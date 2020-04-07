Велосипеды грейвел: 6 недешевых хитов сезона 2020

Продолжаем рассматривать велосипеды грейвел, ставшие популярными в сезоне 2020. В списке — байки, цены которых местами не уступают прайсам велосипедов, на которых выступают гонщики Тур де Франс.
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Kona Libre DL
- Рама и вилка — карбон.
- Принимает на борт колеса 700c и 650b
- Огромный дорожный просвет.
- Не самая агрессивная посадка.
- Цена: $1999.
Kona Libre DL — тяжелый гравийник для «дяльняков». На последнее намекает невероятное количество креплений на раме велосипеда.
Kona Libre DL — $1999 Источник: bicycling.com
Kona Libre DL — $1999
Источник: bicycling.com
Merlin Sandstone
- «Плавная» езда.
- 42 х 32 — наименьшая передача.
- Цена: $7500.
Прочный, долговечный (рама — титан), не нуждающийся в покраске, на надежном оборудовании. Идеальный инструмент для продолжительной езды по песку и болотам.
Merlin Sandstone — $7500 Источник: bicycling.com
Merlin Sandstone — $7500
Источник: bicycling.com
Open WI.DE SRAM Force 1
- Увеличенная грузоподъемность (можно установить багажник).
- На борт принимает 2,4-дюймовые шины для горных велосипедов.
- Цена: $5099.
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В пику предшественнику (модель UPPER) Open WI.DE имеет крепления для багажников, в его треугольник / вилку влезает резина для mtb. А еще он более стабильный, легче и быстрее, чем другие аналогичные велосипеды для гонщиков, одержимых скоростью и эффективностью.
Open WI.DE SRAM Force 1 — $5099 Источник: bicycling.com
Open WI.DE SRAM Force 1 — $5099
Источник: bicycling.com
Salsa Cutthroat GRX 810 1x
- Можно установить багажник.
- Принимает покрышки шириной 2,4 дюйма.
- Цена: $4199.
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Salsa Cutthroat разработан для Tour Divide — гонки вдоль континентального водораздела от канадской границы до «мексиканской линии». Байк «обрабатывает» более широкий диапазон местности, чем любой другой велосипед грейвел. Хоть и предназначен для больших расстояний, все же имеет карбоновые раму и вилку, а также удивительный набор скоростей.
Salsa Cutthroat GRX 810 1x — $4199 Источник: bicycling.com
Salsa Cutthroat GRX 810 1x — $4199
Источник: bicycling.com
Salsa Warroad Carbon Force 1 650
- Внутренняя прокладка кабелей.
- Колоссальное количество креплений.
- «Плотный» клиренс с колесами 700c.
- Цена: $4399.
Гравийник для любых дорог, быстрый, с более жесткой рамой, более отзывчивым управлением, что делает его более живым (в сравнении с другими байками компании).
Salsa Warroad Carbon Force 1 650 — $4399 Источник: bicycling.com
Salsa Warroad Carbon Force 1 650 — $4399
Источник: bicycling.com
Salsa Warbird Carbon GRX 600
- Гоночный грейвел с большой грузоподъемностью.
- Живой и уверенный.
- Цена: $3199.
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Warbird — оригинальный гоночный велосипед от Salsa, впитавший в себя скорость Warroad и проходимость Cutthroat. Это обновленная модель, готовая быстро и уверенно катиться по гравийным трассам протяженностью более 100 км.
Salsa Warbird Carbon GRX 600 — $3199 Источник: bicycling.com
Salsa Warbird Carbon GRX 600 — $3199
Источник: bicycling.com
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