Ronin’ы, встречайте: велосипеды Author на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Как и в прошлом году, чехи оформили большой красочный павильон и привезли обновленные Ronin’ы. А какие еще велосипеды Author на Bike Expo 2020 показали?
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Traction 29, Spirit 29, Pegas 27.5, Impulse II (в двух вариантах), Rival, детские велосипеды, и даже складной Author Simplex, а также аксессуары, комплектующие и велосипедная экипировка — все в лучших традициях чешского бренда на Bike Expo 2020. Но особняком в линейке стояли три грейвела: Ronin, Ronin XC, и Ronin SL, не двузначно намекающие на то, что производитель в трендах задних не пасет.
Author Ronin — один из главных героев Author на Bike Expo 2020 Источник: pinterest.com
Author Ronin — один из главных героев Author на Bike Expo 2020
Источник: pinterest.com
Велосипеды Author Ronin на Bike Expo 2020
Все три грейвела — «пальчики оближешь»: хроммолибденовые рамы, такие же вилки, новенькая Shimano GRX, дисковая гидравлика… И цены:
- Author Ronin — 40 300 грн;
- Author Ronin XC — 54 340 грн;
- Author Ronin SL — 63 450 грн.
Хоть и сезон грейвелов плавно с нами прощается, такие «ронины» актуальными будут всегда. Браво, Author!
- Видео любительское.
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