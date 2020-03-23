Лучшие складные велосипеды 2020 по версии Bicycling: 5 моделей

Складные велосипеды — идеальный вариант перемещения по перегруженному трафиком и простаивающему в пробках мегаполисе, и особенно если поездки включают лестничные пролеты да лифт. Кто в списке лучших 2020?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Также складные велосипеды актуальные для тех, у кого в квартире мало места для хранения полноценного байка (необычные решения вопроса тут) + если возле офиса нет охраняемой парковки и байк приходится заносить вовнутрь, прямо к рабочему столу. В общем, данный аппарат — для комьютинга вещь просто идеальная.

Наши коллеги из американского Bicycling.com назвали лучшие складные велосипеды 2020. Если вы понимаете преимущества такого транспорта (больше о преимуществах тут) и плюсы такого перемещения по городу, да и просто обожаете езду на велосипеде, обязательно присмотритесь ко всему ниже описанному.

Brompton M6L Black Edition

В сложенном виде — самый компактный среди всех в данном списке.

Широкий спектр настройки под любого юзера.

Цена: $1949.

Brompton (Лондон, Британия) — уже классика в мире складных велосипедов, так как бренд предлагает различные варианты трансмиссии, цветовые схемы и формы руля + полная линейка багажных систем.

Читай также: Был Jaguar, теперь Flit-16: складной электробайк от инженера Land Rover

M6L Black Edition оснащен 6-скоростной ​​трансмиссией и вертикальной U-образной рукояткой для удобства при переноске. Байк имеет стальную раму hand-made, оснащен велосипедными крыльями (для езды в дождь идеален). Еще один бонус — возможность заказать свой уникальный цвет рамы + укомплектовать байк компонентами на собственное усмотрение.

Brompton M6L Black Edition — $1949 Источник: bicycling.com

Tern BYB S11

Большие 20-дюймовые колеса.

Компоненты премиум-класса.

Цена уточняется.

Читай также: Складной велосипед — это круто: 5 причин

Tern BYB S11 — попытка улучшить характеристики складного велосипеда без увеличения его размера. Данный экспонат «складывается три раза», при этом имеет колеса 20” (стандарт для «складников» — 16”). Последнее обеспечивает плавную бескомпромиссную езду и лучшую устойчивость. Модель S11 имеет трансмиссию Shimano Ultegra 1 x 11 и оснащена:

крыльями;

передними и задними стойками;

защитой цепи.

Tern BYB S11. Цена уточняется Источник: bicycling.com

Rad Power RadMini

Широкие велосипедные покрышки.

Электробайк класса 1.

Не компактен.

Цена: $1499.

Читай также: Складной велосипед для взрослых: преимущества и недостатки

Rad Power RadMini — это электрический, грузовой и складной велосипед, еще и с шинами 4”. На таком можно не только по украинскому асфальту, но и в лес по грибы. Максимальная скорость — 30 км/ч, имеет как «педаль помощи», так и «полный газ». Да, не самый спортивный. Зато самый «проходимый».

Rad Power RadMini — $1499 Источник: bicycling.com

Tern Vektron S10

Мотор Bosch Active Line Plus .

. Вес — 21,7 кг.

Цена: $3699.

Читай также: Biomega OKO: элегантный электробайк, к которому приложился сам Ньюcон

Мотор Bosch Active Plus обеспечивает на 25% больше крутящего момента, так что с таким — любой холм вам ни по чем + приятный бонус в виде 10-скоростной Shimano Deore — надежная трансмиссия с широким диапазоном передач (на случай, если аккумулятор «умрет»).

Tern Vektron S10, как и его коллега по цеху Tern BYB S11, имеет 20-дюймовые колеса, с которыми езда по битому асфальту не вызовет много дискомфорта + более высокая средняя скорость.

Tern Vektron S10 — $3699 Источник: bicycling.com

Brompton Electric

Доступен в 2- и 6-скоростном варианте.

Складывается до тех же размеров, что и не электрические Brompton ’ы.

’ы. Максимальная скорость — 24 км/ч.

Цена — в зависимости от модификации.

Читай также: Трогай меня пальцами: встречайте ZiiLock — складной замок с биометрией

Британцы, будучи людьми неглупыми, догадались: будущее комьютинга — за электровелосипедами. Так на «Бромптонах» и появились электромоторы. Одна из первых моделей — Brompton Electric. Байк оснащен 250-ваттным движком с 300-ваттным аккумулятором, благодаря чему имеет запас хода до 80 км. Вес — в зависимости от модели: от 15-16 кг.

Кстати, насчет модельного ряда: ценник 2-скоростного Brompton Electric — $3499, 6-скоростного — $3639.

Brompton Electric — $3499 / $3639 Источник: bicycling.com