Moncler x MATE Genius: складной электробайк для любителей стиля

В нагрузку с Moncler x MATE Genius дают одеяло! Брать стоит однозначно.

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Moncler x MATE Genius продается в двух цветах: белом и черном, с ценником €2300 и €2500 (в зависимости от силовой установки). Если понравился — поспешите, так как тираж строго лимитирован: всего 1000 штук.

Moncler x MATE Genius. Всего 1000 штук. Поспешите! Источник: pinterest.com

Характеристики Moncler x MATE Genius

Алюминиевая рама.

Двигатель мощностью 250 Вт или 1000 Вт (второй дороже).

Максимальная скорость — 52 км/ч.

Запас хода — 110 км.

Система переключения передач — 8-ступенчатая Shimano.

Тормоза гидравлические.

Moncler x MATE Genius. Афроамериканец в подарок Источник: pinterest.com

«Рюши»

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Moncler x MATE Genius имеет небольшой дисплей и модуль 4G, с помощью которых измеряет температуру и показывает ее своему хозяину. А также электробайк умеет балансировать электрическую систему, контролировать напряжение и обучен навигации. Кстати, про навигацию: если у вас украдут этот велосипед, с помощью датчика можно отследить его локацию и заблокировать.

Moncler x MATE Genius оформлен в двух цветах: черном и белом Источник: pinterest.com

Moncler x MATE Genius легко складывается и в комплекте имеет одеяло — чтобы на лютом морозе оставался жив аккумулятор… или хозяин, если ну очень прохладно.

Moncler x MATE Genius. Цена в топовой комплектации — €2500 Источник: pinterest.com