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Specialized S-Works Venge: победоносный шоссейник Шейна Арчбольда

Шейн Арчбольд — новозеландский трековый и шоссейный велогонщик, с 2020-го года выступающий в составе бельгийской Deceuninck–Quick-Step. Недавно в Сети появились фото его победоносного велосипеда. Смотрим.

Предыстория

16 февраля 2020 Шейн Арчбольд побеждает на Национальном чемпионате Новой Зеландии. Неделю спустя велогонщик отправляется на Тур ОАЭ, где выводит на второе место Сэма Беннетта, ирландского гонщика и коллегу по цеху из Deceuninck–Quick-Step.

Шейн Арчбольд (слева) и Сэм Беннетт (справа). Друзья

Шейн Арчбольд (слева) и Сэм Беннетт (справа). Друзья

Источник: instagram.com

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Но внезапно атакует коронавирус, и всех велогонщиков «закрывают на карантин», в том числе и Шейна с Сэмом. Чем ребята занимались, сидя две недели взаперти: много индивидуальных тренировок в закрытом помещении + видео о том, как им жилось «под колпаком». Подробности в следующем ролике:

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Ну а затем в Сети появились фото Specialized S-Works Venge, на котором Арчбольд выиграл Национальный чемпионат Новой Зеландии / велосипед, принявший косвенное (или непосредственное) участие в том, что Сэм Беннетт занял второе место на Туре ОАЭ. Рассмотрим велосипед в деталях.

Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда. Как вам?

Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда. Как вам?

Источник: cyclingweekly.com

Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда

Дисковые тормоза, группа Shimano Dura-Ace, трубки S-Works Turbo Gripton… Полный фарш. Рассмотрим характеристики:

  • Рама: Specialized S-Works Venge, 56 см
  • Передний тормоз: Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper
  • Задний тормоз: Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper
  • Рычаги тормоза / переключения: Shimano Dura-Ace Di2 R9170 Hydraulic Disc Dual Control Lever
  • Передний переключатель: Shimano Dura-Ace Di2 R9150
  • Задний переключатель: Shimano Dura-Ace Di2 R9150
  • Кассета: Shimano Dura-Ace, 11-30t
  • Цепь: Shimano Dura-Ace
  • Шатуны: Shimano Dura-Ace R9100-P w / Dual-sided power, 53/39t
  • Нижний кронштейн: CeramicSpeed
  • Вилсет: Roval CLX 50 Disc tubular
  • Трубки: S-Works Turbo tubular 26mm
  • Аэробар: S-Works Aerofly, 42cm
  • Лента на руле: Supa-Caz Super Sticky Kush Classic
  • Вынос руля: S-Works Venge stem, 140mm
  • Педали: Shimano Dura-Ace PD-R9100
  • Седло: Specialized S-Works Toupe
  • Подседельный штырь: Specialized Aero
  • Флягодержатели: Tacx Deva
  • Компьютер: Wahoo ELEMNT Roam
  • Вес: 7.39 кг

Как выглядит Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда — смотрим следующие фото, любуемся и вдохновляемся.

Specialized Шейна Арчбольда — не S-Works Venge Петера Сагана на Тур де Франс 2019, но машина не менее достойная. Хотели бы иметь такой аппарат в своем арсенале?

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