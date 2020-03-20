5 велосипедов шоссе, которые в будущем станут классикой жанра (ВИДЕО)

Редакция BikeRadar назвала пятерку велосипедов шоссе, которые спустя годы в мире велоспорта станут такой же классикой, как и сегодня — старый-добрый советский «Турист».

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В велосипедной промышленности технологии развиваются не по дням, а по часам. И хотя регулярно появляются новые модели шоссейных велосипедов, мало кто из них выдерживает испытание временем. Но, все же, находятся экспонаты, которые выделяются из толпы и имеют все шансы стать «классикой» шоссейного велоспорта. Что это за велосипеды?

Это не ТОП, не чарт, не рейтинг. Просто подборка.

Original Specialized Venge

Представленная в уже далеком 2011-м, эта машина тут же продвинула аэро-шоссе в мейнстрим. Органические линии рамы создали поистине поразительный силуэт, на который не могли не обратить внимание гонщики, стремящиеся к оптимизации собственной аэродинамики. Остальные же были слегка в шоке от такого велосипеда. Но со временем привыкли.

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Профики тоже оценили Original Specialized Venge. Например, Марк Кавендиш и Том Бунен: пересев на него, велогонщики тут же начали побеждать — «+1» в копилку авторитета байка. Не можем не обратить внимание на тот факт, что оригинальный ассортимент включал модель, созданную в сотрудничестве с McLaren F1.

А еще это был один из первых экспонатов, по-настоящему заставивший задуматься об «авиационных» характеристиках велосипеда. «Венге» — один из пионеров, на базе которого сегодня построили великое множество новых аэро-шоссе: еще более быстрых, легких и комфортных.

К слову: в Specialized утверждают, их последний Tarmac более воздушный, чем оригинальный Venge. А ведь, «Тармак», на минуточку, — велосипед для холмов.

Original Specialized Venge. Дебютировал в 2011 Источник: pinterest.com

Cannondale SuperSix EVO

Хоть последняя модель Cannondale SuperSix EVO является более аэродинамической, более оптимизированной и более «интегрированной», чем ее прадедушка, но редакторы BikeRadar зуб дают: она никогда не станет классической, и всегда будет выглядеть слишком похожей на остальную часть безликих велосипедов современного поколения. Чего не сказать про предыдущее поколение, которое уже на полпути к статусу «классики».

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Почему? Сначала вес. Предыдущий SuperSix по-прежнему имеет одну из самых легких рам для дорожных велосипедов, за что его не могут не обожать любители холмов. Второе — «внешность»: классический лук, которого так не достает современным аэро. Да, последние оптимизированы, шустры. Но они потеряли часть старой old-school души, которую имели велосипеды более традиционной формы.

И последний штрих — тормоза v-brake. Бесспорно, они и рядом не стояли с современными дисковыми. Но ведь это, хоть и «затертая до дыр», но такая любимая классика.

Легкий и маневренный Cannondale SuperSix EVO. Для «горняков» — икона Источник: pinterest.com

Pinarello Dogma F10

Мы удивлены, что в списке — не Pinarello Dogma F12. Но британцы объяснили: «Ф-12» со своими аэро-трубками, новомодными компонентами, маркетинговыми штучками и заоблачной ценой имеет все шансы не стать классикой. А вот F10 — очень даже наоборот.

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Производительность данного велосипеда бесспорна, она выиграла множество самых больших гонок в мире с некоторыми из лучших гонщиков планеты. И что еще приятно удивляет редакцию BikeRadar, так это то, что в последние годы Pinarello Dogma F10 — один из наиболее нормально выглядящих байков «Пинарелло» с относительно «приглушенными» формами труб.

Pinarello Dogma F10. Без всех этих ваших аэро-наворотов Источник: pinterest.com

Specialized Allez Sprint

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Алюминиевый материал тогда — как карбон сегодня. Он высокопроизводителен, имеет хорошие эксплуатационные характеристики, и находится в доступной ценовой категории. Одним из велосипедов с такой рамой является Specialized Allez Sprint. По мнению британцев, данный шоссейник — еще один кандидат в список «шоссейной классики» в мире велоспорта. Время покажет.

Specialized Allez Sprint — алюминиевая классика, которая из моды не выйдет никогда Источник: pinterest.com

Canyon Grail

Крайне спорный вариант. Но BikeRadar просят выслушать их до конца.

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«Да, это грейвел. Грейвелы — не mtb: они также много времени проводят и на асфальте, не только на гравии. Почему мы думаем, что Canyon Grail тоже войдет в «классику»? Потому что современный мир велоспорта стоит на пороге изменений, грейвелы в тренде. И если сейчас этот «Каньон» — новинка, то уже через пару лет его будут величать старичком, прошедшим огонь, воду и медные трубы. И вот тогда-то о нем заговорят как о кандидате в списки «классики». Мы это делаем уже сегодня», — редакция BikeRadar.