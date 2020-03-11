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Urwahn Bikes X Schmolke: байк из стали с медным покрытием

Материал в основе рамы — сталь с элементами, напечатанными на 3D-принтере. А вот к отделке фрейма разработчик подошел со всей серьезностью: покрыл медью, благодаря чему вид байка обрел особую эстетику.

Данный велосипед — результат коллаборации компаний Urwahn Bikes (3D-печать стальных рам) и Schmolke Carbon (производитель карбоновых компонентов для гоночных велосипедов — шоссе, треки и mtb). Байк создан для трекового велогонщика Штефена Беттигера.

Штефен Беттигер и его кастомный Urwahn Bikes X Schmolke

Штефен Беттигер и его кастомный Urwahn Bikes X Schmolke

Источник: pinterest.com

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«В нашей стальной раме мы раскрыли потенциал технологии 3D-печати. Затем объединили ее с углеродистыми деталями, ориентированными на производительность. Так этот шедевр и получился», — хвастается дизайнер Себастьян Майнеке. Изготовленная полностью в Германии стальная рама с 3D-печатью весит всего 9 кг.

«Конструкция реализует упругую подвеску заднего колеса чтобы обеспечить ездоку дополнительный комфорт, при этом не жертвуя жесткостью нижнего кронштейна. А ведь это особенно полезно при длительных заездах на неровных поверхностях. И да: на финал мы покрыли велосипед медью», —  продолжает Себастьян.

Вес Urwahn Bikes X Schmolke — 9 кг

Вес Urwahn Bikes X Schmolke — 9 кг

Источник: pinterest.com

Комплектующие Urwahn Bikes X Schmolke

Велосипед имеет множество приятных дополнений:

  • руль и седло сделаны из карбона / построены с оглядкой в сторону «облегчения» конструкции;
  • 45-миллиметровый угольный клинчер гарантирует аэродинамическую курсовую устойчивость и работает плавно (благодаря механике ступицы);
  • система — беспроводная Sram AXS 1 × 12.

групсет Urwahn Bikes X Schmolke — Sram AXS

групсет Urwahn Bikes X Schmolke — Sram AXS

Источник: pinterest.com

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В сборке велосипед весит 9 кг. Для гонок на шоссе и восхождений — многовато (особенно если сравнивать с этими велосипедами). А вот для трекового аппарата, да еще и на стальной раме — в самый раз. Жаль, не продается, ибо Urwahn Bikes X Schmolke — вещь кастомная, построенная в единственном экземпляре.

Urwahn Bikes X Schmolke — велосипед уникальный: существует в единственном экземпляре

Urwahn Bikes X Schmolke — велосипед уникальный: существует в единственном экземпляре

Источник: pinterest.com

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