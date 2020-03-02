Scott Addict RC 30 2020 и другие велосипеды Scott на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Ничего лишнего. Все четко и по делу — это если коротко про велосипеды Scott на Bike Expo 2020. А если не коротко, то надо смотреть видео.

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Главный герой среди велосипедов бренда на Bike Expo 2020 — Scott Addict RC 30 2020. Весь «в карбоне», на гидравлике, в весе 7.5 кг. Машина, достойная списка самых крутых шоссейных велосипедов для горных восхождений.

Scott Addict RC 30 2020 — один из главных героев среди велосипедов Scott на Bike Expo 2020 Источник: pinterest.com

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Не можем не обратить внимание на экипировку — Scott RC, представленную в цвете рядом стоящего Addict’а. Просто и со вкусом (далее в видео). И еще одна примечательная деталь: на Bike Expo 2020 швейцарцы свои герйвелы не привезли, хотя в своей линейке имеют солидную машину Scott Addict CX RC. Ну, зато конфетками накормили. Смотрим:

Видео любительское.