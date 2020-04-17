Лучшие велосипеды шоссе 2020 стоимостью до $1000 (по версии Bicycling)

Приятно, что за $1000 можно взять 10-скоростные шоссейники с карбоновыми рамами, такими же вилками, дисковыми тормозами, и спроектированные с оглядкой в сторону гравийников. Так что же за велосипеды шоссе 2020?

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Motobecane Immortal Spirit

Карбоновые рама и вилка.

11-скоростная Shimano .

. Цена: $999,95.

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Motobecane — производитель качественных велосипедов, ориентированный на потребителя. И Immortal Spirit не является исключением. Это не только единственный карбоновый байк в линейке Motobecane, это еще и один из двух представленных в данном списке шоссейников с 11-скоростной трансмиссией.

Карбоновая рама и вилка весят крайне мало: тестовый экземпляр в размере 47 см потянул всего на 9,4 кг. Вибропоглощающие свойства углерода делают велосипед удобным для длительных поездок, а также жестким и чувствительным к нажатию педалей.

Данный аппарат отлично подходит для начинающих и уже опытных райдеров. Некоторые могут быть недовольны отсутствием дисковых тормозов. Ну, тогда бы эта «машина» не «влезла» в список «шоссейников до $1000».

Motobecane Immortal Spirit — $999,95 Источник: bicycling.com

Trek Domane Al 2

Бескамерные покрышки.

Карбоновая вилка.

Шины 700 х 28 мм.

Цена: $859,99.

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Алюминиевая профилированная рама выполнена из качественного материала и имеет углепоглощающую вилку. Тормоза — v-brake, могут похвастаться легким тяговым усилием и твердым «укусом» на ободе, обеспечивают лучшие характеристики замедления и остановки как для велосипеда стоимостью до $1000. Есть другие приятные мелочи, такие как карман для датчика скорости, спрятанный в раме, а также компьютерное крепление, которое аккуратно интегрируется в шток.

Управление устойчивое, точное и внимательное к каждому нажатию педали. Сидя на Trek Domane Al2 почувствуете, что над дорогой летите, а не толкаете велосипед.

Trek Domane Al 2 — $859,99 Источник: bicycling.com

Liv Avail 1

Удобный.

Великое множество размеров рам.

9-скоростная Shimano Sora .

. Цена: $970,00.

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Liv Avail 1 — endurance-шоссе начального уровня с алюминиевой рамой, идеально подходящий для женщин, желающих заняться «дорожной ездой». Геометрия ставит в расслабленное, вертикальное положение, что весьма удобно и облегчает восприятие пейзажа (благодаря расслабленному положению шеи и плеч). Радует и 9-скоростная система переключения передач Shimano Sora 11-34 — прочная, надежная, идеально подходит для длительных заездов на выносливость (так написали в Bicycling). А подшипники гарнитуры увеличенного размера и коническая трубка руля создают более жесткую переднюю часть — для улучшенного маневрирования.

Если решаетесь на покупку первого шоссера в жизни, или желаете обновить свой старенький гибрид, то обязательно присмотритесь к Liv Avail 1.

Liv Avail 1 — $970,00 Источник: bicycling.com

Specialized Allez

Алюминиевая рама.

Карбоновая вилка.

8-скоростная Shimano Claris .

. Цена: $875,00.

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Вероятно, один из лучших дорожных велосипедов за свои деньги (пишут наши британские коллеги). За $875 получаете качество, универсальность и комфорт, все это «обернуто» вокруг «острой» алюминиевой рамы и карбоновой вилки. Specialized Allez оснащен трансмиссией Shimano Claris с 8-скоростной кассетой Sunrace 11-32 и передними звездами 50 / 34t, которые помогут вам преодолевать подъемы и не отставать от друзей, когда темп набирает обороты.

Байк имеет «расслабленную» геометрию в стиле endurance означает: на нем можно сидеть весь день. Ободные тормоза — Tektro, работают достаточно хорошо и делают Allez легким и дешевым, давая гонщикам желаемую производительность и экономию веса при сохранении доступной цены.

Specialized Allez — $875,00 Источник: bicycling.com

Giant Contend 3

Высококлассная алюминиевая рама.

Широкий диапазон передач.

Тяжелые компоненты.

Цена: $680,00.

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В Bicycling говорят: «Объединив алюминиевую раму и вилку с фирменными компонентами, Giant создал надежный велосипед, подходящий для большинства видов дорожной езды. На борту 28-миллиметровые шины, с которыми байк более устойчив и плавный». Вот и все, что про него коллеги рассказали. По мнению скромной редакции Bike&Me, Giant Contend 3 — обычный «рабочий конь» для обычных поездок, годный вариант для начинающих любителей шоссе.

Giant Contend 3 — $680,00 Источник: bicycling.com

Не понравились лучшие велосипеды шоссе 2020 в ценовой категории до $1000 — присмотритесь к вариантам покрасивее и подороже.