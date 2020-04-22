Triban RC 520 и Ко: 5 лучших шоссе стоимостью в районе $1000

+/- $1000 за велосипед, на котором сможете кататься по городу, гравию, и даже гоняться на соревнованиях для новичков — звучит неплохо.

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Данный список — для тех, кому велосипеды шоссе стоимостью до $1000 — уж больно дешево, а на мощные аэро-пушки пока не хватает.

Salsa Journeyman Claris 650

Влезают колеса 700c и 650b.

Трансмиссия с двумя передними звездами.

Цена: $949.

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Надежный конь, хорошо обслуживает на различных поверхностях. Принимает колеса 650b шириной до 5 см, благодаря чему крайне устойчив, даже на гравии и в грязи. Трансмиссия — 8-скоростная Shimano Claris, годится как для ровной, так и холмистой местности. Вес в размере 57” — 12 кг.

Salsa Journeyman Claris 650 — $949 Источник: bicycling.com

Triban RC 520

11-скоростная трансмиссия.

Принимает покрышки шириной до 36 мм.

Руль шириной 400 мм стоит на всех моделях, в том числе XS (великоват / выглядит не эстетично).

Цена: $1,199.

Triban RC 520 — отличный шоссейный велосипед начального уровня. Алюминиевая рама, карбоновая вилка и удобные шины диаметром 28 мм защищают от ударов и дорожных вибраций, снимая усталость верхней части тела, возникающую при вибрациях на неровных дорогах. А если хотите езду еще помягче, можете установить шины шириной 36 мм.

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Трансмиссия Shimano 105 с 11-ю скоростями, передними звездами 50/34 и кассетой 11-32 предлагает хороший диапазон передач как для скоростной езды по равнинам, так и для горочек. Тормозная сила обеспечивается благодаря гидравлическим дисковым TRP HY / RD с кабельным приводом (нечто среднее между остротой традиционных гидравлических дисковых тормозов и механических). Одна из сильных сторон данной системы — ее легче обслуживать, чем классическую «гидравлику».

Его младший брат по цеху — Triban RC 500 — смотрите в следующем ролике:

KHS Flite 150

Высокий стек = удобная посадка (любителям скорости не пойдет).

Необычно «щедрый» клиренс для ободных тормозов.

В комплекте — крылья и стойки.

Цена: $619.

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Это endurance-шоссе. Имеет долговечные суппорты с ободным тормозом, обеспечивающие огромный дорожный просвет: установленные 28-мм шины Kenda K-176 имеют больше места, чем многие 25-мм шины на стандартных ободных тормозах.

Учитывая его вес, вы, вероятно, не будете использовать этот байк для гонок. Зато он идеально подходит для chillout-езды по пригородной зоне, а с таким зазором шин смело можно выкатываться даже на гравий.

KHS Flite 150 — $619 Источник: bicycling.com

Diamondback Arden 2

Механические тормоза.

Бюджетные компоненты = большой вес.

Цена: $870.

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Arden 2 — представитель мира гонок на выносливость, отдающийся по очень разумной цене (как правило, велосипеды конкурентов с подобными компонентами стоят в диапазоне $1150). Алюминиевая рама представляет собой ослепительно-зеленый оттенок тропического леса с радужным геометрическим рисунком на верхней трубе. А чтобы еще и завлечь женщин, Diamondback предлагает велосипед в меньшем диапазоне размеров — от XXS до L + оснащает его специфическими для женщин рулем да седлом. Прекрасный пол, читающий этот материал, задумайтесь.

Diamondback Arden 2 — $870 Источник: bicycling.com

Cannondale CAAD Optimo Sora

Легкая алюминиевая рама.

Вилка full carbon.

9-скоростная Shimano Sora .

. Цена: $1000.

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Cannondale CAAD Optimo Sora — фантастическая «торпеда» для новичков. Рама имеет тот же гоночный дизайн, что и все алюминиевые гоночные велосипеды Cannondale, а карбоновая вилка проглотит львиную долю вибраций, которые познаете, выкатившись на добротный украинский асфальт. 9-ступенчатая Shimano Sora — необычный бонус для велосипеда по этой цене, трансмиссия предлагает хороший выбор передач как для обычной езды, так и для гонок. Но не думайте, что этот байк — чисто для соревнований. CAAD Optimo Sora — отличный вариант и для тех, кто в делах катается по городу.

Cannondale CAAD Optimo Sora — $1000 Источник: bicycling.com