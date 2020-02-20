Koroyd и OCSiAl: 5 технологий, меняющих велоиндустрию XXI века

Нанотрубки, повышающие прочность материала (для нежного карбона — perfect), «пчелиные соты», гасящие энергию удара (самое «то» для велосипедных шлемов), чудо-ткань, волшебная краска... XXI век, мы любим тебя!

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Infinergy

C 1960-х в конструкции седла принципиальных изменений не наблюдалось: рамка + каркас + подкладка + чехол. Основную часть веса берет на себя каркас, что неудивительно: он — опора для подкладки. Именно поэтому данный компонент всегда делали жестким, что мягкости седлу отнюдь не добавляло. Благо, придумали велошорты.

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Поправить ситуацию вызвались эксперты компании Ergon. Инженеры переработали конструкцию классического велосипедного седла и создали технологию TwinShell. В основе — два каркаса, сконструированных по принципу «сэндвича». Нижний — фундамент, основа, «несущий». Верхний — гибкий, поддержка для прокладки.

Разработчики заявляют, данная конструкция позволяет равномерно распределять давление на седалищные кости, а еще «съедает» вибрации от дорожного полотна и защищает позвоночник от избыточных нагрузок.

Логичен вопрос: а что такое Infinergy? А это, дорогие читатели Bike&Me, материал, из которого сделан этот «сэндвич».

Кстати, «ин-файн-ерджи» еще используется в производстве этих ваших adidas Boost.

Материал сразу же после воздействия (давления) возвращается в исходное положение. Infinergy эластичен, может похвастаться хорошей амортизацией. В общем, велосипедное седло от Ergon с технологией TwinShell — это как вместо любимого Brooks подложить под пятую точку adidas Boost. Но это неточно.

LifePaint

Светоотражающая спрей-краска для любителей ночных велопрогулок. Разработчики — Volvo. Краска наносится на экипировку, либо сам велосипед, либо на экипировку и велосипед. Днем ее невидно, ночью же при свете фар сияет, как елка новогодняя. На поверхности держится обычно до 7 дней, смывается обычным мылом.

Функциональная ткань от химического концерна BASF

В процессе тренировки на терморегуляцию организм тратит до 75% энергии, благодаря чему вы потеете и не перегреваетесь. В итоге, на работу мышц остается всего 25%. Маловато. Как быть? Инженеры BASF придумали решение — функциональную ткань, берущую на себя часть терморегуляции.

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В основе материала — супер-абсорбирующие полимеры, способные впитать влагу, вес которой может превышать вес ткани в 10 раз. Механика процесса: пот попадает на антисептичный материал, впитывается. Материал распределяет пот по всей своей поверхности и испаряет в соответствие температуре окружающей среды.

Разработчики уверяют: летом такое охлаждение повысит выносливость в 10 раз, при этом ткань остается сухой, а прохлаждающий эффект сохраняется в течение 20 часов.

Видео с тканью не нашли, зато есть другой не менее занимательный ролик на официальном YouTube-канале компании. Смотрите:

Нанотрубки

Данный материл в 30 раз прочнее карбона и в 100 раз — стали. Может похвастаться экологичностью производства. Разработчик и главный поставщик — фирма OCSiAl (международная компания с офисами в Люксембурге, США, Китае, Гонконге, Корее и Индии, общее количество сотрудников превышает 350 человек).

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Есть два типа нанотрубок — одностенные и многостенные. Первые производят из графита, вторые — из графена. Одностенные — продукт коварных маркетологов, многостенные — материал будущего, набирающий популярности в велоспорте, автоспорте и теннисе. Всего 1% нанотрубок, добавленный к алюминию (например), поднимает прочность на уровень, превосходящий титан.

Есть нюанс: 1 тонна этих трубочек стоит $150 миллионов. Зато представьте, сколько рам и особенно карбоновых колес можно спасти… Да и не обязательно производить компоненты на все 100% из этих нанотрубок. Почему — перечитайте предыдущий абзац.

Koroyd

Напоминает длинные пчелиные соты, тоже в виде трубок. Отлично гасит вибрации и еще лучше поглощает энергию ударов, благодаря чему нашел широкое применение в производстве велосипедных шлемов, сноубордов и лыж.