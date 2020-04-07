Обзоры

Это не шутка: аэрогрейвел Rondo HVRT CF0 (ВИДЕО)

Аэрогрейвел? Такое бывает? Да. Доказательство — Rondo HVRT CF0.

Rondo HVRT CF0 — это 3 в 1: аэрошоссе, endurance-шоссе и грейвел. Байк может похвастаться серьезной скоростью, езда на нем приносит массу удовольствия, а еще это крайне универсальная машина.

 

 

Редакция BikeRadar этот аэрогрейвел и вовсе включила в список «Велосипед года 2019». Британцы пишут: «Команде Rondo удалось создать агрессивный, аэродинамически оптимизированный гоночный аппарат, который можно переключить на более расслабленную машину для работы в течение всего дня — просто поставьте колеса 650b. Или же можете воспользоваться огромными зазорами: впихнуть широкие шины, с которыми Rondo HVRT CF0 тут же превратится в мощный гравийный агрегат».

Rondo HVRT CF0 — 3 в 1: аэрошоссе, endurance-шоссе и грейвел

Rondo HVRT CF0 — 3 в 1: аэрошоссе, endurance-шоссе и грейвел

Источник: bikeradar.com

Читай также: Cannondale Topstone Carbon 2019: мощный грейвел с уникальной подвеской (ВИДЕО)

На первый взгляд, HVRT CF0 выглядит как одна из современных моделей аэробайков, со смешанными рамными развязками и усеченными аэродинамическими трубами Kammtail. Но главное отличие HVRT от типичного аэрошоссе — зазоры вилки и заднего треугольника: они достаточно велики, можно поставить 30-мм шины на колеса 700c и 47-мм шины на колеса 650b (последний вариант обеспечит уровень комфорта, который вы обычно не ожидаете от «авиационного дизайна»).

«Аэродромный» подседельный штырь также имеет хитрость: слот, в который можно установить задний фонарь.

Головка вилки аккуратно встроена в нижнюю трубу — для более плавного воздушного потока, а тормозной шланг опускается изнутри в довольно умное плоское крепление для суппорта диска.

Суппорт переднего тормоза окутан аэродинамическим обтекателем. «Я ни в зуб ногой, имеет ли это какую-то реальную выгоду, но выглядит чертовски круто», — пишет Уоррен Росситер, редактор BikeRadar, тестировавший велосипед.

В зависимости от колес Rondo HVRT CF0 принимает покрышки шириной до 47 мм

В зависимости от колес Rondo HVRT CF0 принимает покрышки шириной до 47 мм

Источник: bikeradar.com

Аэрогрейвел Rondo HVRT CF0. Впечатление

«Жесткий. Мгновенно реагирует на вращение педалей, рулевое управление происходит с впечатляющей скоростью. Езда на HVRT в гору и с горы — это прекрасно (отдельное спасибо за это гидравлическим дисковым тормозам Shimano Dura-Ace).

Читай также: Canyon Grail и Ко: лучшие грейвелы 2020 по версии Bicycling

Rondo HVRT CF0 — единственный грейвел, берущий свое начало исключительно у шоссе, на котором, в конце концов, большинство из нас проводит большую часть времени (то есть на асфальте). Садясь на этот байк, понимаете, что под вами одновременно и сверхбыстрая аэродинамическая гоночная машина, и велосипед «на выносливость», а с дополнительными колесами — это еще и превосходная гравийная дробилка. Что, в общем-то, за такие деньги неудивительно», — продолжает Уоррен Росситер. А сколько стоит этот велосипед?

«Rondo HVRT CF0 — превосходная гравийная дробилка», — Уоррен Росситер

«Rondo HVRT CF0 — превосходная гравийная дробилка», — Уоррен Росситер

Источник: bikeradar.com

Цена Rondo HVRT CF0

£5,600.00 или $6,916.36 (подсказывает Google). Дорого — можно удешевить до:

  • £4.900, сменив Dura-Ace на Shimano Ultegra Di2;
  • £2.699, сменив Dura-Ace на Shimano 105;
  • £1.500, сменив Dura-Ace на Shimano Tiagra / карбоновую раму на алюминиевую.

Rondo HVRT CF0. Цена — £5,600.00

Rondo HVRT CF0. Цена — £5,600.00

Источник: bikeradar.com

Технические характеристики HVRT CF0

Указаны характеристики модели, тестированной редакцией BikeRadar.

  • Размеры: 51, 54, 56, 59 см
  • Вес: 7.9 кг
  • Фрейм: EPS carbon superlight
  • Вилка: TwinTip carbon
  • Шатуны: Shimano Dura-Ace, 52/36
  • Шифтеры: Shimano Dura-Ace
  • Переключатели: Shimano Dura-Ace
  • Кассета: Shimano Dura-Ace, 11-28
  • Колеса: Hunt x Rondo 50 aero tubeless-ready
  • Покрышки: Panaracer Race C Evo classic 25mm 700c
  • Томроза: дисковая гидравлика Shimano Dura-Ace с роторами Icetech
  • Руль: Easton EC70 Aero carbon
  • Вынос: Rondo
  • Подседельный штырь: Rondo aero carbon
  • Седло: Fabric ALM

В топовой комплектации Rondo HVRT CF0 — на Shimano Dura-Ace

В топовой комплектации Rondo HVRT CF0 — на Shimano Dura-Ace

Источник: bikeradar.com

Доступны альтернативные колеса

  • Колеса: Hunt x Rondo Asymmetric 650b alu tubeless ready (£271 extra)
  • Покрышки: WTB Horizon 47c 650b
  • Вес: 8.77kg (XL / 59cm – 650b)

В стоке Rondo HVRT CF0 оснащен колесами Hunt x Rondo Asymmetric 650b

В стоке Rondo HVRT CF0 оснащен колесами Hunt x Rondo Asymmetric 650b

Источник: bikeradar.com

Видео

Смотрим, как один из членов редакции BikeRadar тестировал Rondo HVRT CF0 и как эта машина ведет себя на асфальте / гравии:

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Это не шутка: создан велосипед, у которого складываются колеса
Вам кальция не хватает: 5 тревожных признаков
Элина Свитолина: тренировка на все тело для тех, кто взаперти
Велосипедистка дня: сексуальная фитнес-модель и поклонница велоспорта Лаура Аранго
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 6 февраля 2020

На грейвеле по болоту: 5 лайфхаков для безопасной езды
Досуг 4 февраля 2020

S-Works CruX: грейвел, на котором добыто серебро Чемпионата мира по велокроссу 2020
Досуг 12 ноября 2019

Colnago G3-X: первый грейвел за всю историю бренда
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK