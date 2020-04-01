Factor O2: карбоновый шоссейник, про который мечтает каждый любитель гладенького асфальта

Прежде, чем вы узнаете ценник Factor O2, почитайте, что это за шоссейный велосипед.

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Коротко об истории Factor

История Factor Bikes начиналась с 2007-го (задолго до Factor O2) в промышленном английском городке Норфолк. Тогда это была всего лишь ведущая инженерная фирма-ответвление bf1systems, разрабатывающая дизайн высочайшего уровня для некоторых из самых быстрых и престижных брендов в мире, включая Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Maserati и многие F1, Moto GP, а также команды WRC.

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Впервые в мир велоспорта бренд вошел в 2009-м с представленным Factor001. Уникальный взгляд на шоссейные велосипеды в виде упомянутого 001 тут же всех поразил красотой и утонченностью. Дизайн байка опередил свое время на годы. С тех пор Factor не прекращают удивлять мир велоспорта своими элегантными творениями. И, кажется, Factor O2 — еще одно доказательство оного.

Factor001.— шоссейник, с которого началась велосипедная история Factor Источник: pinterest.com

Шоссейный велосипед Factor O2

Этот шоссейник величают новым эталоном сверхлегкой производительности, что неудивительно, ведь построен он по технологии VAM (Velocita Ascensionale Media), рожденной в Factor Carbon Lab™. В рамках проекта долгих три года было потрачено на исследования. В итоге имеем беспрецедентное соотношение жесткости к весу и такое же беспрецедентное качество езды.

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Velocita Ascensionale Media — технология изготовления + подбор материалов, что в сумме позволяет решать сразу две задачи при создании велосипеда для гонок: затяжные подъемы с крутыми градиентами + способность «прорезать» повороты на бешеной скорости.

Factor O2 соткан по уникальной технологии Velocita Ascensionale Media Источник: pinterest.com

В основе новинки — оптимизированная конструкция, при которой использовалось минимальное количество материала, и все это — без потери жесткости и качества езды. «А как же надежность, чтобы рама не сложилась», — спросили мы, но что англичане ответили:

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«В основе — совершенно новый метод уплотнения углерода. Мы используем давление, превышающее нормальное, что в свою очередь позволяет нам отжимать избыточную смолу из основного материала. За счет этого карбон получается более прочным, легким и еще более эффективным».

Factor O2 = минимальное количество материала без потери жесткости и качества езды Источник: pinterest.com

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Доступны варианты с ободными и дисковым тормозами. Оба принимают на борт как «механику», так и электронные системы переключения. А модификация с ободным тормозом теперь использует стандарт Direct-Mount для увеличения мощности и облегчения регулировки.

Бонус: Factor O2 VAM имеет совершенно новую технологию проводки кабелей, порт управления прокладкой тросов и упоры для механического переключения и тормозов.

Factor O2 принимает на борт как «механику», так и электронные системы переключения Источник: pinterest.com

Краткие технические характеристики Factor O2

Рама : TeXtreme®, Toray®, волокно на основе графитовой смолы Nippon

: TeXtreme®, Toray®, волокно на основе графитовой смолы Nippon Вилка : Svelte / Svelte Disc

: Svelte / Svelte Disc Каретка : CeramicSpeed

: CeramicSpeed Подседельный штырь : Black Inc

: Black Inc Интегрированный руль : Black Inc

: Black Inc Размер колеса: 700с

P.S.

В данный момент велосипед тестируют велогонщики из команды Israel Start-Up Nation. Байк показал себя достойно, так что шансы награждения его статусом «главного боевого коня команды» крайне велики.

Поставляется Factor O2 в цветах Miami Blue и Pearl White. Рамку, вилку и гарнитуру можно приобрести на официальном сайте Factor по цене $2700.

Factor O2 производится в цветах Miami Blue и Pearl White Источник: pinterest.com