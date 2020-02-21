SPENGLE Gold: карбоновые колеса из 24-каратного сусального золота

SPENGLE Carbon S.R.O. — швейцарский производитель легендарных 3-спицевых колес, на которых регулярно ставят рекорды. Недавно бренд изготовил уникальный вилсет из 24-каратного сусального золота — SPENGLE Gold. Цена?

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Удовольствие е из дешевых, ведь даже неокрашенные карбоновые колеса от SPENGLE Carbon S.R.O. — это уже прелесть. Но дизайнеры не останавливаются на достигнутом. И доказательство тому — недавно презентованная колесная пара SPENGLE Gold.

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Золото (24 карта) было куплено еще в июне 2019. Все это время (сейчас февраль 2020) инженеры трудились над нанесением материала. Как только завершили работу, тут же созвали СМИ — рассказать всему миру о том, что создали, вероятно, самую дорогую «рабочую» пару карбоновых колес в мире. Да, это не музейный экспонат: на них можно (и нужно) кататься.

SPENGLE Gold — не музейный экспонат: на них можно кататься Источник: cyclingweekly.com

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Перед продажей SPENGLE Gold будут демонстрировать на серии выставок. Начать планируют с последних выходных февраля 2020 — ивент Kolektif (Берлин), затем London Bike Show (Лондон / 27-29 марта) и еще одна вело-выставка в Бристоле (1-3 мая). И только тогда вилсет отправится своему покупателю. Согласно слухам, колесо ему (будущему владельцу) обошлось в 10 000 швейцарских франков, что равно $10 230 (согласно Google) за штуку. А колес ведь два… Посчитайте.

Кстати, SPENGLE Gold не одни, в коллекции имеются еще два вилсета: Molten Lava’ и Neon Glitch, каждый стоимостью $8700 (полностью ручная работа).

SPENGLE Gold. Цена за одно колесо — $10 230 Источник: pinterest.com

Пиус Браухарт, генеральный директор SPENGLE Carbon S.R.O., комментирует: «Велосипедное колесо представляет собой уникальное визуальное полотно — кинетическое искусство в его самой чистой форме. А ведь искусство и спорт — две глубокие страсти. И именно благодаря Spengle Gold мы увидели возможность объединить эти два мира.

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Есть что-то очень убедительное в смешении традиционного мастерства ручной работы над сусальным золотом с передовой наукой, специализирующейся на карбоновых материалах. Это и привело к созданию визуально ошеломляющего SPENGLE Gold».

Ролик о том, как выглядит фабрика, на которой, вероятно, изготовили самые дорогие карбоновые колеса в мире:

Имя покупателя Пиус Браухарт не называет. На каком велосипеде катается счастливый обладатель SPENGLE Gold — тем более тайна. Но почему-то нам кажется, его байк — вещь тоже дорогая. Вероятно, один из этих самых дорогих серийных велосипедов, запущенных в серийное производство. Или и вовсе Festka Spectre Porcelain за $35 000.