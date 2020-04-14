Cinelli Nemo Gravel 2020: первый грейвел за всю историю существования бренда

Легендарный производитель велосипедных компонентов и дорожных велосипедов «раздвигает рамки»: теперь в ассортименте бренда имеется и грейвел — Cinelli Nemo Gravel 2020. Что за велосипед?
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Cinelli. История
Компания Cinelli основана в далеком 1948-м году Чино Чинелли — бывшим профессиональным итальянским велогонщиком, президентом Ассоциации велосипедистов Италии. Самые знаковые победы Чино:
- Milan–San Remo в 1943 году;
- Giro di Lombardia в 1938 году;
- Тур Апеннин в 1937 году.
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После ухода из профессионального велоспорта в 1948-м Чинелли организовывает собственное производство дорожных велосипедов и деталей. Более востребованными оказываются именно детали и компоненты. В итоге их производство и реализация сегодня составляет 80% от всей продукции Cinelli.
Чино Чинелли. Начал интересоваться велотехникой после поломок велосипеда в гонках Источник: wikipedia.org
Чино Чинелли. Начал интересоваться велотехникой после поломок велосипеда в гонках
Источник: wikipedia.org
Ну а теперь вернемся к главному герою — Cinelli Nemo Gravel 2020. Что за велосипед?
Cinelli Nemo Gravel 2020 — первый грейвел бренда
Байк имеет «миллион» размеров (от XS — до XXL), столько же цветовых решений + клиенту предоставляется возможность выбора обвеса.
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Фишка рамы — нестандартная геометрия (благодаря чему можно ставить покрышки шириной до 40 мм), все сделано 100% в Италии, с использованием легендарных стальных труб Columbus Spirit HSS тройной толщины (благодаря чему общий вес рамы — 1900 граммов / на минуточку — это сталь!). Дисковые тормоза — с плоским креплением, увеличенные клиренс и ширина вилки / заднего треугольника — «для больших гравийных приключений» и скоростного спуска.
Вилка Cinelli Nemo 2020 — карбоновый монокок Columbus Futura Gravel, «впихнуть» в который можно еще и крылья.
Cinelli Nemo Gravel 2020. Рама — сталь, 100% сделана в Италии Источник: pinterest.com
Cinelli Nemo Gravel 2020. Рама — сталь, 100% сделана в Италии
Источник: pinterest.com
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Бонусы: внутренняя прокладка кабелей (must have велосипеда XXI века — прим. ред.) и резьбовые отверстия, припаянные на верхней трубе (позволяют быстро установить каркасные сумки для некоторых поездок на велосипеде). Также на выбор предлагаются три 42-сантиметровых алюминиевых руля (два спортивных в весе 310 граммов / разница лишь в градусе рожек + еще один, более «туристический» — в весе 560 граммов).
Cinelli Swamp Gravel. В основе — сплав алюминия 6061T6 Источник: pinterest.com
Cinelli Swamp Gravel. В основе — сплав алюминия 6061T6
Источник: pinterest.com
Cinelli Largo («разброс» — 30°) Источник: pinterest.com
Cinelli Largo («разброс» — 30°)
Источник: pinterest.com
Cinelli Double Trouble. На сайте Cinelli указан под названием Hobo Interrail Источник: pinterest.com
Cinelli Double Trouble. На сайте Cinelli указан под названием Hobo Interrail
Источник: pinterest.com
Цена Cinelli Nemo Gravel 2020
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Сильно колеблется в силу возможности выбора обвеса. Но самый бюджетный вариант, который удалось отыскать редакции Bike&Me, — €3.324,50. Готовы ли вы столько платить за то, чтобы кататься на байке бренда, в свое время творившего историю велостроения?
Cinelli Nemo Gravel 2020 — от €3.324,50 Источник: pinterest.com
Cinelli Nemo Gravel 2020 — от €3.324,50
Источник: pinterest.com
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