Gradurance 5 2020 и Ко: велосипеды Bergamont на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Как и любой уважающий себя бренд, Bergamont на Bike Expo 2020 тоже показали свой грейвел — Bergamont Gradurance 5 2020. И горные велосипеды. Много горных велосипедов.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Новая звезда в линейном ряде производителя — Bergamont Gradurance 5 2020 — скромный грейвел (не то что этот карбоновый Topstone 2019) для начинающих и любителей: алюминиевые рама и вилка, Shimano Sora, дисковые механические тормоза, вес 10.9 килограммов… Зато в цвете желто-золотистом. В жизни он выглядит куда красивее, чем на фото.

Bergamont Gradurance 5 2020. Главный герой павильона Bergamont на Bike Expo 2020 Источник: facebook.com

Читай также: Ronin’ы, встречайте: велосипеды Author на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Звезду своего павильона «бергамонты» вывесили выше остальных, чтобы было видно издалека. А затем обставили Gradurance 5 2020 горными и прочими велосипедами, чтобы к нему подобраться было еще сложнее. Но для наших «засланных казачков» невозможных задач не существует. Но это неточно… Смотрим.

Видео любительское.