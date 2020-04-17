Редакторы CyclingTips с модераторами Strava долго договаривались, но таки смогли... Встречайте: 20 самых быстрых шоссейных велосипедов в мире по версии Strava.

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Сила Strava в ее масштабах: более 50 миллионов спортсменов в различных видах спорта используют данную платформу для отслеживания того, куда они катались, как быстро они туда добирались, а также набор высоты, ватты и прочее. В ходе этого процесса накапливается «цифровая гора» данных, которые могут служить основой для адвокации, а также помогать отслеживать популярные маршруты, улучшать инфраструктуру и многое другое.

Но для большинства пользователей использование Strava — «не торт»: со временем и опытом велосипедисты начинают желать знать, становятся ли они лучше и быстрее (наблюдать прогресс). И если мы говорим «быстрее», то оборудование имеет значение.

В декабре 2019 Strava опубликовала свой ежегодный отчет «Год в спорте» , в котором были проанализированы все мероприятия 2019 года и представлены в доступном и понятном формате. А еще в приложении к данному отчету был приложен список пяти самых быстрых велосипедов на Strava. Спойлер: совсем неудивительно, что это оказались гоночные и велосипеды для триатлона. А как насчет обычных шоссе, вошедших в список самых быстрых 2019 согласно Strava? Такого списка не было. Но редакторы CyclingTips смогли договориться, чтобы узнать их (велосипедов) «имена».

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В течение последних нескольких месяцев и после долгих размышлений по поводу параметров, отфильтровывающих миллионы действий, модераторы Starva составили список, эксклюзивный для CyclingTips. Многие из представленных байков — не такое уж удивление для многих из нас. Но рады сообщить, что в списке есть по крайней мере один захватывающий экспонат. Кто он?

Как считаете, какие шоссейники вошли в ТОП самых быстрых в мире по версии Strava? Источник: cyclingtips.com

Сперва давайте погрузимся в…

Параметры

Данные Strava объемные, но в данном случае все было составлено особенно аккуратно. И это вам не шуточки: когда имеете дело с 9,01 млрд. километров циклических действий от миллионов пользователей в течение всего года, вы должны подходить к такой задаче предельно серьезно.

Это означает: все точки данных должны быть качественно проанализированы (чтобы сделать список максимально пригодным для использования) + удалить все то, что может исказить рейтинг. И вот как модераторы Strava это сделали.

Числа: для того, чтобы байк вошел в чарт, на нем должны были наездить не менее 500 отдельных пользователей этой модели. Это может означать, что существует суперскоростной «кустарный» аэробайк, который принадлежит горстке избранных и невероятно быстрых райдеров, но вы однозначно не найдете его в этом списке.

Это также означает, что каждому из пользователей необходимо одинаково ввести марку и модель велосипеда в Strava. В разделе «Gear» личных настроек приложения (когда добавляете велосипед) вы можете назначить публично показанное имя, а затем под ним указать бренд и модель. Этот список и показывает марку + модель, а не имя или кличку, которую вы дали своему байку (например, «Корч не убиваемый» или что-то в этом духе). Так что в списке найдете только адекватные названия реальных велосипедов.

И да: к сожалению, нет способа отфильтровать, к какому поколению относится байк, Так что если это Trek Madone, то какой именно это Trek — знает только его хозяин.

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Место расположения: некоторые места холмистые. Некоторые места равнинные. Это тоже повлияло на рейтинг. Strava также исключили из списка гонки, ежедневные поездки, тренировки в помещении и виртуальные заезды — чтобы дать более правдивую картину того, каковы характеристики конкретного велосипеда в реальных условиях катания.

Примечание о средних значениях: все они рассчитаны на «среднюю скорость», а не на среднее значение. Причиной этого со стороны Strava является то, что модераторы уменьшают влияние таких факторов, как гонщики, забывающие завершить трек, кладущие байк в машину и едущие домой после заезда.

На рейтинг в том числе влияла равнинность местности, по которой катались юзеры Strava Источник: pinterest.com

Цифры реального мира

Каждый производитель шоссейных велосипедов представляет новую модель и поет оды о том, насколько быстро на его байке промчите тестовые 40 км. Это хорошо, и, возможно, даже ощутимо. Но проблема в том, что большинство производителей велосипедов используют свои собственные методики тестирования и часто завышают ожидаемые данные, приписывая своим байкам «лавры золотые».

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Но когда вы выводите миллионы велосипедистов в реальный мир, то вместо обещанного получаете картину совсем иную. Есть велосипедисты разных «форм и размеров», борющиеся с рельефом местности, движением, ветром и погодой, на любом байке, за который они заплатили деньги, заработанные своими кровью и потом. С точки зрения статистики, это не лучшим образом влияет на «чистоту данных». Но от этого поглазеть на список, черт возьми, не менее интересно.

Без лишних слов. 20 самых быстрых велосипедов шоссе 2019 года согласно Strava.

Для ясности: указаны просто модели, без поколений. Они отмечены в левом столбце вместе с их обычными (но не всегда) средними скоростями.

Canyon Aeroad CF SLX завоевал всеобщее признание как самый быстрый шоссейный велосипед 2019 года. Немецкий бренд переживает лучшие времена, так как мы уже знаем из отчета Strava за 2019 в спорте, что ориентированный на триатлон / ТТ Canyon SpeedMax был самым быстрым велосипедом в целом за 2019 год со средней скоростью 28,8 км / ч. Что такое Canyon SpeedMax — смотрим в следующем ролике:

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Неудивительно, что в списке преобладают крупные бренды, о которых все мы слышали не раз, а первые три места занимают аэро-велосипеды. Действительно, в «не фильтрованном» списке — до того, как были удалены одноименные модели — 8 из лучших 10 были из категории «аэро», причем 4 из лучших 11 оказались Specialized Venge.

Это подтверждает то, что индустрия толковала потребителям в течение многих лет: аэродинамика «решает». На протяжении всего года катания в реальных условиях дорожные велосипеды с наклоном в сторону аэро действительно оказались немного быстрее.

Что такое S-Works Venge и на каком именно экспонате катался Саган на Туре'19 — в следующем ролике:

Но погодите…

Когда посмотрите на этот список, то увидите множество брендов, с которыми знакомы. Но обратите внимание на байк, занявший четвертую строчку, — Sensa Romagna. Спешим лишить вас головной боли, погуглили за вас: это бюджетный велосипед с алюминиевой рамой от голландской компании, в топовой комплектации поставляющийся с Shimano 105 и продающийся по цене от €949 до €1499. Его трубы круглые, его руль не интегрирован, а профили ободьев колес обычные.

Присутствие Sensa Romagna в этом списке для всех оказалось неожиданностью, поэтому пришлось немного покопаться.

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Strava не смогла предоставить места, по которым Sensa Romagna ездил к моменту включения в рейтинг, да и сами Sensa на письмо редакции CyclingTips не ответили. Но, насколько утверждают британцы, эти экспонаты преимущественно продаются в «плоских» Нидерландах (и еще немного в Германии и Бельгии).

Подводя итоги, имеем смелость заявлять, что аэродинамика может дать велосипеду преимущество во всем мире. Но дешевый и веселый алюминиевый велосипед, все же, может составить ей достойную конкуренцию, даже если это редкий экземпляр, на котором катаются только по ровным дорогам 500 или чуть больше голландцев.

Смотрите, что за зверь, эта Sensa Romagna: