Cooper Bicycles: кастомные байки, созданные в честь 60-летия Cooper Car Company

В 2020 Cooper Car Company, производитель того самого Mini Cooper, отмечает целых два юбилея. В честь этого создал уникальный велосипед, разработанный департаментом Cooper Bicycles в сотрудничестве со Spoon Customs.

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Cooper Bicycles. Предыстория

Cooper Bicycles — не единственное подразделение Cooper Car Company. Еще в составе британской компании есть Cooper F1 — команда Формулы-1, основанная в 1946 году Чарльзом Купером и его сыном Джоном. Собственно говоря, с этого все и начиналось. Чарльз вместе с другом Джона Эриком Брэндоном начали строить автомобили в маленьком гараже (Сербитон, год 1946), затем появилась команда Ф-1, и уже потом — бренд Cooper Car Company, строивший болиды.

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Вернемся к Cooper F1. Именно за машины, построенные для команды, Чарльз и получил «Кубок конструктора». И не один, а целых два: в 1959-м и 1960-м. И его болиды побеждали тоже два раза: в 1960-м и в 1961-м. В честь «60-летия дат» Cooper Bicycles и построили юбилейные велосипеды. Что за велосипеды?

Вот так выглядели «болиды» Купера, побеждавшие на Формуле-1 в 1960-м и 1961-м Источник: wikipedia.org

Коллаборация Cooper Bicycles и Spoon Customs

Байки разработаны в рамках сотрудничества Энди Карра (основатель Spoon Customs) и Чарли Купера (глава Cooper Bikes и внук Джона Купера). Каждый экспонат — 100% hand-made, изготавливается для будущего владельца в соответствие его требованиям.

Одна из главных особенностей велосипедов — прогрессивная геометрия (из высококачественной итальянской стали HSS и XCR от Columbus), благодаря которой байк пригоден для езды как по городскому асфальту, так и по гравию.

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Велосипеды будут индивидуально раскрашены вручную в английском графстве Суррей в ателье Gun Control, принадлежащем Spoon Customs. Дизайн — в соответствие схемам краски, «прославляющим гоночное наследие бренда Cooper». И, наконец, каждый из экспонатов будет собран на новом таможенном объекте Spoon Customs под присмотром Энди Карра и его команды.

«Этот велосипед — мечта, ставшая реальностью», — Энди Карр Источник: cyclingweekly.com

Чарли Купер комментирует: «Это партнерство позволит нам предложить новую линейку красивых велосипедов, по отделке и сборке уникальных и лучших в своем классе. Мы также рады сотрудничеству с итальянскими ремесленниками из Милана, благодаря которым используем самые лучшие стальные технологии Columbus Tubi».

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Энди Карр тоже доволен коллаборацией: «Бренд Cooper уже 60 лет находится на вершине инженерного совершенства, завоевав два мировых титула Формулы-1 и выпустив одни из самых привлекательных и знаковых гоночных автомобилей из когда-либо созданных.

Работать с Чарли над дизайном нового дорожного велосипеда было комфортно. И приятно, что созданный продукт вместе мы довели до совершенства. Этот байк достоин бренда Cooper. Это мечта, ставшая реальностью».

Цена

Сборки по индивидуальному заказу стартуют с цены £3 550 ($4 600 согласно Google) + дополнительная плата за желаемый окрас рамы / вилки / выноса / подседельного штыря + доставка и местные налоги.

Юбилейный велосипед от Cooper — на колесах Hunt Источник: cyclingweekly.com