуальных тренировок, то типичным выбором является Ватопия — воображаемый мир с широкими разнообразными маршрутами: от ровных дорог — и до крутых подъемов. Если этого недостаточно, также можете проехаться виртуальными зонами отдыха Лондона, Инсбрука, Нью-Йорка, Ричмонда, Харрогита, Болоньи и созданного Крит Сити. Их открывают в соответствие часто меняющемуся календарному расписанию, а последние два — исключительно для событий.

Zwift — шанс покататься с самыми сильными велогонщиками планеты Источник: pinterest.com