Ronin’ы, встречайте: велосипеды Author на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Как и в прошлом году, чехи оформили большой красочный павильон и привезли обновленные Ronin’ы. А какие еще велосипеды Author на Bike Expo 2020 показали?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Украинский R-One Carbon и Ко: велосипеды Comanche на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Traction 29, Spirit 29, Pegas 27.5, Impulse II (в двух вариантах), Rival, детские велосипеды, и даже складной Author Simplex, а также аксессуары, комплектующие и велосипедная экипировка — все в лучших традициях чешского бренда на Bike Expo 2020. Но особняком в линейке стояли три грейвела: Ronin, Ronin XC, и Ronin SL, не двузначно намекающие на то, что производитель в трендах задних не пасет.

Author Ronin — один из главных героев Author на Bike Expo 2020 Источник: pinterest.com

Велосипеды Author Ronin на Bike Expo 2020

Все три грейвела — «пальчики оближешь»: хроммолибденовые рамы, такие же вилки, новенькая Shimano GRX, дисковая гидравлика… И цены:

Author Ronin — 40 300 грн;

— 40 300 грн; Author Ronin XC — 54 340 грн;

— 54 340 грн; Author Ronin SL — 63 450 грн.

Хоть и сезон грейвелов плавно с нами прощается, такие «ронины» актуальными будут всегда. Браво, Author!

Видео любительское.