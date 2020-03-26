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Canyon Grail и Ко: лучшие грейвелы 2020 по версии Bicycling

Катание на гравии — это и приключения, и одиночество, и грязное веселье вдали от дорог с интенсивным движением. Грейвелы открывают новые маршруты, новые местности, вызывают новые эмоции и впечатления.

А еще грейвелы — катастрофически универсальные велосипеды, ибо использовать их можно практически для всего: дорожного катания, гравия, одиночного трека, велокросса, гонок, поездок на работу и даже для путешествий.

Какие грейвелы вошли в список лучших 2020 — отвечают эксперты британского портала Bicycling. Редакторы утверждают, эти байки можно купить сию же минуту. Так что если созреваете на покупку «нового коня», обратите внимание на эти экспонаты.

Cannondale Topstone Carbon

  • Система задней подвески — проста и эффективна.
  • Бескомпромиссная эффективность педалирования.
  • Цена: $3300.

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Cannondale Topstone Carbon использует простую конструкцию задней подвески: без рычажного механизма и тряски. Перья просто опираются на изгиб углеродного волокна рамы — для обеспечения 30 мм хода сзади. И даже несмотря на это, этот байк жесткий и быстрый. Так что на нем — и в лес по грибы, и в гонку за победой.

Cannondale Topstone Carbon — $3300

Cannondale Topstone Carbon — $3300

Источник: bicycling.com

Pivot Vault

  • Подседельный штырь Iso-Flex.
  • Вилка и перья принимают на борт покрышки шириной 45 мм на колесах 700c.
  • Коротка цепь — 420 мм.
  • Цена: $6699.

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Pivot Vault — типичный гоночный гравийник с одной «нетипичностью»: подседелом Iso-Flex. Трубка штыря имеет рукав Pivot IsoFlex — кусок резины и нейлона, который изолирует подседел от остальной части рамы. Это обеспечивает более плавную езду.

Pivot Vault — $6699

Pivot Vault — $6699

Источник: bicycling.com

Canyon Grail

  • Удобный, доступный.
  • Имеет двойной руль — не всем может понравиться.
  • Женские модели — только XS, S, M.
  • Цена: $2299.

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Одно из наиболее уникальных грейвел-предложений среди всех, сегодня имеющихся на рынке. Может похвастаться уникальным рулем и рамой, чем-то напоминающей фрейм Pinarello Dogma F12. Bicycling этот велосипед даже включили в список шоссейной классики недалекого будущего, подробности тут. Как будет — время покажет. Как есть сейчас — смотрите в следующем ролике:

Open U.P.P.E.R.

  • Эталонный грейвел (по версии Bicycling).
  • Достойно себя ведет не только на гравии, но и шоссе.
  • Цена: $6099.

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Суперлегкий: рама — 880 граммов, вилка — 370 граммов. Принимает 1x или 2x трансмиссию и шины шириной до 45 мм, но также отлично ездит с 28-миллиметровой резиной. Простой дизайн противоречит многослойному исполнению. Это одновременно и быстрый, и комфортный велосипед. Ловкий на асфальте, он блестяще справляется с трассой.

Вот вам история Bicycling: один из редакторов написал детальный обзор про Open U.P.P.E.R., затем купил его, и на одном из соревнований тут же вышел «на тумбочку».

Open U.P.P.E.R. — $6099

Open U.P.P.E.R. — $6099

Источник: bicycling.com

Juliana Quincy

  • Быстро реагирует, живенько себя ведет.
  • Хорошо себя показал не только на гравии.
  • Цена: $3599.

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Тоже принимает 45-миллиметровые шины, а также имеет крепления для крыльев и третьей фляги (любители бреветов, ликуйте). Несмотря на универсальность и практичность, байк также является быстрым, ибо может принимать узкие покрышки, за счет которых достойно разгоняться на шоссе.

Juliana Quincy — $3599

Juliana Quincy — $3599

Источник: bicycling.com

Продолжение следует...

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