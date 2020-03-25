Складные велосипеды: 5 недорогих хитов сезона 2020

Продолжаем рассматривать идеальное средство для передвижения по городу, в котором не ходит общественный транспорт, — складные велосипеды. Бонус: по версии британского Bicycling эти модели в тренде сезона 2020.

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Недавно мы рассматривали лучшие складные велосипеды 2020 во версии Bicycling. Сегодня — «бюджетное продолжение банкета» + одна электрическая модель. С нее, пожалуй, и начнем.

Blix Vika+ Electric Folding Bike

В комплекте — крылья и подножка.

Имеет дроссель — для езды без педаляжа.

Полная зарядка за 2-3 часа.

«Шероховатый» механизм складывания.

Складной шток заметно прогибается.

Цена: $1599.

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Вес — 22,6 кг. Так что, назвав его самым тяжелым складным велосипедом, не ошибетесь. Размер рамы — 20 дюймов, на борту — 500-ваттный мотор, который без педалирования разгоняет байк до 32 км/ч. Также имеется ЖК-дисплей, на котором можно прочесть информацию о текущей скорости, пройденном расстоянии и т.д. Запас хода — до 64 км.

Насчет компонентов, на борту — 7-скоростная Shimano, тормоза v-brake от Tektro. Среднестатистический набор за среднестатистические деньги как для складного электробайка. Дальше — дешевле.

Blix Vika+ Electric Folding Bike — $1599 Источник: bicycling.com

Decathlon B Twin

В комплекте — крылья и подножка.

Невероятно доступен → цена : $299.

: $299. Тяжелый — 13 кг.

Крайне дешевый и компактный среди всех здесь представленных велосипедов. С ним — куда угодно: хоть в автобус, хоть в кино + шины шириной 1,75 дюйма (можно и на гравий). На борту — 7-скоростная Shimano. Хорош, особенно за свои деньги.

Decathlon B Twin — $299 Источник: bicycling.com

Montague Boston

При езде более стабильный (в сравнении с остальными коллегами по цеху).

Имеет лишь одну точку складывания, за счет чего громоздкий (в сложенном виде).

Цена: $699.

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Montague Boston — складной велосипед для райдеров, не желающих жертвовать размером колеса ради удобства. Байк имеет вилсет стандартного размера (700c) и оснащен триггерной втулкой для езды на фиксированной или одиночной скорости. В сложенном виде не столь компактен, как складные велосипеды с 16- или 20-дюймовыми колесами. Выпускается в двух размерах, оснащен подъемным рулем и тормозами в стиле BMX для удобной езды.

Montague Boston — $699 Источник: bicycling.com

Dahon SUV D6

В комплекте — крылья и подножка.

Цена : $399.

: $399. 6-скоростная Shimano .

. Тяжелый — 14 кг.

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Dahon SUV D6 имеет 20-дюймовые колеса с покрышками Kenda шириной 1,5 дюйма — идеальное сочетание маневренности и мобильности, а 6-ступенчатая трансмиссия Shimano помогает преодолевать все, кроме самых крутых уклонов. Велосипед также имеет спортивные крылья и заднюю стойку. Радует и цена. Присмотритесь.

Dahon SUV D6 — $399 Источник: bicycling.com

EuroMini Zizzo Campo

Цена : $274.

: $274. 7-скоростная Shimano.

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Самый дешевый складной велосипед не на OLX «с нуля», который удалось сыскать. Без крыльев, без подножек, без флягодержателей… Голая рама (кстати, алюминиевая) да колеса (20-дюймовые). Зато оснащен 7-скоростной Shimano Tourney. Британцы говорят, EuroMini Zizzo Campo, как и Decathlon B Twin, крайне компактен: влезет куда угодно, даже под офисный стол. Зато стоит на $25 дешевле.

EuroMini Zizzo Campo — $274 Источник: bicycling.com