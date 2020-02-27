PG Bugatti и Ко: 10 самых необычных концептуальных велосипедов

Одни — ну это кошмар… Другие — и почему их не запускают в серийное производство...? В общем, смотрите, как выглядят самые-самые концептуальные велосипеды.

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Тандем Specialized S-Works Shiv

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Данный представитель из семейства «концептуальные велосипеды» впервые показан на Eurobike 2010. У байка — скрытый приводной вал, соединяющий две системы, а также интегрированные в раму седло, подседел + руль. Но если что, последние можно снять и перенастроить в соответствие антропометрическим данным велосипедиста.

Гоночный аэро-велосипед от Scott

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Дизайнер — Жюльен Делькамбра, бывший сотрудник компании Scott. На сегодняшний день один из его самых необычных и ярких продуктов — аэробайк, показанный на фото ниже. Низкопрофильная рама со спрятанными вовнутрь тормозами, высокопрофильные колеса, «стремительный» внешний лук… Кажется, эта машина создана для того, чтобы не просто побеждать, а уничтожать. Эх, в серию бы его…

Аэро-велосипед Жюльена Делькамбра. Он прекрасен Источник: pinterest.com

Canyon MRSC Connected

На борту байк имеет телекоммуникацию, полную поддержку GPS и систему экстренного вызова в случае аварии. Немцы заявляют, бренд в шаге от внедрения технологий и Canyon MRSC Connected в массовое производство. Будем ждать.

Canyon MRSC Connected. Имеет телекоммуникацию и поддержку GPS Источник: pinterest.com

Концепт трекового байка от Mazda

Одно слово — минимализм. Mazda, ты радуешь нас.

Концепт трекового байка от Mazda. Минимализм Источник: pinterest.com

BMC Impec concept bike

Данный концепт создан в научно-исследовательской лаборатории Impec. Отличительные черты:

угловатая рама;

скрытая трансмиссия;

встроенный головной компьютер.

Как думаете, UCI его «пропустят»?

Концепт, вдохновленный Porsche 911

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Автор — Дэвид Шульц, старший промышленный дизайнер Microsoft. Однажды он решил придумать байк для комьютинга. Вдохновленный дизайном Porsche 911, он и построил свой велосипед. Вот что получилось:

Дэвид характеризует его как «быстрый, легкий, простой, прочный и вне времени».

Знакомьтесь: Porsche Concept Bike Источник: pinterest.com

Cube Urban Street

Это складной велосипед. Сложенный, он помещается в рюкзак. Разложенный — как обычный ситибайк. «Рюши»: интегрированные в раму фары + динамо на переднем колесе.

PG Bugatti

Впервые показан на Eurobike 2017. Оснащен ультра-легкими колесами Lightweight Meilenstein, благодаря которым весит всего 5 кг. Продается. Цена — от $45 000.

Cannondale CERV

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Расшифровывается как Cannondale Ergonomic Race Vehicle. Может на ходу менять геометрию рамы и превращаться из гоночного болида в endurance-байк. Именно поэтому некоторые независимые эксперты оценивают его как поворот в сторону возможного будущего дорожного велосипеда. Будущее, ждем тебя.

Canyon Eco Speed

Электробайк с двумя подвесками, работающий на водородном топливном элементе, оснащенный непонятными дисковыми тормозами и скрытой трансмиссией. Как вам?