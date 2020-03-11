Urwahn Bikes X Schmolke: байк из стали с медным покрытием

Материал в основе рамы — сталь с элементами, напечатанными на 3D-принтере. А вот к отделке фрейма разработчик подошел со всей серьезностью: покрыл медью, благодаря чему вид байка обрел особую эстетику.
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Данный велосипед — результат коллаборации компаний Urwahn Bikes (3D-печать стальных рам) и Schmolke Carbon (производитель карбоновых компонентов для гоночных велосипедов — шоссе, треки и mtb). Байк создан для трекового велогонщика Штефена Беттигера.
Штефен Беттигер и его кастомный Urwahn Bikes X Schmolke Источник: pinterest.com
Штефен Беттигер и его кастомный Urwahn Bikes X Schmolke
Источник: pinterest.com
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«В нашей стальной раме мы раскрыли потенциал технологии 3D-печати. Затем объединили ее с углеродистыми деталями, ориентированными на производительность. Так этот шедевр и получился», — хвастается дизайнер Себастьян Майнеке. Изготовленная полностью в Германии стальная рама с 3D-печатью весит всего 9 кг.
«Конструкция реализует упругую подвеску заднего колеса — чтобы обеспечить ездоку дополнительный комфорт, при этом не жертвуя жесткостью нижнего кронштейна. А ведь это особенно полезно при длительных заездах на неровных поверхностях. И да: на финал мы покрыли велосипед медью», — продолжает Себастьян.
Вес Urwahn Bikes X Schmolke — 9 кг Источник: pinterest.com
Вес Urwahn Bikes X Schmolke — 9 кг
Источник: pinterest.com
Комплектующие Urwahn Bikes X Schmolke
Велосипед имеет множество приятных дополнений:
- руль и седло — сделаны из карбона / построены с оглядкой в сторону «облегчения» конструкции;
- 45-миллиметровый угольный клинчер гарантирует аэродинамическую курсовую устойчивость и работает плавно (благодаря механике ступицы);
- система — беспроводная Sram AXS 1 × 12.
групсет Urwahn Bikes X Schmolke — Sram AXS Источник: pinterest.com
групсет Urwahn Bikes X Schmolke — Sram AXS
Источник: pinterest.com
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В сборке велосипед весит 9 кг. Для гонок на шоссе и восхождений — многовато (особенно если сравнивать с этими велосипедами). А вот для трекового аппарата, да еще и на стальной раме — в самый раз. Жаль, не продается, ибо Urwahn Bikes X Schmolke — вещь кастомная, построенная в единственном экземпляре.
Urwahn Bikes X Schmolke — велосипед уникальный: существует в единственном экземпляре Источник: pinterest.com
Urwahn Bikes X Schmolke — велосипед уникальный: существует в единственном экземпляре
Источник: pinterest.com
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