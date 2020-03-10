10 лучших велосипедов 2020 для шоссе и грунта по версии Bicycling

Никаких багажников, корзин и широких вилок. Все строго и по делу: жесткость, скорость, производительность. Какие же велосипеды вошли в список лучших 2020 по версии Bicycling?

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Canyon Ultimate CF EVO Disc 10.0 LTD

SRAM RED eTap AXS ;

; слишком отзывчивый руль;

цена — $8 500.

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Шоссейный велосипед с рамой из ультра-технологичного карбона, вес которой — всего 641 грамм (в размере M). На группе SRAM RED eTap AXS образец, доставшийся редакторам Bicycling, весил всего 5,8 кг! «Невероятно эффективная машина для подъема в гору. Жаль только, дороговата», — резюмируют коллеги, тестировавшие данный аппарат.

Pinarello Dogma F12

Аэро-рама;

очень легкий и жесткий;

легких гонщиков на нем может сдувать;

цена — $13 500 (по версии Bicycling).

Про этот велосипед писано-переписано: и оды ему поют, и Эган Берналь в Туре 2019 на нем побеждает, и новую версию байка для WorldTour 2020 презентуют. И наши британские коллеги от «коня» тоже в восторге. Мол, чтобы сохранить жесткость, производитель тут в раме прибавил / чтобы сохранить малый вес — там в раме убавил… В общем, не велосипед — мечта. Единственное, что не ok — цена. Да, за все в этой жизни нужно платить. Особенно если эта вещь — хорошая…

Кстати, а вот так выглядит «бюджетная Догма»:

Specialized Tarmac Disc Pro

Легкий и аэро;

карбоновые колеса tubeless ready;

SRAM Force eTap AXS 12 скоростей;

передняя большая звезда — всего 48 зубьев;

цена — $6 700.

Рама Specialized Tarmac Disc Pro жесткая, но не слишком резкая, красиво проходит крутые повороты, при этом не ведет себя «нервно». Но вместо гладкой и «шелковистой» езды вы получаете полное ощущение дороги и понимание того, что происходит у вас под ногами.

Cannondale CAAD 13 Disc 105

Превосходная производительность;

11-скоростная Shimano 105;

зазор шин — 30 мм;

цена — $2 100.

Британцы про этот велосипед написали так: «CAAD 13 Disc 105 — это 30-миллиметровое расстояние между шинами (для моделей на дисковых тормозах) + крепления для крыльев + геометрия рамы, имеющая много общего с карбоновым гоночным SuperSix от Cannondale».

Canyon Aeroad CF SL 7.0

Качественные компоненты;

достойные гоночные колеса;

ободные тормоза;

цена — $2 999.

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Canyon Aeroad CF SL 7.0 — это карбоновая рама с аэродинамической оптимизацией и карбоновыми колесами в профиле высотой 58 мм + и плавно переключающая трансмиссия Shimano. У него нет дисковых тормозов, и это, вероятно, сделано ради экономии в весе. Производительность шоссейника превосходна: очень жесткая, работает в правильном направлении и, что удивительно, имеет довольно острое и легкое рулевое управление.

В ролике — версия с дисковыми тормозами.

Wilier Zero SLR

Простой и «чистый» дизайн;

дорожный просвет — всего 28 мм;

цена — $8 800.

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Чрезвычайно легкий и невероятно быстрый. Яркий пример того, насколько крутым может быть современный высококлассный гоночный шоссейник. Разработанный только для дисковых тормозов и трансмиссии с электронным переключением, Wilier Trestina Zero SLR имеет 780-граммовую раму с аэродинамической настройкой и слоем жидкокристаллического полимера в углероде — чтобы улучшить «ударную вязкость» и «влажные вибрации» (так написали редакторы Bicycling).

Поездка гладкая, со всей жесткостью, которую вы хотели бы получить для эффективного восхождения на холмы. При этом байк — с бархатистой управляемостью, которая немного менее гиперактивна, чем у обычного гоночного велосипеда.

Trek Domane SLR 7

38 мм дорожный просвет;

поддающийся дрессировке;

немного тяжеловат;

цена — $7 799.

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«Он свежий, скользкий и острый. Поездка практически плюшевая: впитывает удары — большие и маленькие, при этом не убивая обратную связь велосипеда. Скрытое хранилище в нижней трубе позволяет везти ремкомплект, не уродуя раму и откусывая у аэродинамики мешковатыми сумками. Кроме того, байк имеет большой зазор шин — до 38 мм + скрытые крепления крыльев», — пишут в Bicycling.

Giant Contend 3

Алюминиевая рама;

тяжелые и не самые эффективные компоненты;

цена — $680.

Дорожные велосипеды начального уровня от Giant. Поражают своей производительностью и плавностью хода. Новое поколение Contend немного острее, при этом не потеряло своего endurance-вектора. Британцы говорят, этот шоссейник впитал может похвастаться производительностью, превосходящей все ожидания.

Colnago C64

Классическое мастерство и стиль Colnago ;

; цена — сильный разброс в зависимости от комплектующих.

Colnago C64 — карбоновая рама, сделанная в Италии (не Китай или Тайвань, а именно Италия). Конструкция трубок и выступа — с фирменной формой Star Shaping компании Colnago, которая, как утверждается, обеспечивает более прочные соединения (напоминает стальные велосипеды марки прошлого, но с характеристиками современности).

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Рамка легкая, жесткая, предлагает отличную обратную связь и «вкусную, бархатистую» езду. Рулевое управление C64 является нейтральным, не гиперактивным, и больше настроено на длительные поездки по измененной местности, чем на «точечные стрельбы». Предлагаются две геометрии:

достаточно стандартная посадка — для гоночного велосипеда; вариант с высокими стеками — для гонщиков, которым необходимо более вертикальное положение.

Liv Avail Advanced Pro 1 Force

Легко преодолевает гравий, грязь, асфальт;

SRAM eTap Force ;

; цена — $5 600.

Быстрый, плавный и легко управляемый дорожный велосипед с зазором для больших шин (до 35 мм). Эта рама прекрасно подходит для езды по асфальту, но благодаря ширине перьев — годится и для езды по гравию. Прост и превосходен.