Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX: карбоновый грейвел с задней подвеской

Не путать подвеску с амортизатором. Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX не будет «съедать» вибрации так, как это сделает, например, двухподвес mtb. Но езда на нем уже помягче, чем на среднестатистическом грейвеле.

Быстрая плавная машина с уравновешенной управляемостью и превосходными колесами.

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX не оснастили амортизатором умышленно: дабы на весе сэкономить. Тем не менее, перья имеют ход 30 мм, что очень даже ощущается во время езды и дарит комфорт + непередаваемые ощущения. В основе — шарниры, с помощью которых задние перья рамы прикреплены к подседельной трубе. В итоге велосипед имеет элементарную и простую в обслуживании конструкцию, которая в весе особо не прибавляет.

В Cannondale уверяют: вес рамы составляет около 1100 граммов, что довольно впечатляюще как для грейвела с 30-миллиметровым «ходом сзади».

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Примечательно: длину шарнира разработчики подбирают в соответствие размеру рамы. Так, болт длиной 16 мм стоит на самом маленьком фрейме, и 28 мм — на раме размера L. Поперечное сечение труб и дизайн также изменяются в зависимости от размера, а это означает, что жесткость масштабируется — чтобы обеспечить единообразное восприятие независимо от размера оседлавшего сей байк велосипедиста.

Запас хода шарнира Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — 30 мм Источник: bikeradar.com

Topstone Carbon Ultegra RX. Сильные стороны

Спереди — две звезды 46/30 и кассета 11-34. Не самый гоночный расчет, зато горочки можно преодолевать в «аэробной» зоне. Байк может похвастаться специальным механизмом сцепления RX в задней части, чтобы контролировать отскок цепи — необходимое улучшение для езды на неровной поверхности. А еще на велосипеде использована собственная цепь бренда — Hollowgram с цельными обработанными Spider-Ring (смотрится красиво и весит меньше — в сравнении с аналогом Ultegra).

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Покрышки. В стоке байк оснащен резиной WTB Riddler 37 мм. Кстати, именно с такой он весит до 9 кг в размере L (примечание тестировавших его редакторов BikeRadar). «Бескамерки» на борт, как и любой уважающий себя велосипед XXI века, принимает.

Покрышки в стоке — WTB Riddler 37c Источник: bikeradar.com

Впечатления от езды

Уоррен Росситер, покатавшийся на Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX, пишет:

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«На прямых гравийных дорогах невероятно быстр, податливость задней части тонкая и превосходная. Если обуть в широкую резину — он превращается в замечательное оружие против зимних и дорог из песка и грязи. Ищете байк «один для всего» — обязательно обратите внимание на этого зверя».

Тормоза — гидравлические Shimano HG601 11-speed Источник: bikeradar.com

Характеристики

Цена : €3 799,00

: €3 799,00 Вес: 9,07 кг (размер L)

9,07 кг (размер L) Размеры : XS, S, M, L, XL

: XS, S, M, L, XL Покрышки : WTB Riddler 37c

: WTB Riddler 37c Вынос : Cannondale C2

: Cannondale C2 Шифтеры: Shimano Ultegra RX

Shimano Ultegra RX Подседельный штырь : Save carbon

: Save carbon Седло : Fabric Scoop

: Fabric Scoop Руль : Cannondale 3

: Cannondale 3 Рама : Ballistec carbon with Kingpin suspension system

: Ballistec carbon with Kingpin suspension system Вилка : Ballistec carbon

: Ballistec carbon Шатуны : HollowGram, BB30a 46/30

: HollowGram, BB30a 46/30 Кассета : Shimano Ultegra, 11-34

: Shimano Ultegra, 11-34 Цепь : Shimano HG601 11-speed

: Shimano HG601 11-speed Тормоза : Shimano HG601 11-speed

: Shimano HG601 11-speed Колеса: Hollowgram 22 carbon tubeless ready clinchers

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — €3 799,00