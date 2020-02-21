Prime от Nireeka: 1000-сильный электробайк с запасом хода 80 км

Недавно на рынке электробайков появился новый зверь — мощный Prime от американской компании Nireeka. Чем примечателен?

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Мы уже дважды упомянули про «силу и мощь» Prime от Nireeka. Упомянем и третий, рассказывая про его сердце — 1000-сильный электромотор Bafang с крутящим моментом 160 Нм. До Nissan Leaf, конечно, не дотягивает, но подавляющему большинству современных электробайков прикурить даст.

Prime от Nireeka — «дутый» электробайк мощносью 1000 Вт Источник: pinterest.com

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Еще одна сильная сторона электровелосипеда — не менее мощный аккумулятор LG, разгоняющий 26-килограммовый Prime от Nireeka до максимальной скорости 25 км/ч без использования педалей (да здравствуют мопеды).

Запас хода Prime от Nireeka — 80 км Источник: pinterest.com

Прочие характеристики Prime от Nireeka

Рама — карбон, электромотор спрятан в педальном блоке. Тормоза — дисковая гидравлика. Также на борту имеется «искусственный интеллект», который поможет с ускорением и дальнейшим контролем скорости.

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Примечательно: аппарат имеет сертификат защиты от влаги IP65, что означает — можно гонять и по лужам да грязи. Вероятно, именно поэтому модельный ряд включает варианты с колесами в том числе и на широкой резине.

Prime от Nireeka имеет сертфикат IP65, что означает: на байке можно гонять и по лужам Источник: pinterest.com

Цена Prime от Nireeka

$1999. Как оплатить:

Зарегистрироваться на сайте Nireeka. Оплатить депозит в размере $100. Получить на почту специальную ссылку, куда доплатить оставшиеся $1899.

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