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Giant Talon 29 2: вероятно, лучший велосипед mtb за $750 (ВИДЕО)

Giant Talon 29 2 — идеальный хардтейл для любителей грязи, начинающих гонщиков, и тех, кому не хватает на толковый грейвел.

Хороший велосипед для велокросса (например S-Works CruX), — вещь недешевая. Хотя, Giant Talon 29 2 на дороге тоже не валяется. Но по мнению редакции британского Bicycling.com этот mtb — лучшее из бюджетного, что можете сыскать на рынке в начале сезона 2020. Чем же хорош этот «горнячок»?

  • Алюминиевая рама с внутренней прокладкой кабелей.
  • 2 x 9-скоростная трансмиссия Shimano (в зависимости от модели).
  • Бескамерные покрышки.
  • Цена — $750.
  • Вес — 13,38 кг

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Крутые и дорогие mtb — хорошо. Но что делать новичкам и любителям просто покататься по бездорожью? Ответ — Giant Talon 29 2. Благодаря легкой алюминиевой раме, 100-миллиметровой вилке, 2 x 9-скоростной трансмиссии и колесам, «готовым» к бескамерным покрышкам, этот велосипед является одновременно и отличным вездеходом, и фитнес-станком, и даже неплохим аппаратом для гонщиков, жаждущих экспериментов. Смотром на «зверька»:

Вилка Giant Talon 29 2

На борту — RockShox XC30. Это вилка с винтовой пружиной, поэтому не защищает от ударов так же изысканно, как аналог с пневматической пружиной. А еще она заметно тяжелее. Тем не менее, RockShox XC30 отлично отрабатывает на скалистых неровных трассах и не оставляет ощущения, будто в руках «ригид». Да и вес «морду» велосипеда не особо утяжеляет.

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Также вилка имеет регулировку предварительной нагрузки, что в свою очередь позволяет немного подстроить реакцию пружины на ваш вес и стиль катания. Не можем не отметить наличие блокиратора, без которого при езде по асфальту и просто ровной местности никак.

Трансмиссия и тормоза Giant Talon 29 2

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Трансмиссию с ведущей лишь одной звездой тут не ищите, это велик за $750, а не кабан Bianchi e-SUV Rally 2020. Именно поэтому имеем классическую Shimano 2 x 9 с цепью 22/36 и кассету 11-36. Еще одна мера экономии — гидравлический дисковый тормоз TRP. Редактор, тестировавший велосипед, заявил, что система слегка уступает более дорогому варианту, тестируемому им на недешевом Trek Marlin 7. Но с работой TRP справляется, и это помогает удержать ценник на низком уровне. Волки сыты, овцы целы.

Колеса tubeless-ready

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А вот готовность велосипеда за $750 принять на борт «бескамерки» — вот это уже «новость». В стоке Giant Talon 29 2 оснащен Maxxis Ikon, не совместимыми с бескамерными технологиями. Поэтому придется докупить собственные шины, клапаны и герметик, особенно если намереваетесь проводить много времени на трассах. Ибо переход на «бескамерные трубки» значительно улучшит управляемость, накат и сцепление с дорогой.

Семейство Giant Talon 29

Помимо Talon 2 есть еще Giant Talon 29 3. Принципиальная разница заключается лишь в размере колес: «троечка» имеет 27,5 дюймов и при том же наборе компонентов стоит на $200 дешевле, то есть $550.

Характеристики Giant Talon 29 2

  • Стиль: XC
  • Материал рамы: алюминий
  • Размер колес: 29”
  • Вилка: 100mm RockShox XC30
  • Трансмиссия: Shimano 2 x 9-speed
  • Шифтеры: Shimano Acera
  • Переключатели: Shimano Alivio
  • Шатуны: Aluminum Shimano FC-MT101
  • Цепь: 22/36
  • Кассета: 11-36
  • Тормоза: Tektro hydraulic disc
  • Колеса: Aluminum Giant GX0V3
  • Покрышки: 2.2-inch Maxxis Ikon
  • Седло: Giant
  • Подседельный штырь: Giant Sport, алюминий
  • Руль: 780mm Giant Connect Trail, алюминий
  • Вынос руля: Giant Sport

Тест-драйв Giant Talon 29 2. Впечатления

«Велосипед представляет собой отличное сочетание производительности, стоимости и практичности. В нем есть жесткий заряд агрессии XC. Крутой угол наклона седла (73,5°) помогает удерживать педали и сохранять тягу на крутых подъемах. А угол поворота головки (69°) садит в более вертикальное положение, что не может не понравиться любителям расслабленной езды.

Это быстрый и проворный mtb, который так же уверенно себя чувствует и на городском асфальте. Шины легкие и быстрые, отлично подходят для сухих и не очень дорожек, при этом не сильно тормозят на шоссе. Задние стойки делают байк удобным для поездок смешанного типа. Радует и управление: резкое и живое. А еще велик мгновенно отвечает на усиленное педалирование.

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Поездка время от времени была жесткой, особенно когда шел на полной скорости по камням, ямам, корням. Но байк не дрогнул ни разу — несмотря на то, что тяжеловато шел по высокотехнологичным трассам (гонять на которых большинство начинающих райдеров уж точно не решилось бы). Легкие и живые ощущения опровергли его 29-дюймовые колеса, лишний вес на лесных дорогах был едва заметен. Что было заметно, так это уровень удовольствия, которое я получал от горного велосипеда за $750.

Если цена вписывается в бюджет, и вам любопытно, то обязательно присмотритесь к Giant Talon 29 2. Этот велосипед — отличный билет в страну приключений на бездорожье», — Бобби Ли, редактор Bicycling.com.

«Giant Talon 29 2 — отличный билет в страну приключений на бездорожье», — Бобби Ли

«Giant Talon 29 2 — отличный билет в страну приключений на бездорожье», — Бобби Ли

Источник: bicycling.com

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