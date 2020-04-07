Обзоры

Велосипеды грейвел: 6 недешевых хитов сезона 2020

Продолжаем рассматривать велосипеды грейвел, ставшие популярными в сезоне 2020. В списке — байки, цены которых местами не уступают прайсам велосипедов, на которых выступают гонщики Тур де Франс.

Kona Libre DL

  • Рама и вилка — карбон.
  • Принимает на борт колеса 700c и 650b
  • Огромный дорожный просвет.
  • Не самая агрессивная посадка.
  • Цена: $1999.

Kona Libre DL — тяжелый гравийник для «дяльняков». На последнее намекает невероятное количество креплений на раме велосипеда.

Kona Libre DL — $1999

Kona Libre DL — $1999

Источник: bicycling.com

Merlin Sandstone

  • «Плавная» езда.
  • 42 х 32 — наименьшая передача.
  • Цена: $7500.

Прочный, долговечный (рама — титан), не нуждающийся в покраске, на надежном оборудовании. Идеальный инструмент для продолжительной езды по песку и болотам.

Merlin Sandstone — $7500

Merlin Sandstone — $7500

Источник: bicycling.com

Open WI.DE SRAM Force 1

  • Увеличенная грузоподъемность (можно установить багажник).
  • На борт принимает 2,4-дюймовые шины для горных велосипедов.
  • Цена: $5099.

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В пику предшественнику (модель UPPER) Open WI.DE имеет крепления для багажников, в его треугольник / вилку влезает резина для mtb. А еще он более стабильный, легче и быстрее, чем другие аналогичные велосипеды для гонщиков, одержимых скоростью и эффективностью.

Open WI.DE SRAM Force 1 — $5099

Open WI.DE SRAM Force 1 — $5099

Источник: bicycling.com

Salsa Cutthroat GRX 810 1x

  • Можно установить багажник.
  • Принимает покрышки шириной 2,4 дюйма.
  • Цена: $4199.

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Salsa Cutthroat разработан для Tour Divide — гонки вдоль континентального водораздела от канадской границы до «мексиканской линии». Байк «обрабатывает» более широкий диапазон местности, чем любой другой велосипед грейвел. Хоть и предназначен для больших расстояний, все же имеет карбоновые раму и вилку, а также удивительный набор скоростей.

Salsa Cutthroat GRX 810 1x — $4199

Salsa Cutthroat GRX 810 1x — $4199

Источник: bicycling.com

Salsa Warroad Carbon Force 1 650

  • Внутренняя прокладка кабелей.
  • Колоссальное количество креплений.
  • «Плотный» клиренс с колесами 700c.
  • Цена: $4399.

Гравийник для любых дорог, быстрый, с более жесткой рамой, более отзывчивым управлением, что делает его более живым (в сравнении с другими байками компании).

Salsa Warroad Carbon Force 1 650 — $4399

Salsa Warroad Carbon Force 1 650 — $4399

Источник: bicycling.com

Salsa Warbird Carbon GRX 600

  • Гоночный грейвел с большой грузоподъемностью.
  • Живой и уверенный.
  • Цена: $3199.

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Warbird — оригинальный гоночный велосипед от Salsa, впитавший в себя скорость Warroad и проходимость Cutthroat. Это обновленная модель, готовая быстро и уверенно катиться по гравийным трассам протяженностью более 100 км.

Salsa Warbird Carbon GRX 600 — $3199

Salsa Warbird Carbon GRX 600 — $3199

Источник: bicycling.com

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