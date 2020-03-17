«Это революция, а не эволюция»: обзор велосипеда Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105

«Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105 — это больше революция, чем эволюция, а также полная реконструкция модели», — пишут про велосипед редакторы BikeRadar. Чем им так понравился этот байк?

Цена : €2 799,00

: €2 799,00 Изысканное качество езды, впечатляющий комфорт и скоростной потенциал.

Некоторые эксперты, увидев верхнюю наклонную трубу и несколько измененные профили аэро-труб рамы, тут же встревожились. Другие встретили Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105 тепло: мол, наконец-то американцы построили велосипед, который будет выделяться из толпы.

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Линейный ряд Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105

Существует четыре карбоновых Hi-Mod (высокомодульные) версии велосипеда (одна из них с ободными тормозами) + пять моделей BallisTec Carbon, две из которых тоже имеют ободные тормоза. Четыре из них также доступны как женские модели.

Редакторам BikeRadar на тест достался самый бюджетный Supersix EVO из линейки BallisTec Carbon, на группе Shimano 105. Единственное исключение — шатуны Cannondale со звездами FSA 52/36.

Рама — карбон (All-New BallisTec Carbon), колеса — Fulcrum Racing 900 DB, обтянутые шинами Vittoria Zaffiro Pro Slick 25 мм, ширина которых на этих ободьях составляет 27 мм.

Проводка — огибает рулевой стакан и прячется за ним в нижнюю трубу фрейма. Классическая и надежная схема, регулярно встречающаяся на велосипедах среднего и средне-дорогого класса.

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Несколько изменен угол подседельной трубы рамы (с 73° на старом EVO до 73,3° на новом) + увеличенная длина верхней трубы и более длинный рулевой стакан, что намекает на отсутствие проставок в (в пику старым моделям ЭВО.

Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105. Внутренняя прокладка кабелей Источник: bikeradar.com

Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105. Впечатления от езды

Велосипед тестировал Робин Уилмотт. Он пишет:

«Элементы хода и в целом качество езды только улучшились. Особенно они стали ощутимы при езде по размытому после дождя асфальту. На гравии байк и вовсе превосходен — спасибо седлу Prologo и алюминиевому подседельному штырю. Впечатляют опущенные стойки, благодаря чему аппарат можно использовать в качестве чисто шоссейника, а также ставить его в один ряд с горными дорожными велосипедами.

Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105 — это умиротворенная поездка, а также увеличенное сцепление с дорогой. В поворотах он спокоен, при нажиме на педали не возникает дополнительных толчков и дополнительного стресса.

Трансмиссия Shimano 105 всегда работает превосходно, даже в паре с шатунами Cannondale и звездами FSA. Дисковые гидравлические тормоза — мощные и надежные. Порадовали.

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Этот велосипед — отличная передача мощности. Это местами жесткая, но приятная плавная поездка с приличной скоростью. Отдельное спасибо за это колесам Fulcrum Racing 900 DB. С удовольствием буду наслаждаться ею (ездой), пока этот велосипед у меня на тесте».

«Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105 = умиротворенная поездка», — Роб Уилмотт Источник: bikeradar.com

Спецификация Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105

Угол подседельной трубы : 74° (73,3°)

: 74° (73,3°) Угол стакана : 73°

: 73° Цепь : 40,9 см

: 40,9 см Подседельная труба : 52,6 см

: 52,6 см Верхняя труба : 55,5 см

: 55,5 см Длина стакана : 16,4 см

: 16,4 см Смещение вилки : 4,5 см

: 4,5 см Высота нижнего кронштейна : 27,2 см

: 27,2 см Колесная база: 992 мм

Комплектующие велосипеда

Цена : €2 799,00

: €2 799,00 Вес : 8,62 кг (56 см)

: 8,62 кг (56 см) Доступные размеры : 44,48, 51, 54, 56, 58, 60, 62 см

: 44,48, 51, 54, 56, 58, 60, 62 см Шины : Vittoria Zaffiro Pro Slick 25 mm

: Vittoria Zaffiro Pro Slick 25 mm Шифтеры (передний + задний): Shimano 105

(передний + задний): Shimano 105 Подседельный штырь : алюминиевый HollowGram 27 KNOT

: алюминиевый HollowGram 27 KNOT Седло : Prologo Nago RS STN

: Prologo Nago RS STN Руль : Cannondale 3

: Cannondale 3 Рама : All-New BallisTec Carbon, SAVE, PF30a

: All-New BallisTec Carbon, SAVE, PF30a Вилка : All-New BallisTec Carbon, SAVE

: All-New BallisTec Carbon, SAVE Шатуны : Cannondale 1

: Cannondale 1 Передние звезды : FSA 52/36

: FSA 52/36 Цепь : Shimano HG601

: Shimano HG601 Кассета : Shimano 105 11-30

: Shimano 105 11-30 Тормоза : Shimano 105, дисковая гидравлика, роторы RT54 160 мм

: Shimano 105, дисковая гидравлика, роторы RT54 160 мм Колеса: Fulcrum Racing 900 DB

Cannondale Supersix EVO Carbon Disc 105. €2 799,00 — и он ваш Источник: bikeradar.com