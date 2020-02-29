Это гиганты: велосипеды Giant на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Один из крупнейших производителей брендовых велосипедов в мире на Bike Expo 2020 не мог не быть. И заехал на выставку с довольно солидными «машинами». Так какие же велосипеды Giant привез на Bike Expo 2020?

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Giant Bicycles Co. Ltd. Входит в состав «The Global Bicycle Company», которой в данный момент принадлежат самые крупные производственные мощности. Около 55% всех брендовых байков изготовлены на заводах Giant. Доход компании по состоянию на 2017 составляет $1,9 миллиарда.

Giant Propel — один из главных героев среди велосипедов бренда на Bike Expo 2020 Источник: pinterest.com

Велосипеды Giant на Bike Expo 2020

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Тайванцы всю жизнь идут в ногу со временем. Именно поэтому на выставку привезли солидную коллекцию грейвелов. Вслед за ними — шоссе: преимущественно Giant TCX, среди которых особняком — Giant Propel. Приятно удивило присутствие велосипедов для триатлона и электробайков.

И, разумеется, Liv — суб-бренд Giant, посвященный прекрасному полу. Среди экспонатов — «полный набор»: mtb, грейвелы, «шоссеры», для триатлона. Смотрим:

Видео любительское.