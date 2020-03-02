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Gradurance 5 2020 и Ко: велосипеды Bergamont на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Как и любой уважающий себя бренд, Bergamont на Bike Expo 2020 тоже показали свой грейвел — Bergamont Gradurance 5 2020. И горные велосипеды. Много горных велосипедов.

Новая звезда в линейном ряде производителя — Bergamont Gradurance 5 2020 — скромный грейвел (не то что этот карбоновый Topstone 2019) для начинающих и любителей: алюминиевые рама и вилка, Shimano Sora, дисковые механические тормоза, вес 10.9 килограммов… Зато в цвете желто-золотистом. В жизни он выглядит куда красивее, чем на фото.

Bergamont Gradurance 5 2020. Главный герой павильона Bergamont на Bike Expo 2020

Bergamont Gradurance 5 2020. Главный герой павильона Bergamont на Bike Expo 2020

Источник: facebook.com

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Звезду своего павильона «бергамонты» вывесили выше остальных, чтобы было видно издалека. А затем обставили Gradurance 5 2020 горными и прочими велосипедами, чтобы к нему подобраться было еще сложнее. Но для наших «засланных казачков» невозможных задач не существует. Но это неточно… Смотрим.

  • Видео любительское.

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