Как изменились дорожные велосипеды за последние несколько лет

Дисковые тормоза, ширина покрышек, карбоновые рамы, аэродинамика, трансмиссии... Вроде, глобально — все то же. Но если в деталях, то изменилось почти все.

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Что такое дорожный велосипед

Эти велосипеды могут быть классифицированы как шоссейные или велосипеды «на выносливость» (endurance), но есть один объединяющий фактор. Все байки данного типа предназначены для езды по асфальту. А еще они более быстрые, при малом весе выдерживают большие нагрузки, имеют высокую жесткость.

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Данный стиль исключает наличие деталей, повышающих универсальность (стойки и крепления для крыльев и прочее). Зато дорожные велосипеды имеют новейшие ориентированные на производительность функции и технологии, такие как аэродинамическое профилирование трубы (для снижения воздушного сопротивления / чтобы «прорезать» встречный поток воздуха и ветер), а также интегрированные шток, подседельный штырь и прочие элементы — для снижения веса, повышения жесткости + аэродинамика и эстетика.

Дорожные велосипеды — те, на которых ездят преимущественно по асфальту Источник: pinterest.com

Одним из самых «свежих» трендов в мире дорожных велосипедов стало появление дисковых тормозов. С этого и начнем.

Дисковые тормоза на дорожных велосипедах

Сегодня уже нереально найти гоночный шоссейник, на котором не стояли бы дисковые тормоза. И приятно, что с каждым новым поколением они становятся более совершенными: меньше весят, имеют улучшенную аэродинамику, более цепкие…

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В итоге благодаря данной технологии имеем лучшее управление, более стабильные рабочие характеристики, лучшие характеристики в неблагоприятных условиях, меньше проблем с ободом, тормозом и шинами из-за тормозного нагрева. И это мы еще не рассмотрели одно из главных преимуществ дисковых тормозов.

Дисковые тормоза — must have для дорожного велосипеда, построенного в 2020 Источник: pinterest.com

Ширина покрышек

Ободные тормоза были одним из главных факторов, ограничивающих ширину покрышек, которые можно было вставлять в вилку / треугольник велосипеда. С ними отметка ограничивалась шириной 28 мм. Это объясняется тем, что обычно на дорожных велосипедах используется более легкий и жесткий тормоз с коротким ходом.

В случае же использования дисковых тормозов точка защемления устраняется, в итоге — результат налицо: мы видим зазор в шинах местами более 32 мм, и это даже на «самых гоночных» шоссейниках (есть и вовсе такие, куда влезает 35 мм).

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Широкие шины обеспечивают больший комфорт, лучшее сцепление с дорогой, и в некоторых условиях они даже катятся быстрее, чем узкие покрышки. И да: бывают ситуации, когда более широкая резина безопаснее узкой (при езде по гравию, выбоинам, или, что называется, украинскому асфальту).

Дисковые тормоза позволили увеличить ширину покрышек дорожного велосипеда Источник: pinterest.com

Аэродинамика

Да, так было всегда: 70% аэродинамического сопротивления принимает велосипедист, и только 30% — оборудование. Но современные материалы и компьютерный дизайн позволили дизайнерам несколько оптимизировать аэродинамику велосипеда, за счет чего удалось увеличить скорость.

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А есть и вовсе вело-машины (например, Orbea Ordu M10i), построенные путем тысяч часов компьютерного моделирования и аэродинамической настройки как в виртуальной среде, так и в аэродинамической трубе. Цель состоит в том, чтобы выжать из байка каждую частичку «свободной скорости», сохраняя при этом свойства, необходимые для хорошего гоночного велосипеда: высокую жесткость, малый вес, комфорт для гонщика.

Примечательно: существуют горные шоссейные велосипеды, про них мы писали тут. Они, как правило, являются самыми легкими, плавными и маневренными. Из-за этого обычно складывается ощущение, будто такие машины быстрее, чем аэро-дорожный велосипед. Но в большинстве случаев «горняки» на самом деле медленнее.

Cervelo S5 — один из топовых аэро-велосипедов 2020 Источник: pinterest.com

Интеграции

Сегодня существует великое множество велосипедов с системами интеграции различных компонентов в раму: подседельного штыря, компонентов руля… Все это модно, классно, стильно и красиво. Но отдавайте себе отчет: это тренд, интерес к которому со временем может угаснуть. Если покупаете дорожный велосипед на 10 лет, присматривайтесь к более классическим вариантам.

Выбираете велосипед на долгие годы — присматривайтесь к классическим рамам Источник: pinterest.com

Материалы

Самые распространенные в XXI веке — алюминий и карбон. Менее популярны, но тоже есть — титан, хроммолибден (хромоль), сталь, лиственные породы деревьев и бамбук. Хотя все материалы обладают определенными качествами, любой из них может очень хорошо или очень плохо ездить, быть очень прочным или очень хрупким — все зависит от того, как он используется. Не ведитесь на мифы типа «все карбоновые рамы слабы» или «все алюминиевые рамы едут жестко».

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Также вы обнаружите: почти все велосипеды стоимостью более $2000 изготовлены из углеродного волокна. Этот материал исключительно прочный, жесткий, легкий и, что самое главное, настраиваемый. Углерод в большей степени (чем любой другой материал) позволяет инженерам микротонировать любой участок рамы.

Карбон — лидирующий материал в производстве рам дорожных велосипедов 2020 Источник: pinterest.com

Трансмиссии

По состоянию на 2020 самые распространенные — системы с двумя звездами спереди / 11 сзади. Дорожные велосипеды стоимостью дешевле $1300 чаще всего имеют меньше звезд на кассете, вплоть до 8 скоростей. В результате при переключении происходит слишком большой скачок, из-за чего процесс перескакивания цепи становится неуклюжим / страдает каденс.

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Сегодня самыми распространенные остаются «шиманы» (в том числе пресловутый Shimano Dura Ace). Но конкуренты — SRAM и Campagnolo — задних тоже не пасут, предлагая уже 12-скоростные системы. Отдельного внимания заслуживает SRAM, недавно предложивший систему с одной звездой спереди и 12-ю на кассете. Оригинальное решение, уменьшающее вес, повышающее аэродинамику, и упрощающее обслуживание велосипеда. Но это уже история про грейвелы. Хотя, не исключено, что данный тренд в будущем доберется и до дорожных велосипедов. Или не доберется... А что по этому поводу думаете вы?

SRAM Red eTap AXS 1x12 Источник: bikeradar.com