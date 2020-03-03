Трубы, adios: велосипед Pressed E-bike с рамой из прессованных пластин

Пластины — из алюминия. Сварены посередине. Выглядит чудаковато. Но это не помешало Pressed E-bike выиграть сразу на двух конкурсах: European Product Design и Focus. Что за велосипед?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Производитель Pressed E-bike — итальянская компания Leaos. Эти ребята — в велостроении отнюдь не новички. На счету у итальянцев:

карбоновый ситибайк Carbon City Design ;

; Solar — электробайк с вмонтированной солнечной батареей.

На достигнутом инженеры Leaos решили не останавливаться. Так на свет и появился Pressed E-bike. Что за…?

Знакомьтесь: Pressed E-bike — электробайк с рамой из прессованных алюминиевых пластин Источник: pinterest.com

Pressed E-bike. Особенности

Читай также: Xiaomi Himo H1: электробайк за $425 с габаритами листа бумаги A3

Главная особенность — рама из двух алюминиевых пластин, спрессованных посредине. Конструкция настолько дешева и проста, что байк легко конкурирует даже с самыми бюджетными электрическими велосипедами из Китая. Цена Pressed E-bike — от $3 279, что очень даже неплохо. Особенно как для велосипеда:

в весе 15 кг (среднестатистический ситибайк с мотором весит 22-23 кг );

(среднестатистический ситибайк с мотором весит ); с 250-ваттным мотор-колесом Bafang , разгоняющимся до 25 км/ч ;

мотор-колесом , разгоняющимся до ; со съемной литиевой батареей 362 Вт/ч , запирающейся на замок внутри верхней трубы;

, запирающейся на замок внутри верхней трубы; запасом хода 100 км ;

; зарядкой батареи — до 1,5 часа.

Байк имеет дисковую гидравлику Shimano, оснащен фарами Supernova и «рюши» в виде красивых кожаных ручек руля + седло — все в одном цвете. Модельный ряд — в двух модификациях: 5- и 1-скоростная.

Съемная батарея Pressed E-bike прячется в верхней трубе рамы велосипеда Источник: pinterest.com

Судьба Pressed E-bike

Читай также: Rayvolt X One: стильный электробайк, который узнает хозяина по лицу

Этих зверьков итальянцы штампуют еще с 2019, но популярным байк до сих пор не стал. Поэтому амбициозные макаронники запускают кампанию на Indiegogo — хотят популяризировать и расширить производство. Пожелаем им удачи. И еще раз взглянем на их творение.

Велосипед, хорош, не спорим. Но в нашей редакции мнения разделились: одним понравился Pressed E-bike, другим — Prime от Nireeka. А на какой байк пал ваш выбор?