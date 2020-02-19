Biomega OKO: элегантный электробайк, к которому приложился сам Ньюcон

Главная особенность Biomega OKO — каркасная технология карбоновой рамы и колесо с вмонтированным мотором. И да: сконструировал это велосипед сам Марк Ньюcон. Кто это?
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Biomega OKO и Марк Ньюcон. Предыстория
Марк — известнейший дизайнер своего поколения и один из самых влиятельных дизайнеров во всем мире. Его фишка — находить элегантные и тотчас простые решения к сложным задачам (конструкторы Lamborghini со своим Viks GT, завидуйте). Отличный вкус и такие же отличные работы отличают Марка от миллиона остальных творцов велосипедной индустрии. Это оценили десятки брендов, выстраивающихся в очередь для того, чтобы сотрудничать с Ньюсоном.
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За «заслуги перед отечеством» по версии журнала Time Марк включен в ТОП-100 самых влиятельных людей скандинавского региона. «Представьте себе идеальный город... Город чистый, умиротворенный, лишенный дорожной суматохи и напряжения, гармонирующий с безмятежностью природы. В городе этом нет места для авто, их вытеснили велосипеды — конкуренты, сделавшие дороги свободными и совершенными, а человека — счастливым и здоровым», — пишет Ньюсон. Магия.
Марк Ньюсон. Успешный дизайнер, один из «ТОП-100 самых влиятельных» по версии Time Источник: pinterest.com
Марк Ньюсон. Успешный дизайнер, один из «ТОП-100 самых влиятельных» по версии Time
Источник: pinterest.com
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При конструировании Biomega OKO дизайнер преследовал еще одну цель — развеять утвердившуюся в обществе парадигму о том, что представляет из себя велосипедный транспорт, помочь людям понять, что байк может быть куда более комфортным и практичнее автомобиля. «Я думаю, с поставленной задачей мы успешно справились, выпустив на рынок идеальный городской электровелосипед», — Марк Ньюсон. Что же за зверь такой, этот Biomega OKO?
«Biomega OKO — идеальный городской электровелосипед», — Марк Ньюсон Источник: pinterest.com
«Biomega OKO — идеальный городской электровелосипед», — Марк Ньюсон
Источник: pinterest.com
Biomega OKO. Характеристики
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Начнем с мотор-колеса. Питание — от литий-ионного аккумулятора на 36 вольт / 9,9 ампер-часов, заряда которого хватит на 45-64 км пробега. Максимальная скорость — 25-32 км/ч, что соответствует европейским нормам участника дорожного движения, передвигающимся на транспорте с двумя педалями. Заявленный вес — 18,6 кг.
Мотор-колесо имеет два режима работы:
- экономный — при нем контроллер дозировано расходует заряд, движок лишь частично помогает велосипедисту при педалировании;
- скоростной — мотор «пашет на все деньги», велосипедисту при этом даже не надо крутить педали (режим «мопед»).
Трансмиссия Biomega OKO — на выбор: автоматическая двухскоростная или 8-ступенчатая Shimano Alfine + ременной привод.
Biomega OKO оснащен ременным приводом Источник: pinterest.com
Biomega OKO оснащен ременным приводом
Источник: pinterest.com
Дизайн электробайка
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Сразу в глаза бросается белый цвет велосипеда. Окрас — дело рук Беатрис Сантиккиоли, эксперта компании Apple в области цветопередачи (да, к этому байку еще и «яблочники» приложились). «Это ему придает урбан-футуристичность и некоторую строгость», — уверена Беатрис. Но не цветом единым, ведь удивляет и верхняя труба рамы — еще один штрих, намекающий на марсианское происхождение велосипеда. Но есть алиби — в этой трубе спрятан аккумулятор.
Не можем не обратить внимание на карбоновые крылья, являющиеся продолжением рамы и вилки (говорят, они облегченные и потому практически ничего не весят). Бонусы — внутренняя проводка кабелей.
Крылья Biomega OKO — продолжение рамы велосипеда Источник: pinterest.com
Крылья Biomega OKO — продолжение рамы велосипеда
Источник: pinterest.com
Стандартная и прокачанная версии Biomega OKO
Модельный ряд представлен в двух вариантах:
- Standart — оснащен 250-ваттным редукторным мотор-колесом и 2-скоростной трансмиссией, стоимость — €1600;
- Elite — 350-ваттное редукторное мотор-колесо с 8-скоростной трансмиссией, цена — €1920.
Стандартная комплектация Biomega OKO стоит €1600 Источник: pinterest.com
Стандартная комплектация Biomega OKO стоит €1600
Источник: pinterest.com
Послесловие
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«Biomega OKO — модный и одновременно изысканный, технически строгий, сохранивший давние скандинавские традиции велосипед. Я горжусь тем, что принимал участие в его создании», — Марк Ньюсон. Вероятно, такие же чувства были на душе у товарища, снимавшегося следующий обзор, посвященный этому электробайку:
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