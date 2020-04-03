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Это не шутка: создан велосипед, у которого складываются колеса

Создатель — Алекс Анимашон, бывший инженер Jaguar Land Rover и Mobius Motors. Кажется, создан идеальный велосипед для жителя мегаполиса, которому часто приходится не только крутить педали, но и спускаться в метро.

Складное колесо велосипеда — как это работает

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Алекс Анимашон объясняет: «Представьте себе пиццу, разрезанную на три куска. Берете один из этих кусков, складываете его, затем поворачиваете и накладываете на другую. Повторяете процедуру еще раз и имеете три куска, лежащие стопкой».

Данные колеса — с шинами безвоздушного пенистого материала, то есть их не проколоть. Складывается, кстати, не только вилсет, но и сам велосипед. В сложенном виде его можно везти как сумку на колесиках. Вес — 14 кг.

Велосипед со складными колесами Алекса Анимашона. Вес — 14 кг

Велосипед со складными колесами Алекса Анимашона. Вес — 14 кг

Источник: pinterest.com

Kickstarter

В планах Алекса Анимашона — запустить проект на Kickstarter. Ориентировочная стоимость — от $1600 до $2500. Причина «ценового» разброса в данный момент огласке не предается.

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