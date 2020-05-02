И они туда же: канадцы пустили в серию грейвелы Cervelo Aspero (ВИДЕО)

В 2016-м была запущена adventure-серия Cervelo С. Прошло 4 года и, продолжая шагать в ногу со временем, бренд реинкарнирует модельный ряд, называет Cervelo Aspero и позиционирует его как грейвел. Что за велосипед?

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Важно понимать: Cervelo всегда делали велосипеды, созданные для скорости. Поэтому новоиспеченный Cervelo Aspero Series A — прежде всего гоночная машина. Заявленный вес рамы — 1100 граммов (в росте 56 см), этакое свидетельство в сторону производительности. Байк нацелен на соревнования вроде Grinduro и Dirty Kanza. Да и директор по маркетингу бренда Кевин Фрэнкс утверждает: «В настоящее время грейвелы от дилеров Cervelo обеспечивают 80% продаж велосипедов в Северной Америке, причем как в сельских, так и городских магазинах. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что сегодня гравий — занятие всеобъемлющее и в тот же момент конкурентоспособное».

Главный инженер Cervelo Грэхем Страйв добавляет: «С личной точки зрения, в Канаде я обнаружил, что грунтовые дороги и трассы, нынче уже скучные для современного MTB, внезапно становятся захватывающими для счастливых обладателей гравийных велосипедов».

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Мария Бенсон, еще один член директората Cervelo, продолжает объяснять: «Вопрос, который мне задавали больше всего за последние несколько лет «Когда Cervelo собирается сделать гравийный велосипед?». А все потому, что езда и гонки на гравии сегодня стали одним из основных занятий среди гонщиков и любителей во всем мире».

Смотрим, что за «машина»:

Все о серии A

Грэхем Страйв утверждает, главным фокусом при создании Cervelo Aspero была скорость. «Мы не хотим, чтобы на трассе вы возились туда-сюда, сидя на медленном велосипеде. Поэтому продолжаем создавать скоростные байки. Cervelo Aspero — один из них, главной особенностью которого является быстрая езда вне зависимости от типа поверхности, по которой вы мчите», — говорит Страйв.

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В результате, зазоры в вилке / перьях для покрышек 700c — 42 мм, для 650b — 49 мм. И все это при том, что когда смотрите на детали рамы и профили труб, — возникает ощущение, словно перед вами старый-добрый Cervelo R-series: универсальный, легкий, конкурентоспособный, гоночный (например, Cervelo R5).

Грэхем Страйв продолжает: «Трубы Cervelo Aspero проектировали с оглядкой на уже имеющиеся и активно используемые библиотеки: тысячи итераций, разработанных как основы для дизайна велосипедов бренда, учитывающие прочность, легкий вес, жесткость, аэродинамику. Так что имею смелость заявлять: новый A-Series — шоссейный велосипед повышенной проходимости».

Aspero призван быть таким же шустрым, как и классические шоссейники. Перед нами стояла задача — сохранить скорость, «впихнув» в него широкие шины. И мы ее решили, создав технологию, которую назвали «trail-mixer». Нечто подобное используется на грейвелах польского бренда Rondo: вилка имеет два наконечника, в которых щелчок откидной вставки (ход — 5 мм) переключает положение езды на велосипеде между агрессивной гоночной позой и более вертикальной — для заездов на выносливость.

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Геометрия A Series имеет более длинную верхнюю трубу и более короткий рулевой стакан: в духе R-Series, в частности Cervelo R3. Не слишком аэродинамично, но и не так высоко, как у большинства современных гравийников. При этом распределение веса слегка смещено назад — чтобы улучшить сцепление с почвой, особенно при подъеме. А чтобы еще больше помочь этому, большие размеры получают подседельный шток с нулевым смещением + сдвиг вилки переключается (чтобы «поддерживать согласованность при работе с размерами»):

для рам в размере 54 и больше — между 46 и 51 мм;

для рам в размере 51 — между 49 и 54 мм;

для рам в размере 48 — между 52 и 57 мм.

На приспособлениях не экономили

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Хоть Cervelo Aspero — машина а-ля гоночная, на приспособлениях канадцы не экономили. Так, на раме имеется три отверстия для флягодержателей + еще «2 по 2» на подседельной трубе, а также защитный кожух с болтовым креплением над корпусом нижнего кронштейна, крепление для велосумки типа bento на верхней трубе, внутренняя прокладка кабелей и прочее.

Модельный ряд Cervelo Aspero A Series

Все модели серии A имеют одинаковую раму и вилку, а также готовые к применению шины 40 мм для всех камер. На момент запуска доступны три модели:

со SRAM Apex 1 ;

; с Shimano Ultegra ;

; со SRAM Force 1 eTap AXS, работающей на карбоновых швейцарских колесах DT.

Cervelo Aspero Apex 1

Колеса 7-D Alex Boondocks, шины Donnelly X'Plor MSO 40c, трансмиссия SRAM Apex 1 (40 / 11-42), руль Easton EA50 AX, шток Easton EA50.

Цена — $2,800

Cervelo Aspero Apex 1 — $2,800 Источник: CyclingTips

Cervelo Aspero Ultegra RX

Колеса Easton EA70 AX, шины Donnelly X'Plor MSO 40c, цепь Easton EA90 (47/32), переключатели Ultegra 8000 / Ultegra RX, руль Easton EA50 AX, шток Easton EA50, седло Prologo Dimension NDR.

Цена — $4000

Cervelo Aspero Ultegra RX — $4000 Источник: CyclingTips

Cervelo Aspero Force eTap AXS

Колеса DT Swiss GRC 1650, шины Donnelly X'Plor MSO 40c, система SRAM Force (36 / 10-33, 12-скоростная), подседельный штырь Easton EC70, руль Easton EC70 AX, шток Easton EA90, седло Prologo Dimension NDR T4.0. Он прекрасен. Жаль только, стоит недешево.

Цена — $6000

Cervelo Aspero Force eTap AXS — $6000 Источник: CyclingTips