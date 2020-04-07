Это не шутка: аэрогрейвел Rondo HVRT CF0 (ВИДЕО)

Аэрогрейвел? Такое бывает? Да. Доказательство — Rondo HVRT CF0.

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Rondo HVRT CF0 — это 3 в 1: аэрошоссе, endurance-шоссе и грейвел. Байк может похвастаться серьезной скоростью, езда на нем приносит массу удовольствия, а еще это крайне универсальная машина.

Редакция BikeRadar этот аэрогрейвел и вовсе включила в список «Велосипед года 2019». Британцы пишут: «Команде Rondo удалось создать агрессивный, аэродинамически оптимизированный гоночный аппарат, который можно переключить на более расслабленную машину для работы в течение всего дня — просто поставьте колеса 650b. Или же можете воспользоваться огромными зазорами: впихнуть широкие шины, с которыми Rondo HVRT CF0 тут же превратится в мощный гравийный агрегат».

Rondo HVRT CF0 — 3 в 1: аэрошоссе, endurance-шоссе и грейвел Источник: bikeradar.com

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На первый взгляд, HVRT CF0 выглядит как одна из современных моделей аэробайков, со смешанными рамными развязками и усеченными аэродинамическими трубами Kammtail. Но главное отличие HVRT от типичного аэрошоссе — зазоры вилки и заднего треугольника: они достаточно велики, можно поставить 30-мм шины на колеса 700c и 47-мм шины на колеса 650b (последний вариант обеспечит уровень комфорта, который вы обычно не ожидаете от «авиационного дизайна»).

«Аэродромный» подседельный штырь также имеет хитрость: слот, в который можно установить задний фонарь.

Головка вилки аккуратно встроена в нижнюю трубу — для более плавного воздушного потока, а тормозной шланг опускается изнутри в довольно умное плоское крепление для суппорта диска.

Суппорт переднего тормоза окутан аэродинамическим обтекателем. «Я ни в зуб ногой, имеет ли это какую-то реальную выгоду, но выглядит чертовски круто», — пишет Уоррен Росситер, редактор BikeRadar, тестировавший велосипед.

В зависимости от колес Rondo HVRT CF0 принимает покрышки шириной до 47 мм Источник: bikeradar.com

Аэрогрейвел Rondo HVRT CF0. Впечатление

«Жесткий. Мгновенно реагирует на вращение педалей, рулевое управление происходит с впечатляющей скоростью. Езда на HVRT в гору и с горы — это прекрасно (отдельное спасибо за это гидравлическим дисковым тормозам Shimano Dura-Ace).

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Rondo HVRT CF0 — единственный грейвел, берущий свое начало исключительно у шоссе, на котором, в конце концов, большинство из нас проводит большую часть времени (то есть на асфальте). Садясь на этот байк, понимаете, что под вами одновременно и сверхбыстрая аэродинамическая гоночная машина, и велосипед «на выносливость», а с дополнительными колесами — это еще и превосходная гравийная дробилка. Что, в общем-то, за такие деньги неудивительно», — продолжает Уоррен Росситер. А сколько стоит этот велосипед?

«Rondo HVRT CF0 — превосходная гравийная дробилка», — Уоррен Росситер Источник: bikeradar.com

Цена Rondo HVRT CF0

£5,600.00 или $6,916.36 (подсказывает Google). Дорого — можно удешевить до:

£4.900, сменив Dura-Ace на Shimano Ultegra Di2 ;

на ; £2.699, сменив Dura-Ace на Shimano 105 ;

на ; £1.500, сменив Dura-Ace на Shimano Tiagra / карбоновую раму на алюминиевую.

Rondo HVRT CF0. Цена — £5,600.00 Источник: bikeradar.com

Технические характеристики HVRT CF0

Указаны характеристики модели, тестированной редакцией BikeRadar.

Размеры : 51, 54, 56, 59 см

: 51, 54, 56, 59 см Вес : 7.9 кг

: 7.9 кг Фрейм : EPS carbon superlight

: EPS carbon superlight Вилка : TwinTip carbon

: TwinTip carbon Шатуны : Shimano Dura-Ace, 52/36

: Shimano Dura-Ace, 52/36 Шифтеры : Shimano Dura-Ace

: Shimano Dura-Ace Переключатели : Shimano Dura-Ace

: Shimano Dura-Ace Кассета : Shimano Dura-Ace, 11-28

: Shimano Dura-Ace, 11-28 Колеса : Hunt x Rondo 50 aero tubeless-ready

: Hunt x Rondo 50 aero tubeless-ready Покрышки : Panaracer Race C Evo classic 25mm 700c

: Panaracer Race C Evo classic 25mm 700c Томроза : дисковая гидравлика Shimano Dura -Ace с роторами Icetech

: дисковая гидравлика с роторами Руль : Easton EC70 Aero carbon

: Easton EC70 Aero carbon Вынос : Rondo

: Rondo Подседельный штырь : Rondo aero carbon

: Rondo aero carbon Седло: Fabric ALM

В топовой комплектации Rondo HVRT CF0 — на Shimano Dura-Ace Источник: bikeradar.com

Доступны альтернативные колеса

Колеса : Hunt x Rondo Asymmetric 650b alu tubeless ready (£271 extra)

: Hunt x Rondo Asymmetric 650b alu tubeless ready (£271 extra) Покрышки : WTB Horizon 47c 650b

: WTB Horizon 47c 650b Вес: 8.77kg (XL / 59cm – 650b)

В стоке Rondo HVRT CF0 оснащен колесами Hunt x Rondo Asymmetric 650b Источник: bikeradar.com

Видео

Смотрим, как один из членов редакции BikeRadar тестировал Rondo HVRT CF0 и как эта машина ведет себя на асфальте / гравии: