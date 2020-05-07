Moncler x MATE Genius: складной электробайк для любителей стиля

В нагрузку с Moncler x MATE Genius дают одеяло! Брать стоит однозначно.
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Moncler x MATE Genius продается в двух цветах: белом и черном, с ценником €2300 и €2500 (в зависимости от силовой установки). Если понравился — поспешите, так как тираж строго лимитирован: всего 1000 штук.
Moncler x MATE Genius. Всего 1000 штук. Поспешите! Источник: pinterest.com
Moncler x MATE Genius. Всего 1000 штук. Поспешите!
Источник: pinterest.com
Характеристики Moncler x MATE Genius
- Алюминиевая рама.
- Двигатель мощностью 250 Вт или 1000 Вт (второй дороже).
- Максимальная скорость — 52 км/ч.
- Запас хода — 110 км.
- Система переключения передач — 8-ступенчатая Shimano.
- Тормоза гидравлические.
Moncler x MATE Genius. Афроамериканец в подарок Источник: pinterest.com
Moncler x MATE Genius. Афроамериканец в подарок
Источник: pinterest.com
«Рюши»
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Moncler x MATE Genius имеет небольшой дисплей и модуль 4G, с помощью которых измеряет температуру и показывает ее своему хозяину. А также электробайк умеет балансировать электрическую систему, контролировать напряжение и обучен навигации. Кстати, про навигацию: если у вас украдут этот велосипед, с помощью датчика можно отследить его локацию и заблокировать.
Moncler x MATE Genius оформлен в двух цветах: черном и белом Источник: pinterest.com
Moncler x MATE Genius оформлен в двух цветах: черном и белом
Источник: pinterest.com
Moncler x MATE Genius легко складывается и в комплекте имеет одеяло — чтобы на лютом морозе оставался жив аккумулятор… или хозяин, если ну очень прохладно.
Moncler x MATE Genius. Цена в топовой комплектации — €2500 Источник: pinterest.com
Moncler x MATE Genius. Цена в топовой комплектации — €2500
Источник: pinterest.com
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