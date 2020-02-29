На них пришел смотреть Кличко: велосипеды Merida на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Виталий Кличко посетил самую велосипедную выставку страны — Bike Expo 2020. На facebook появился снимок с мэром возле павильона Merida. Кажется, велосипедному Киеву быть.

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Виталий Кличко. Возле павильона Merida на Bike Expo 2020 Источник: facebook.com

Merida на Bike Expo 2020

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Первым под прицел внимания попал электробайк eONE-Sixty 5000: с батарейкой на 504 Ватт-часов, 250-ваттным двигателем, в весе 22,89 кг и с ценником почти 150 тысяч гривен. Не могли не обратить внимание и на гравийники Merida SILEX 7000, Mission Road 4000, Mission CX 8000. В жизни велосипеды куда симпатичнее, чем на фото. А если вы — фанат данного бренда, то и вовсе останетесь довольны. Но вы должны понимать: на Bike Expo 2020 тайванцы выставили самое красивое, что было в арсенале.

Гвоздем программы оказались шоссейник Merida Merida Scultura Disc Limited и «разделочник» Merida Reacto Disc 9000-e. Последний — на Di2, DT Swiss, в весе 7,3 кг и с ценником почти 263 000 гривен, все «как полагается»... Катались бы а таком? А по киевскому асфальту?

Видео любительское.