Обзоры

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX: карбоновый грейвел с задней подвеской

Не путать подвеску с амортизатором. Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX не будет «съедать» вибрации так, как это сделает, например, двухподвес mtb. Но езда на нем уже помягче, чем на среднестатистическом грейвеле.

  • Быстрая плавная машина с уравновешенной управляемостью и превосходными колесами.

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX не оснастили амортизатором умышленно: дабы на весе сэкономить. Тем не менее, перья имеют ход 30 мм, что очень даже ощущается во время езды и дарит комфорт + непередаваемые ощущения. В основе — шарниры, с помощью которых задние перья рамы прикреплены к подседельной трубе. В итоге велосипед имеет элементарную и простую в обслуживании конструкцию, которая в весе особо не прибавляет.

  • В Cannondale уверяют: вес рамы составляет около 1100 граммов, что довольно впечатляюще как для грейвела с 30-миллиметровым «ходом сзади».

Читай также: Cinelli Nemo Gravel 2020: первый грейвел за всю историю существования бренда

Примечательно: длину шарнира разработчики подбирают в соответствие размеру рамы. Так, болт длиной 16 мм стоит на самом маленьком фрейме, и 28 мм — на раме размера L. Поперечное сечение труб и дизайн также изменяются в зависимости от размера, а это означает, что жесткость масштабируется — чтобы обеспечить единообразное восприятие независимо от размера оседлавшего сей байк велосипедиста.

Запас хода шарнира Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — 30 мм

Запас хода шарнира Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — 30 мм

Источник: bikeradar.com

Topstone Carbon Ultegra RX. Сильные стороны

Спереди — две звезды 46/30 и кассета 11-34. Не самый гоночный расчет, зато горочки можно преодолевать в «аэробной» зоне. Байк может похвастаться специальным механизмом сцепления RX в задней части, чтобы контролировать отскок цепи — необходимое улучшение для езды на неровной поверхности. А еще на велосипеде использована собственная цепь бренда — Hollowgram с цельными обработанными Spider-Ring (смотрится красиво и весит меньше — в сравнении с аналогом Ultegra).

Читай также: Велосипеды грейвел: 6 недешевых хитов сезона 2020

Покрышки. В стоке байк оснащен резиной WTB Riddler 37 мм. Кстати, именно с такой он весит до 9 кг в размере L (примечание тестировавших его редакторов BikeRadar). «Бескамерки» на борт, как и любой уважающий себя велосипед XXI века, принимает.

Покрышки в стоке — WTB Riddler 37c

Покрышки в стоке — WTB Riddler 37c

Источник: bikeradar.com

Впечатления от езды

Уоррен Росситер, покатавшийся на Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX, пишет:

Читай также: Canyon Grail и Ко: лучшие грейвелы 2020 по версии Bicycling

«На прямых гравийных дорогах невероятно быстр, податливость задней части тонкая и превосходная. Если обуть в широкую резину — он превращается в замечательное оружие против зимних и дорог из песка и грязи. Ищете байк «один для всего» обязательно обратите внимание на этого зверя».

Тормоза — гидравлические Shimano HG601 11-speed

Тормоза — гидравлические Shimano HG601 11-speed

Источник: bikeradar.com

Характеристики

  • Цена: €3 799,00
  • Вес: 9,07 кг (размер L)
  • Размеры: XS, S, M, L, XL
  • Покрышки: WTB Riddler 37c
  • Вынос: Cannondale C2
  • Шифтеры: Shimano Ultegra RX
  • Подседельный штырь: Save carbon
  • Седло: Fabric Scoop
  • Руль: Cannondale 3
  • Рама: Ballistec carbon with Kingpin suspension system
  • Вилка: Ballistec carbon
  • Шатуны: HollowGram, BB30a 46/30
  • Кассета: Shimano Ultegra, 11-34
  • Цепь: Shimano HG601 11-speed
  • Тормоза: Shimano HG601 11-speed
  • Колеса: Hollowgram 22 carbon tubeless ready clinchers

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — €3 799,00

Cannondale Topstone Carbon Ultegra RX — €3 799,00

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Лучшие велосипеды шоссе 2020 стоимостью до $1000 (по версии Bicycling)
20 самых быстрых шоссейных велосипедов в мире по версии Strava
Велосипедистка дня: начинающая гроза немецкого триатлона Стефани Штутгарт
Triban RC 520 и Ко: 5 лучших шоссе стоимостью в районе $1000
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 17 марта 2020

«Это революция, а не эволюция»: обзор велосипеда Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105
Тренировки 10 декабря 2019

«Я был озлобленным толстым пацаном-астматиком. Но потом у меня появился Cannondale»: история о том, как велосипед спасает жизнь
Досуг 23 июля 2019

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0 Aero: вело-символ немецкого качества (ВИДЕО)
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK