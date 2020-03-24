Specialized S-Works Venge: победоносный шоссейник Шейна Арчбольда

Шейн Арчбольд — новозеландский трековый и шоссейный велогонщик, с 2020-го года выступающий в составе бельгийской Deceuninck–Quick-Step. Недавно в Сети появились фото его победоносного велосипеда. Смотрим.

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Предыстория

16 февраля 2020 Шейн Арчбольд побеждает на Национальном чемпионате Новой Зеландии. Неделю спустя велогонщик отправляется на Тур ОАЭ, где выводит на второе место Сэма Беннетта, ирландского гонщика и коллегу по цеху из Deceuninck–Quick-Step.

Шейн Арчбольд (слева) и Сэм Беннетт (справа). Друзья Источник: instagram.com

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Но внезапно атакует коронавирус, и всех велогонщиков «закрывают на карантин», в том числе и Шейна с Сэмом. Чем ребята занимались, сидя две недели взаперти: много индивидуальных тренировок в закрытом помещении + видео о том, как им жилось «под колпаком». Подробности в следующем ролике:

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Ну а затем в Сети появились фото Specialized S-Works Venge, на котором Арчбольд выиграл Национальный чемпионат Новой Зеландии / велосипед, принявший косвенное (или непосредственное) участие в том, что Сэм Беннетт занял второе место на Туре ОАЭ. Рассмотрим велосипед в деталях.

Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда. Как вам? Источник: cyclingweekly.com

Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда

Дисковые тормоза, группа Shimano Dura-Ace, трубки S-Works Turbo Gripton… Полный фарш. Рассмотрим характеристики:

Рама : Specialized S-Works Venge, 56 см

: Specialized S-Works Venge, 56 см Передний тормоз : Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper

: Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper Задний тормоз : Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper

: Shimano Dura-Ace R9170 Hydraulic Disc caliper Рычаги тормоза / переключения : Shimano Dura-Ace Di2 R9170 Hydraulic Disc Dual Control Lever

/ : Shimano Dura-Ace Di2 R9170 Hydraulic Disc Dual Control Lever Передний переключатель : Shimano Dura-Ace Di2 R9150

: Shimano Dura-Ace Di2 R9150 Задний переключатель : Shimano Dura-Ace Di2 R9150

: Shimano Dura-Ace Di2 R9150 Кассета : Shimano Dura-Ace, 11-30t

: Shimano Dura-Ace, 11-30t Цепь : Shimano Dura-Ace

: Shimano Dura-Ace Шатуны : Shimano Dura-Ace R9100-P w / Dual-sided power, 53/39t

: Shimano Dura-Ace R9100-P w / Dual-sided power, 53/39t Нижний кронштейн : CeramicSpeed

: CeramicSpeed Вилсет : Roval CLX 50 Disc tubular

: Roval CLX 50 Disc tubular Трубки : S-Works Turbo tubular 26mm

: S-Works Turbo tubular 26mm Аэробар : S-Works Aerofly, 42cm

: S-Works Aerofly, 42cm Лента на руле : Supa-Caz Super Sticky Kush Classic

: Supa-Caz Super Sticky Kush Classic Вынос руля : S-Works Venge stem, 140mm

: S-Works Venge stem, 140mm Педали : Shimano Dura-Ace PD-R9100

: Shimano Dura-Ace PD-R9100 Седло : Specialized S-Works Toupe

: Specialized S-Works Toupe Подседельный штырь : Specialized Aero

: Specialized Aero Флягодержатели : Tacx Deva

: Tacx Deva Компьютер : Wahoo ELEMNT Roam

: Wahoo ELEMNT Roam Вес: 7.39 кг

Как выглядит Specialized S-Works Venge Шейна Арчбольда — смотрим следующие фото, любуемся и вдохновляемся.

Specialized Шейна Арчбольда — не S-Works Venge Петера Сагана на Тур де Франс 2019, но машина не менее достойная. Хотели бы иметь такой аппарат в своем арсенале?