Canyon Grail и Ко: лучшие грейвелы 2020 по версии Bicycling

Катание на гравии — это и приключения, и одиночество, и грязное веселье вдали от дорог с интенсивным движением. Грейвелы открывают новые маршруты, новые местности, вызывают новые эмоции и впечатления.

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А еще грейвелы — катастрофически универсальные велосипеды, ибо использовать их можно практически для всего: дорожного катания, гравия, одиночного трека, велокросса, гонок, поездок на работу и даже для путешествий.

Какие грейвелы вошли в список лучших 2020 — отвечают эксперты британского портала Bicycling. Редакторы утверждают, эти байки можно купить сию же минуту. Так что если созреваете на покупку «нового коня», обратите внимание на эти экспонаты.

Cannondale Topstone Carbon

Система задней подвески — проста и эффективна.

Бескомпромиссная эффективность педалирования.

Цена: $3300.

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Cannondale Topstone Carbon использует простую конструкцию задней подвески: без рычажного механизма и тряски. Перья просто опираются на изгиб углеродного волокна рамы — для обеспечения 30 мм хода сзади. И даже несмотря на это, этот байк жесткий и быстрый. Так что на нем — и в лес по грибы, и в гонку за победой.

Cannondale Topstone Carbon — $3300 Источник: bicycling.com

Pivot Vault

Подседельный штырь Iso -Flex .

. Вилка и перья принимают на борт покрышки шириной 45 мм на колесах 700c.

Коротка цепь — 420 мм.

Цена: $6699.

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Pivot Vault — типичный гоночный гравийник с одной «нетипичностью»: подседелом Iso-Flex. Трубка штыря имеет рукав Pivot IsoFlex — кусок резины и нейлона, который изолирует подседел от остальной части рамы. Это обеспечивает более плавную езду.

Pivot Vault — $6699 Источник: bicycling.com

Canyon Grail

Удобный, доступный.

Имеет двойной руль — не всем может понравиться.

Женские модели — только XS, S, M.

Цена: $2299.

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Одно из наиболее уникальных грейвел-предложений среди всех, сегодня имеющихся на рынке. Может похвастаться уникальным рулем и рамой, чем-то напоминающей фрейм Pinarello Dogma F12. Bicycling этот велосипед даже включили в список шоссейной классики недалекого будущего, подробности тут. Как будет — время покажет. Как есть сейчас — смотрите в следующем ролике:

Open U.P.P.E.R.

Эталонный грейвел (по версии Bicycling ).

). Достойно себя ведет не только на гравии, но и шоссе.

Цена: $6099.

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Суперлегкий: рама — 880 граммов, вилка — 370 граммов. Принимает 1x или 2x трансмиссию и шины шириной до 45 мм, но также отлично ездит с 28-миллиметровой резиной. Простой дизайн противоречит многослойному исполнению. Это одновременно и быстрый, и комфортный велосипед. Ловкий на асфальте, он блестяще справляется с трассой.

Вот вам история Bicycling: один из редакторов написал детальный обзор про Open U.P.P.E.R., затем купил его, и на одном из соревнований тут же вышел «на тумбочку».

Open U.P.P.E.R. — $6099 Источник: bicycling.com

Juliana Quincy

Быстро реагирует, живенько себя ведет.

Хорошо себя показал не только на гравии.

Цена: $3599.

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Тоже принимает 45-миллиметровые шины, а также имеет крепления для крыльев и третьей фляги (любители бреветов, ликуйте). Несмотря на универсальность и практичность, байк также является быстрым, ибо может принимать узкие покрышки, за счет которых достойно разгоняться на шоссе.

Juliana Quincy — $3599 Источник: bicycling.com

Продолжение следует...