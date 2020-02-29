«На манеже все те же»: велосипеды Ardis на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)

Главным гвоздем программы на Bike Expo 2020 стал шоссейный Ardis Sanremo на Shimano Claris. Еще приятно удивила линейка стильных сити-байков бренда. В остальном все по-прежнему.
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Справка
Ardis — производитель и поставщик велосипедов и комплектующих в Украине и за рубежом, нет. Основан в 1999 году, все байки собирают на заводе в Киеве, на Берковцах. Бренд сотрудничает со многими именитыми компаниями-производителями велосипедных запчастей, среди которых:
- Shimano;
- Suntour;
- Bengal;
- Prowheel;
- Alexrims и многие другие.
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«Сборка наших колес осуществляется на оборудовании голландской компании Holland Mechanics — эксперта по изготовлению оборудования для производства велосипедов», — заявляют инженеры про «вилсеты» Ardis. По словам украинцев, каждое колесо бренда проходит компьютерную балансировку — для устранения «восьмерок» и всякого рода люфтов.
Ardis Sanremo — один из главных гвоздей программы бренда на Bike Expo 2020 Источник: facebook.com
Ardis Sanremo — один из главных гвоздей программы бренда на Bike Expo 2020
Источник: facebook.com
Ardis на Bike Expo 2020
29 февраля 2020. Bike Expo 2020 в разгаре. Как и в прошлом году (подробности тут), Ardis встречали гостей улыбками и конфетками, с хорошим настроением и в окружении практически прежних велосипедов. Смотрите:
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