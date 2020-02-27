The King Plus: кастомный велосипед, построенный для звезды гламура и мира мод

Ральф Лорен — модельер и предприниматель, один из самых богатых мужчин США и мира. Однажды он захотел себе уникальный велосипед. Обратился в Ascari Bicycles. Там и построили для него The King Plus. Что за...?

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The King Plus. Все начиналось с…

Хелио Аскари — 40-летный бразилец, нынче проживающий в США и с 2011-го занимающийся производством велосипедов на заказ (все как у Cooper Bicycles). Ранее он работал на сталелитейном заводе, затем в отрасли деревообработки. Потом решил применять свои умения и навыки в области ремонта кузовов автомобилей. А в 2011-м открыл собственную мануфактуру — Ascari Bicycles.

Ascari Bicycles

Это производитель кастомных велосипедов. В «послужном списке» — модель для Ferragamo, Gianfranco Ferréи и многие другие. Сегодня остановимся на The King Plus — модели, которую Хелио построил для Ральфа Лорена, американского модельера, дизайнера и предпринимателя, кавалера ордена Почетного легиона, одного из богатейших людей США и мира.

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«Такой парень как Ральф в своей жизни видел почти все, что можно увидеть в этом мире. И я знал: для него нужно создать что-то особенное. Мы просидели с ним около полутора часов: разговаривали обо всем: велосипедах, дизайне, о жизни… Было приятно осознавать, что я, простой работяга из Бразилии, сейчас нахожусь здесь с легендой мира мод… Друзья, мечты сбываются. Я верил, и теперь один из моих велосипедов стоит в кабинете самого Ральфа Лорена», — ликует Аскари.

В The King Plus вложено 13 рубинов: в раму, вилку, шток, тормоза, насос Источник: pinterest.com

Велосипеды Ascari Bicycles

Велосипеды Аскари — это не просто тотем стиля, это физическое воплощение его технического мастерства. Хелио создает рули, тормозные рычаги, крылья, и в целом максимальное количество деталей вручную, а также использует комплектующие, способные удовлетворить даже самого требовательного клиента:

шатуны — от Rene Herse из Боулдера , Колорадо ;

из , ; втулки — от Криса Кинга / Портленд ;

/ ; рулевые колонки — от винтажного дилера Curtis Odom в Сан-Диего ;

в ; деревянные колесные диски — от Ghisallo в Комо, Италия.

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Большинство рам спаяны с помощью углового соединения, более низкотемпературного метода сваривания труб, что приводит к более прочным соединениям, чем сварные швы. В результате — более прочная и долговечная рама, а еще цена — в среднем $20 000 (обычные сварные опции у мастера стартую с ценником от $6 000).

Для The King Plus использованы компоненты, созданные из экологичных материалов Источник: pinterest.com

Для рамы The King Plus Аскари использовал хромовые трубки Columbus из Милана и никелированные латунные кольца вокруг крыльев. На тормозные рычаги он вручную наносил белое золото, черное дерево и бриллианты (на выбор клиента). Хоть у Хелио есть два штатных сотрудника, такого рода заказы он выполняет лично. Именно поэтому весь процесс отделки велосипеда для Ральфа Лорена занял 4 месяца.

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Единственные в своем роде байки требуют времени, и большинство проектов занимает несколько месяцев труда: от литья нестандартных деталей — до покраски и отделки, включающей в себя материалы вроде рубинов, латуни, чего-угодно... Звучит дорого и, возможно, где-то бессмысленно. Но не обессудьте: у Аскари заказов на год вперед. Так что если пожелаете кастомный байк, украшенный драгоценностями и сделанный руками Хелио, то очень даже не факт, что он сразу согласится.

Колесные диски The King Plus — из дерева. Обмотка руля — hand made by Ascari Bicycles Источник: pinterest.com

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К слову: недавно Аскари выполнил еще один одноразовый заказ для японского клиента, вдохновленного строительством Bugatti Atlantic. И комментирует: «Мне действительно нравится сравнивать свою работу с классическими автомобилями. Это такие вещи, на которых вы, возможно, ездите только по выходным, но в остальное время выставляете их на показ. Это как функционирующее произведение искусства».

И таки да: велосипеды Ascari Bicycles — это уникальное искусство, реализованное в виде рабочего велосипеда.

Еще один музейный экспонат, построенный в Ascari Bicycles Источник: pinterest.com